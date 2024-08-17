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Новости Война
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"Мы хронически недооценивали их ярость", - Борис Джонсон призвал разрешить ВСУ бить дальнобойными ракетами по территории РФ

Джонсон закликав дозволити ЗСУ бити по території РФ

Экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон восхищен наступлением Украины в Курской области, поэтому он призвал союзников и нынешнего премьера Британии Кира Стармера разрешить ВСУ использовать дальнобойное оружие по целям в России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он написал в своей колонке для Daily Mail.

Джонсон отметил, что Путин, когда начал полномасштабное наступление на Украину, не мог себе представить, что "однажды украинские танки пересекут границу с Россией" и за неделю они захватят больше территории, "чем россияне захватили за год".

"Этот молниеносный прорыв в Курскую область напоминает нам ключевую истину обо всей войне: с самого начала мы всегда недооценивали украинцев. Мы недооценивали их дар неожиданности, то, как они тщательно держали в секрете свои планы. Мы недооценивали их смелость - их готовность делать то, что другие считали невозможным. И мы хронически недооценивали их настоящую ярость к российскому захватчику", - написал Джонсон.

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Он призвал отбросить "бессмысленную путинофобию" и дать украинцам возможность пользоваться дальнобойными ракетами в Курской области - американскими ATACMS и британскими Storm Shadow.

"Нам, как всегда, говорят, что мы боимся "эскалации". Но на самом деле человек, который действительно боится эскалации, - это Путин. Он потерял сотни тысяч военных, ... огромное количество техники; он сейчас сильно перенапряжен. Сейчас настал момент для друзей Украины во главе с США и Великобританией ускорить темп", - подчеркнул британский экс-премьер.

В частности, премьер-министру Киру Стармеру, "пора прекратить медлить", считает Джонсон. Он отметил, что тактический успех России на Донбассе случился потому, что украинцы "не могли должным образом ответить и не могли защитить себя, потому что мы заставляли их воевать со связанной рукой за спиной".

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"Важнейшая задача сейчас - предоставить украинцам необходимые разрешения на оружие, которое они уже имеют, чтобы сэкономить время и спасти жизни. Своим героизмом украинцы в очередной раз подорвали миф о непобедимости Путина. Они в очередной раз доказали своим западным союзникам, что могут и победят. Мы морально обязаны помочь им - и как можно быстрее", - подчеркнул Джонсон.

Напомним, британское правительство не предоставило Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow для поражения целей в Курской области РФ. На это решение также влияет позиция Франции.

Автор: 

оружие (10202) ракеты (3558) Джонсон_Борис (504) ВСУ (6558)


