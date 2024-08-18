Правительство Британии не против использования Украиной танков Challenger в наступлении на Курщине, - The Sunday Times

В правительстве Великобритании считают, что использование украинскими войсками британского оружия на территории России - "это часть обороны Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Британии.

"Не будем уклоняться от идеи использования британского оружия в России как части обороны Украины. Мы не хотим никакой неопределенности или нервозности по поводу поддержки Великобритании в этот критический момент, и половинчатый или неопределенный ответ мог бы указывать на это. Мы должны гордиться тем, что мы пожертвовали комплект, который помогает Украине в ее обороне", - заявил источник.

Так собеседник издания прокомментировал кадры использования ВСУ британских танков Challenger 2 во время наступления в Курской области РФ.

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План поддержки Украины

Отмечается, что для обеспечения единого британского фронта в поддержку Украины министр обороны Джон Гили и министр иностранных дел Дэвид Лемми создали совместное украинское подразделение между своими ведомствами.

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил Совету национальной безопасности разработать планы по предоставлению Украине более широкого спектра поддержки.

"Речь идет не только о военной поддержке, но и о промышленной, экономической и дипломатической поддержке", - отмечает источник в британском Минобороны.

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Как отмечают журналисты Sunday Times, сейчас наступление ВСУ на Курщине - "успех для Зеленского и позор для российской армии".

В то же время западные аналитики предполагают, что Россия попытается осуществить контрнаступление в Курской области не ранее конца октября этого года. Кроме того, они сходятся во мнении, что Киев не захочет удерживать все ныне занятые территории страны-агрессора РФ.

Операция ВСУ в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что продвижение в Курской области РФ на некоторых направлениях составляет от 1 до 3 км.

Наступление ВСУ вышло за пределы Курской области, боевые действия распространились на территорию Белгородской области.

Сырский заявил о создании военной комендатуры в Судже Курской области, ее возглавил генерал-майор Москалев.

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