Наступление на Курскую область позволило ВСУ преодолеть преимущество РФ в живой силе и технике, - ISW

Операция ВСУ в Курской области демонстрирует, как украинские войска могут использовать маневровую войну, чтобы нивелировать российское преимущество в живой силе и материально-технических средствах.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Аналитики проанализировали, что российские войска в целом оккупировали 1175 квадратных километров территории Украины за семь месяцев с января по июль 2024 года.

Для сравнения, в результате операции в Курской области украинские военные заняли примерно 800 квадратных километров в течение шести дней с 6 по 12 августа, а по состоянию на 17 августа они продвинулась примерно на 28 километров вглубь территории РФ.

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"Использование Украиной маневра в Курской области является примером того, как украинская операция в сочетании с оперативной неожиданностью может привести к большему территориальному достижению за значительно более короткие периоды времени и с меньшим количеством живой силы и техники. Длительная позиционная война, наоборот, только усилит недостаток Украины в ресурсах, а затяжная война увеличит расходы для Украины и ее партнеров", - отметили аналитики.

В ISW добавили, что способность Украины достичь быстрого маневра в Курской области свидетельствует о том, что украинские силы усвоили уроки последних месяцев позиционной войны.

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Напомним, по информации журналистов The Washington Post, в августе Украина и РФ планировали отправить свои делегации в Доху для переговоров по заключению соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

Операция ВСУ в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что продвижение в Курской области РФ на некоторых направлениях составляет от 1 до 3 км.

Наступление ВСУ вышло за пределы Курской области, боевые действия распространились на территорию Белгородской области.

Сырский заявил о создании военной комендатуры в Судже Курской области, ее возглавил генерал-майор Москалев.