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Топ комментарии
+19
У вас не війна, у вас СВО
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17.08.2024 11:46
+18
А ми хронічно недооцінювали сцикливість байдена, шольца, та інших тусків...
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17.08.2024 11:35
+16
Одим словом Джонсонюк
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17.08.2024 11:33
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Правила форума Совет форумчан
У вас не війна, у вас СВО
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17.08.2024 11:46 Ответить
ВЕЛИКА ШАНА цим західним Політикам, а особливо Джонсону!
якби не Вони,
єрмачки з арахаміями та баканаффими з татаравими давно б здали пів-України.....
все по-оманським договорнякам...
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17.08.2024 14:16 Ответить
Во в рот тебя ипать, кацапчег!))
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17.08.2024 12:51 Ответить
Одим словом Джонсонюк
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17.08.2024 11:33 Ответить
То хто тут кацап, владєлєц язика?
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17.08.2024 14:22 Ответить
Прямо як у одеському анекдоті: "Шьоб ви били такой умний - как моя Сара вчера!" Як тільки виходять у відставку - такими "войовничими" стають!
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17.08.2024 11:34 Ответить
Краще так ніж мовчання.
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17.08.2024 11:37 Ответить
Я сказав зовсім про інше
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17.08.2024 13:26 Ответить
Яр , я зрозумів про що Ви сказали. Тому й написав "краще так".
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17.08.2024 15:54 Ответить
В тебе деменція.
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17.08.2024 11:47 Ответить
ТО твій власний суб"єктивний погляд
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17.08.2024 13:25 Ответить
Якби не він та США то ти б зараз або в одній із країн ЄС був, або під кацапсячою окупацією. А я скажу, Браво Джонсон! Він дійсно Великий друг України!
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17.08.2024 12:15 Ответить
Де я був-би - то моя справа А ти - не Нострадамус! Я написав про те що політики чи військові свою "войовничість" більше всього проявляють не в момент активної діяльності - а після відставки
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17.08.2024 13:10 Ответить
Коли він був на посаді говорив таке саме, тільки іншими словами. А те шо ти написав то не про нього. Ро поводу тебе це був приклад. Мені до тебе ніякого діла немає.
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17.08.2024 13:20 Ответить
Так мені теж до тебе нема ніякого діла! Це ж ти до мене звернувся та полеміку затіяв
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17.08.2024 13:30 Ответить
Тут всі хтось до когось звертається. Для цього і є форум, дякувати Цензору, що дає можливість анонімно і публічно висловити свою думку.
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17.08.2024 14:13 Ответить
Ти забув якими словами він попередив путлера про ядерну зброю? Дивно з тебе, начебто розумною людиною здавався..
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17.08.2024 12:54 Ответить
Як мені подобаються люди які ********** жить у чорно-білому світі! Все їм ясно і зрозуміло! Поділив світ на "чорне" і "біле" (а людей - на "хороших" і "поганих") і у них все "в ажурі" Тільки потім інші мусять за ними наслідки "розгрібать"!
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17.08.2024 13:37 Ответить
Це Ви про кого і про що ?
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17.08.2024 15:27 Ответить
Про любителів "чорно-білого світу"!
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17.08.2024 15:29 Ответить
А ми хронічно недооцінювали сцикливість байдена, шольца, та інших тусків...
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17.08.2024 11:35 Ответить
Абсолютно вірно...Зе майже хотів здатись...Стамбульські договорняки...І тут...бац... таємно Джонсонюк приїхав,накопав під зад...і напевно сказав---ти що Motherfucker син робиш?
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17.08.2024 11:43 Ответить
легенда как и Муждабаев. поищи вна ютубе - "клирик муждабаев". тоже так же думаю за Джонсона, на п)р(оверку окажется чет типо Трампа, но тот хоть открыто, а этот....... да не верю. зная шо Зеля сдавать хотел, ну.... торгуется как и Шустер
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17.08.2024 12:15 Ответить
А чем плох Трамп? Коммунистка Камелка лучше? Будет еще хуже чем при байдане, хотя куда уже хуже. Про США вообще не говорю, єто будет конец США как таковой.
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17.08.2024 12:37 Ответить
смотри фото трампа и путина в Хельсинки.
потом - фото трампа и зели.
чем плох?
да потому что В СОВОК **** ЕЗДИЛ!!!! там *** нет такого шоб **** ***** завербовать не попытались! **********, ты бы свою тачку доверил чуваку, за которого ты знаешь что он тусуется с ворами тачек?
это где то так, орк. иди ***** если троль, и .... желаю чтобы поумнел, если не орк.
ну как чука - 20000 больше тупо **** под камеру напердолили журналисты фраз - ******** Трампа, а оно мычит чем Трамп лучше, или че ты там писал. да всем хуже, просто ******** во-первых, а во-вторых, иди ты , как в песне - володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****
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17.08.2024 12:46 Ответить
Перед тим, як писати таку єресь, просто подивіться на базові економічні показники при Трампі і Байдені. Порівняйте цифри росту ВВП, % безробіття та кількість створених робочих місць при Трампі та Байдені.

