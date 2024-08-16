Голова Міноборони Іспанії Роблес: Це війна, Україна сама визначає, як використовує отриману зброю
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що не має інформації про використання Україною іспанської зброї на території Курської області, але зазначила, що саме Київ визначає, як використовувати передану зброю.
Про це Роблес заявила під час візиту до штабу НАТО у Валенсії в п’ятницю, 16 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
На питання, чи знає вона про використання іспанської зброї українськими військовими на Курщині, голова Міноборони Іспанії зазначила, що не має такої інформації.
"Це війна, і тому Україна буде використовувати те обладнання, яке вважає за необхідне, в будь-який момент", – додала вона.
Роблес водночас підкреслила, що зброя, яку Іспанія надала Україні, є "оборонною зброєю для оборони".
Міністерка також запевнила, що Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну "цим оборонним обладнанням, яке є дуже важливим", а Україна "завжди матиме підтримку Іспанії, як і інших країн Північноатлантичного альянсу".
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