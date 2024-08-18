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Новости Война
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Наступление на Курскую область позволило ВСУ преодолеть преимущество РФ в живой силе и технике, - ISW

Операція ЗСУ у Курській області

Операция ВСУ в Курской области демонстрирует, как украинские войска могут использовать маневровую войну, чтобы нивелировать российское преимущество в живой силе и материально-технических средствах.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Аналитики проанализировали, что российские войска в целом оккупировали 1175 квадратных километров территории Украины за семь месяцев с января по июль 2024 года.

Для сравнения, в результате операции в Курской области украинские военные заняли примерно 800 квадратных километров в течение шести дней с 6 по 12 августа, а по состоянию на 17 августа они продвинулась примерно на 28 километров вглубь территории РФ.

Читайте: Украина пытается найти баланс между захватом территории в Курской области и потерей собственной на Донетчине, - The Guardian

"Использование Украиной маневра в Курской области является примером того, как украинская операция в сочетании с оперативной неожиданностью может привести к большему территориальному достижению за значительно более короткие периоды времени и с меньшим количеством живой силы и техники. Длительная позиционная война, наоборот, только усилит недостаток Украины в ресурсах, а затяжная война увеличит расходы для Украины и ее партнеров", - отметили аналитики.

В ISW добавили, что способность Украины достичь быстрого маневра в Курской области свидетельствует о том, что украинские силы усвоили уроки последних месяцев позиционной войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы хронически недооценивали их ярость", - Борис Джонсон призвал разрешить ВСУ бить дальнобойными ракетами по территории РФ

Напомним, по информации журналистов The Washington Post, в августе Украина и РФ планировали отправить свои делегации в Доху для переговоров по заключению соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

Операция ВСУ в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что продвижение в Курской области РФ на некоторых направлениях составляет от 1 до 3 км.

Наступление ВСУ вышло за пределы Курской области, боевые действия распространились на территорию Белгородской области.

Сырский заявил о создании военной комендатуры в Судже Курской области, ее возглавил генерал-майор Москалев.

Автор: 

ВСУ (6558) Курск (1085) ISW (493)


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Топ комментарии
+9
Повне лайно... Підорафії насрати на наш прорив... До уралу далеко... А на нашій території вони знищують все... А поки співають діфірамби міфічному прориву на нашій території гинуть хлопці, немає снарядів..., це як?
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18.08.2024 14:35
+8
поки телемарафон надрочує на Курськ, ми втратили Покровськ і інші населенні пункти на Донбасі
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18.08.2024 15:04
+6
На війны немає кордонів - а є лінія фронту - так формується "нова територіальна реальність".
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18.08.2024 14:50
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Так і запишемо: "росія перед смертю - потіла"
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18.08.2024 14:26 Ответить
Все, що думаєте про евакуацію кацапів до України - сюди https://t.me/zelyazradnik/36060
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18.08.2024 14:31 Ответить
Ну як вам,ця тварюка ******** вже навезла на сумщину рашистів!!!Ну не *****,га?На відео жінка залишає своє звернення владі,що вона проти евакуації цих рашистів,але її типу послали.
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18.08.2024 14:33 Ответить
Ось відео https://t.me/zelyazradnik/36062?single
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18.08.2024 14:36 Ответить
Повне лайно... Підорафії насрати на наш прорив... До уралу далеко... А на нашій території вони знищують все... А поки співають діфірамби міфічному прориву на нашій території гинуть хлопці, немає снарядів..., це як?
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18.08.2024 14:35 Ответить
На війны немає кордонів - а є лінія фронту - так формується "нова територіальна реальність".
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18.08.2024 14:50 Ответить
Що для вас нового сказали.... перевага у орків по пострілам арти 1 до 5 про це вже давно говорять