ЦИФРИ НЕ БРЕШУТЬ! Це об'єктивні показники!
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17.08.2024 13:15 Ответить
Безработица при Трампе найменьшая за 70 лет - 3.7%. Лучше только в 1960м году.
При Байдене инфляция 8% тоже найбольшая за 70 лет. Только это инфляция.
И не забываем что на Трампа припал Ковид.
Это цифры и обьективные показатели. Что еще надо?
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17.08.2024 13:34 Ответить
У першому кварталі 2024 безробіття - 3,8%. Ну таке, плюс-мінус однаково, максимум при Байдені - 4,3%...
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17.08.2024 13:49 Ответить
Как обычно лапоть втюхивает мысли "мыфсеумремштатамконец"
Не плачь ванек. Штаты и Украина еще рашку похоронят и на могилку нассут
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17.08.2024 14:12 Ответить
"Украина переиграла Путина.
Украинское наступление в Курской области не только унижение путинской России и лично Путина, демонстрация перед всем миром их слабости и уязвимости. Этим наступлением сорваны планы раскола и деморализации Украины. Россия вела дезинформационную кампанию, направленную на украинское общество. Нанятые якобы проукраинские спикеры пропагандировали пораженческие нарративы, внушали украинцам, что им не выиграть войну и надо срочно просить Путина о мире, ценой отказа от своих оккупированных территорий. Кремль хотел таким образом расколоть Украину и ослабить ее волю к сопротивлению.
Однако после начала наступления стало очевидно, что эта дезинформационная спецоперация провалилась. Ее участники (например, Арестович) уже переобуваются на ходу и вновь изображают из себя украинских патриотов. Более того, складывается впечатление, что заявление украинских властей (и даже ГУР) о необходимости мирных переговоров с Путиным, были военной хитростью, усыпившей бдительность противника перед началом наступления. Кремль ждал, что Украина униженно запросит у него перемирия, и в этой ситуации не мог поверить в возможность ее массированной атаки на российскую территорию. Путин уже заявил, что теперь не будет вести переговоры о мире с Украиной. Однако не надо иллюзий, ему и раньше нужен был не мир, а капитуляция Украина, захват которой стал для него настоящей идеей фикс. Кремлевские игры вокруг возможности мирных переговоров были направлены только на ослабление и раскол Украины, чтобы сделать ее легкой добычей российских захватчиков. Однако Украина переиграла Путина. Вместо капитуляции она нанесла мощный неожиданный удар под дых путинскому режиму, который сейчас буквально корчится от боли".
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17.08.2024 11:46 Ответить
Бить надо в первую очередь по мааацквабаду. До последней местной свинособаки.
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17.08.2024 11:47 Ответить
Ваші слова та Богу у вуха. За це був би вдячний весь цивілізований
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17.08.2024 12:17 Ответить
Продовжую. Думав, що це з смартфоном проблеми, а на комп'ютері те ж саме.
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17.08.2024 12:21 Ответить
Етот так называемый цивилизованный мир до сих пор истерически боится распада рашки. Нужно отдать должное, комунистический кремлевский режим очень хорошо поработал своей пропагандой на Западе.
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17.08.2024 11:52 Ответить
Вони більше бояться розпаду Засрашки,ніж програшу України! Не очікували ці сцикуни, що Україна витримає з самого початку цю ординську навалу!
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17.08.2024 12:13 Ответить
Нічого вони не бояться. На Заході просто немає стільки зброї скільки потрібно Україні.
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17.08.2024 12:29 Ответить
смішно))
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18.08.2024 01:53 Ответить
НАТОвскі сцикуни якби дали зброю ще у 22 році, ту, яку необхідно було, то можливо і війна вже скінчилася! А то дають краплями,та й тим,що дають туди бити не можнаЮа туди нєзя,а туди заборонено,а туди не бажано! Сцикуни,кароче!
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17.08.2024 12:11 Ответить
Ну ща Ти кажеш Скоро українців не залишиться так одним хохли остануться ну ті що їх у військомат за вуха притягують от ті навоюють Все іде по плану Краще б взагалі війська НАТО ввели в Україну,А так хохли Україну здадуть
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17.08.2024 12:40 Ответить
Джонсонюк як завжди правий!!!
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17.08.2024 12:46 Ответить
Ти попутав, кацап!! - єто хатєл ***** - дєнацифікації,демілітаризації..,
а получаєцца дєфєкація ***** со срашкой!))
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17.08.2024 14:15 Ответить
https://espreso.tv/poglyad-pro-dovgu-diplomatiyu Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання :
Щоб виснажилася Росія, Україні потрібна постійна й наростальна підтримка союзників. Інакше - біда.
На жаль, загальним твердженням стає й те, що підтримка перестає бути безумовною. Нам може це не подобатися, це може справді бути несправедливим - але нам ніхто нічого не винен.
Колективний Захід почувається цілком безпечно за ядерною парасолькою і з опорою на військову та економічну міць США. Безсилля Росії якось протидіяти розширенню НАТО тепер уже і на Фінляндію та Швецію показує реальну спроможність Кремля здійснити погрози "дійти до Ла Маншу". У світі це знають.
Тривала війна має свої закономірності. Чи не найголовніша - вона змінюється. До того ж не лише ситуація на полі бою. Не лише номенклатура зразків озброєнь, тактичні прийоми та стратегічні знахідки. Змінюється весь комплекс відносин навколо війни.
Зокрема, змінюються ставлення і відчуття людей, які беруть участь у війні, або спостерігають за нею, або вважають, що цікавляться нею чи щось про неї знають.
Українці бʼються - і це чи не єдине позитивне повідомлення, яке лишається чинним. І воно точно вимагає адекватного забезпечення іншими діями.
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17.08.2024 17:18 Ответить
а чого він не зробив те, до чого закликає, коли сам був премєром?
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18.08.2024 01:55 Ответить
 
 