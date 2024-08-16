Глава Минобороны Испании Роблес: Это война, Украина сама определяет, как использует полученное оружие

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что не располагает информацией об использовании Украиной испанского оружия на территории Курской области, но отметила, что именно Киев определяет, как использовать переданное оружие.

Об этом Роблес заявила во время визита в штаб НАТО в Валенсии в пятницу, 16 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

На вопрос, знает ли она об использовании испанского оружия украинскими военными на Курщине, глава Минобороны Испании отметила, что не имеет такой информации.

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"Это война, и поэтому Украина будет использовать то оборудование, которое считает необходимым, в любой момент", - добавила она.

Роблес одновременно подчеркнула, что оружие, которое Испания предоставила Украине, является "оборонительным оружием для обороны".

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Министр также заверила, что Испания будет продолжать поддерживать Украину "этим оборонным оборудованием, которое является очень важным", а Украина "всегда будет иметь поддержку Испании, как и других стран Североатлантического альянса".