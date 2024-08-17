"Мы хронически недооценивали их ярость", - Борис Джонсон призвал разрешить ВСУ бить дальнобойными ракетами по территории РФ
Экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон восхищен наступлением Украины в Курской области, поэтому он призвал союзников и нынешнего премьера Британии Кира Стармера разрешить ВСУ использовать дальнобойное оружие по целям в России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он написал в своей колонке для Daily Mail.
Джонсон отметил, что Путин, когда начал полномасштабное наступление на Украину, не мог себе представить, что "однажды украинские танки пересекут границу с Россией" и за неделю они захватят больше территории, "чем россияне захватили за год".
"Этот молниеносный прорыв в Курскую область напоминает нам ключевую истину обо всей войне: с самого начала мы всегда недооценивали украинцев. Мы недооценивали их дар неожиданности, то, как они тщательно держали в секрете свои планы. Мы недооценивали их смелость - их готовность делать то, что другие считали невозможным. И мы хронически недооценивали их настоящую ярость к российскому захватчику", - написал Джонсон.
Он призвал отбросить "бессмысленную путинофобию" и дать украинцам возможность пользоваться дальнобойными ракетами в Курской области - американскими ATACMS и британскими Storm Shadow.
"Нам, как всегда, говорят, что мы боимся "эскалации". Но на самом деле человек, который действительно боится эскалации, - это Путин. Он потерял сотни тысяч военных, ... огромное количество техники; он сейчас сильно перенапряжен. Сейчас настал момент для друзей Украины во главе с США и Великобританией ускорить темп", - подчеркнул британский экс-премьер.
В частности, премьер-министру Киру Стармеру, "пора прекратить медлить", считает Джонсон. Он отметил, что тактический успех России на Донбассе случился потому, что украинцы "не могли должным образом ответить и не могли защитить себя, потому что мы заставляли их воевать со связанной рукой за спиной".
"Важнейшая задача сейчас - предоставить украинцам необходимые разрешения на оружие, которое они уже имеют, чтобы сэкономить время и спасти жизни. Своим героизмом украинцы в очередной раз подорвали миф о непобедимости Путина. Они в очередной раз доказали своим западным союзникам, что могут и победят. Мы морально обязаны помочь им - и как можно быстрее", - подчеркнул Джонсон.
Напомним, британское правительство не предоставило Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow для поражения целей в Курской области РФ. На это решение также влияет позиция Франции.
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якби не Вони,
єрмачки з арахаміями та баканаффими з татаравими давно б здали пів-України.....
все по-оманським договорнякам...
потом - фото трампа и зели.
чем плох?
да потому что В СОВОК **** ЕЗДИЛ!!!! там *** нет такого шоб **** ***** завербовать не попытались! **********, ты бы свою тачку доверил чуваку, за которого ты знаешь что он тусуется с ворами тачек?
это где то так, орк. иди ***** если троль, и .... желаю чтобы поумнел, если не орк.
ну как чука - 20000 больше тупо **** под камеру напердолили журналисты фраз - ******** Трампа, а оно мычит чем Трамп лучше, или че ты там писал. да всем хуже, просто ******** во-первых, а во-вторых, иди ты , как в песне - володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****
ЦИФРИ НЕ БРЕШУТЬ! Це об'єктивні показники!
При Байдене инфляция 8% тоже найбольшая за 70 лет. Только это инфляция.
И не забываем что на Трампа припал Ковид.
Это цифры и обьективные показатели. Что еще надо?
Не плачь ванек. Штаты и Украина еще рашку похоронят и на могилку нассут
Украинское наступление в Курской области не только унижение путинской России и лично Путина, демонстрация перед всем миром их слабости и уязвимости. Этим наступлением сорваны планы раскола и деморализации Украины. Россия вела дезинформационную кампанию, направленную на украинское общество. Нанятые якобы проукраинские спикеры пропагандировали пораженческие нарративы, внушали украинцам, что им не выиграть войну и надо срочно просить Путина о мире, ценой отказа от своих оккупированных территорий. Кремль хотел таким образом расколоть Украину и ослабить ее волю к сопротивлению.
Однако после начала наступления стало очевидно, что эта дезинформационная спецоперация провалилась. Ее участники (например, Арестович) уже переобуваются на ходу и вновь изображают из себя украинских патриотов. Более того, складывается впечатление, что заявление украинских властей (и даже ГУР) о необходимости мирных переговоров с Путиным, были военной хитростью, усыпившей бдительность противника перед началом наступления. Кремль ждал, что Украина униженно запросит у него перемирия, и в этой ситуации не мог поверить в возможность ее массированной атаки на российскую территорию. Путин уже заявил, что теперь не будет вести переговоры о мире с Украиной. Однако не надо иллюзий, ему и раньше нужен был не мир, а капитуляция Украина, захват которой стал для него настоящей идеей фикс. Кремлевские игры вокруг возможности мирных переговоров были направлены только на ослабление и раскол Украины, чтобы сделать ее легкой добычей российских захватчиков. Однако Украина переиграла Путина. Вместо капитуляции она нанесла мощный неожиданный удар под дых путинскому режиму, который сейчас буквально корчится от боли".
а получаєцца дєфєкація ***** со срашкой!))
Щоб виснажилася Росія, Україні потрібна постійна й наростальна підтримка союзників. Інакше - біда.
На жаль, загальним твердженням стає й те, що підтримка перестає бути безумовною. Нам може це не подобатися, це може справді бути несправедливим - але нам ніхто нічого не винен.
Колективний Захід почувається цілком безпечно за ядерною парасолькою і з опорою на військову та економічну міць США. Безсилля Росії якось протидіяти розширенню НАТО тепер уже і на Фінляндію та Швецію показує реальну спроможність Кремля здійснити погрози "дійти до Ла Маншу". У світі це знають.
Тривала війна має свої закономірності. Чи не найголовніша - вона змінюється. До того ж не лише ситуація на полі бою. Не лише номенклатура зразків озброєнь, тактичні прийоми та стратегічні знахідки. Змінюється весь комплекс відносин навколо війни.
Зокрема, змінюються ставлення і відчуття людей, які беруть участь у війні, або спостерігають за нею, або вважають, що цікавляться нею чи щось про неї знають.
Українці бʼються - і це чи не єдине позитивне повідомлення, яке лишається чинним. І воно точно вимагає адекватного забезпечення іншими діями.