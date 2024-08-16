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Голова Міноборони Іспанії Роблес: Це війна, Україна сама визначає, як використовує отриману зброю

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що не має інформації про використання Україною іспанської зброї на території Курської області, але зазначила, що саме Київ визначає, як використовувати передану зброю.

Про це Роблес заявила під час візиту до штабу НАТО у Валенсії в п’ятницю, 16 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

На питання, чи знає вона про використання іспанської зброї українськими військовими на Курщині, голова Міноборони Іспанії зазначила, що не має такої інформації.

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"Це війна, і тому Україна буде використовувати те обладнання, яке вважає за необхідне, в будь-який момент", – додала вона.

Роблес водночас підкреслила, що зброя, яку Іспанія надала Україні, є "оборонною зброєю для оборони".

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Міністерка також запевнила, що Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну "цим оборонним обладнанням, яке є дуже важливим", а Україна "завжди матиме підтримку Іспанії, як і інших країн Північноатлантичного альянсу".

Автор: 

зброя (7442) дозвіл (290) Роблес Маргарита (17)


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Маргариті Роблес респект за здоровий глузд та позицію...
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16.08.2024 18:37 Відповісти
Свободу КурНР!!!
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16.08.2024 18:54 Відповісти
Ну спасибо всем на добром слове, что мол можно. А можно было и не говорить этого. А просто скромно подкинуть кое что---сами знают что, сколько и куда и когда! Особенно вчера---а тем более неделю назад. А если бы год назад---так иди знай сколько бы нашего народу не полягло за это время! ********************.....
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16.08.2024 19:50 Відповісти
 
 