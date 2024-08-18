Наступление на Курскую область позволило ВСУ преодолеть преимущество РФ в живой силе и технике, - ISW
Операция ВСУ в Курской области демонстрирует, как украинские войска могут использовать маневровую войну, чтобы нивелировать российское преимущество в живой силе и материально-технических средствах.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.
Аналитики проанализировали, что российские войска в целом оккупировали 1175 квадратных километров территории Украины за семь месяцев с января по июль 2024 года.
Для сравнения, в результате операции в Курской области украинские военные заняли примерно 800 квадратных километров в течение шести дней с 6 по 12 августа, а по состоянию на 17 августа они продвинулась примерно на 28 километров вглубь территории РФ.
"Использование Украиной маневра в Курской области является примером того, как украинская операция в сочетании с оперативной неожиданностью может привести к большему территориальному достижению за значительно более короткие периоды времени и с меньшим количеством живой силы и техники. Длительная позиционная война, наоборот, только усилит недостаток Украины в ресурсах, а затяжная война увеличит расходы для Украины и ее партнеров", - отметили аналитики.
В ISW добавили, что способность Украины достичь быстрого маневра в Курской области свидетельствует о том, что украинские силы усвоили уроки последних месяцев позиционной войны.
Напомним, по информации журналистов The Washington Post, в августе Украина и РФ планировали отправить свои делегации в Доху для переговоров по заключению соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.
Операция ВСУ в Курской области
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что продвижение в Курской области РФ на некоторых направлениях составляет от 1 до 3 км.
Наступление ВСУ вышло за пределы Курской области, боевые действия распространились на территорию Белгородской области.
Сырский заявил о создании военной комендатуры в Судже Курской области, ее возглавил генерал-майор Москалев.
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Думаю що не насрати тому що це удар по іміджу аналогов нєт.... та тому торговий партнер орків німеччина так відреагувала....
...
бо якби його хотіли втримати, то будували б захисні лінії, а не висаджували квіти та ремонтували дороги ще 1-2 місяці тому...
ця війна йде по своєму пекельному сценарію, і всі ще здивуються як інформації про реальні втрати, так і головних бенефеціаторів
Так як совіцька московія почала окупацію УНР з м. Суджа, проголосивши в 1918 році: «У Курську, у залізничному вагоні 28 листопада 1918 року було проголошено «Тимчасовий робітничо-селянський уряд». А оскільки Курськ не був ні російським, ні українським (нейтральна сіра зона, - то було вирішено, що цей «уряд» базуватиметься в Суджі, місті, яке було у складі української держави формально, але вже контролювалося більшовиками. Таким чином Суджа стала столицею совєтської (радянської) України».
Таким же чином проголосити м. Суджа столицею Російської Республіки. Головою уряду нехай буде той же І. Пономарьов і т. п.
Путлерівську кліку проголосити поза законом.
Ну і зашкварчить же в мацквабаді!