Думаю що не насрати тому що це удар по іміджу аналогов нєт.... та тому торговий партнер орків німеччина так відреагувала....
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18.08.2024 14:50 Ответить
Перш ніж гадити тут, ти у військових попитай гарно це чи погано те що відбулося на курщині. А ще підкажи, де б ми на Донбасі досягли такого успіху, як на курщині. Скільки знищено підарів і взято трофеїв. А ще про обмінний фонд згадай і шанс повернути наших азовців і морпехів яки сидять в полоні стільки часу, коли тупе ****** з "умним відом рассуждает как лучше воевать". Так де ти цього калу набрався?
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18.08.2024 15:53 Ответить
То йди і спитай, посидь з ними у херсонських плавнях, а лише потім комусь розказуй...
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19.08.2024 14:08 Ответить
поки телемарафон надрочує на Курськ, ми втратили Покровськ і інші населенні пункти на Донбасі
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18.08.2024 15:04 Ответить
А де ви втратили Покровськ? Коли почали його з землею рівняти?
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18.08.2024 15:14 Ответить
поки такі серцем стирчать лише в коментарях а не йдуть на фронт ми і втрачаємо населені пункти
...
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18.08.2024 15:39 Ответить
Що ти зробив для захисту Покровська?
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18.08.2024 15:55 Ответить
нахіба захищати те, що вже вирішено віддати?
бо якби його хотіли втримати, то будували б захисні лінії, а не висаджували квіти та ремонтували дороги ще 1-2 місяці тому...
ця війна йде по своєму пекельному сценарію, і всі ще здивуються як інформації про реальні втрати, так і головних бенефеціаторів
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18.08.2024 20:03 Ответить
Стоять , Зорька. Ну, в первые день-два мы показали внезапность, кацапы оговтались, подтянули резервы и продолжают иметь перевес как в живой силе , так и в колличестве артвыстрелов. Только длина границы с нашей стороны удлинилась до 1000км и ее нужно чем-то закрыть с нашей стороны.
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18.08.2024 15:10 Ответить
Вот к тебе тцкашники завтра зайдуть, тобой и укрепят)
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18.08.2024 15:56 Ответить
Тока по чесноку , ухылянт. Я с ТЦК - на ты.
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18.08.2024 20:05 Ответить
А як вам така ситуація?
Так як совіцька московія почала окупацію УНР з м. Суджа, проголосивши в 1918 році: «У Курську, у залізничному вагоні 28 листопада 1918 року було проголошено «Тимчасовий робітничо-селянський уряд». А оскільки Курськ не був ні російським, ні українським (нейтральна сіра зона, - то було вирішено, що цей «уряд» базуватиметься в Суджі, місті, яке було у складі української держави формально, але вже контролювалося більшовиками. Таким чином Суджа стала столицею совєтської (радянської) України».
Таким же чином проголосити м. Суджа столицею Російської Республіки. Головою уряду нехай буде той же І. Пономарьов і т. п.
Путлерівську кліку проголосити поза законом.
Ну і зашкварчить же в мацквабаді!

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18.08.2024 15:12 Ответить
Наступ в Курську - це шось з чимось - тепер потрібно опуститись на грішну землю і зупинити іх на Донбасі
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18.08.2024 15:13 Ответить
Ти зразу з козирів заишов - до мене ше черга діиде - мені під 70р
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18.08.2024 15:50 Ответить
Они и сами остановяться без новых резервов,но в начале следующего месяца.
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18.08.2024 16:01 Ответить
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18.08.2024 16:00 Ответить
Х.....нічого перекидати з Донецька не буде. По перше, нема що. А по друге-тільки виведуть за лєнточку, побіжать так, що не збереш. Боїться що буде як у 17. Недарма ж вирішив телефони забрати і зашити ротяки всякім подлим людішкам-воєнкорам. А в Києві блогери ждуни вже передихнули-і почали ремствувати-раз нічого не говорять, значить щось іде неправильно, вже окопи копають. Ось і безумна вже знайшлася-Дерьмак дає відмашку.
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18.08.2024 16:01 Ответить
Брехня. Військові вже прямо кажуть що втрати в техніці після початку курської операції почали перевершувати втрати касапів. І Донбас разом здає ср@на зелень
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18.08.2024 16:05 Ответить
То були кацапські військові. Треба бути уважнішим)
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18.08.2024 16:28 Ответить
 
 