"Мы хронически недооценивали их ярость", - Борис Джонсон призвал разрешить ВСУ бить дальнобойными ракетами по территории РФ

Экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон восхищен наступлением Украины в Курской области, поэтому он призвал союзников и нынешнего премьера Британии Кира Стармера разрешить ВСУ использовать дальнобойное оружие по целям в России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он написал в своей колонке для Daily Mail.

Джонсон отметил, что Путин, когда начал полномасштабное наступление на Украину, не мог себе представить, что "однажды украинские танки пересекут границу с Россией" и за неделю они захватят больше территории, "чем россияне захватили за год".

"Этот молниеносный прорыв в Курскую область напоминает нам ключевую истину обо всей войне: с самого начала мы всегда недооценивали украинцев. Мы недооценивали их дар неожиданности, то, как они тщательно держали в секрете свои планы. Мы недооценивали их смелость - их готовность делать то, что другие считали невозможным. И мы хронически недооценивали их настоящую ярость к российскому захватчику", - написал Джонсон.

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Он призвал отбросить "бессмысленную путинофобию" и дать украинцам возможность пользоваться дальнобойными ракетами в Курской области - американскими ATACMS и британскими Storm Shadow.

"Нам, как всегда, говорят, что мы боимся "эскалации". Но на самом деле человек, который действительно боится эскалации, - это Путин. Он потерял сотни тысяч военных, ... огромное количество техники; он сейчас сильно перенапряжен. Сейчас настал момент для друзей Украины во главе с США и Великобританией ускорить темп", - подчеркнул британский экс-премьер.

В частности, премьер-министру Киру Стармеру, "пора прекратить медлить", считает Джонсон. Он отметил, что тактический успех России на Донбассе случился потому, что украинцы "не могли должным образом ответить и не могли защитить себя, потому что мы заставляли их воевать со связанной рукой за спиной".

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"Важнейшая задача сейчас - предоставить украинцам необходимые разрешения на оружие, которое они уже имеют, чтобы сэкономить время и спасти жизни. Своим героизмом украинцы в очередной раз подорвали миф о непобедимости Путина. Они в очередной раз доказали своим западным союзникам, что могут и победят. Мы морально обязаны помочь им - и как можно быстрее", - подчеркнул Джонсон.

Напомним, британское правительство не предоставило Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow для поражения целей в Курской области РФ. На это решение также влияет позиция Франции.