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Іспанія прийме на навчання ще 400 українських військовослужбовців, - глава Міноборони Роблес

Іспанія прийме на навчання ще 400 українських військовослужбовців, - глава Міноборони Роблес

Іспанія погодилася прийняти на навчання ще 400 українських військовослужбовців. Раніше в країні вже пройшли навчання близько 4 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Іспанії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Питання військової підготовки воїнів ЗСУ глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес обговорила під час відеоконференції зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим.

Зазначається, що міністр Умєров звернувся до Іспанії з проханням терміново підвищити рівень базової підготовки українських військових. У відповідь Роблес погодилася прийняти на навчання у своїй країні ще 400 військовослужбовців ЗСУ.

"У відповідь на прохання України, висловлене на засіданні Контактної групи (засідання у форматі "Рамштайн", яке відбулося 20 травня, - ред.), про термінове підвищення рівня базової підготовки військових ЗСУ, мінітерка оборони погодилась провести в Іспанії навчання для ще 400 українських військових", - йдеться на сайті Міноборони Іспанії.

Читайте також: Ракети для систем ППО Patriot від союзників вже прибули в Україну, - глава Міноборони Іспанії Роблес

Військова допомога Україні від Іспанії

Уряд Іспанії за весь час повномасштабної війни активно підтримував нашу країну, та передавав зі складу своїх збройних сил озброєння, для покращення обороноздатності України.

Нещодавно Іспанія анонсувала новий пакет військової допомоги для нашої держави. До нього увійшли не лише танки Leopard, але й ракети до систем ППО Patriot. Зокрема, у новому пакеті допомоги від Мадрида для Києва передбачено:

  • ракети до систем протиповітряної оборони ЗРК Patriot;
  • партія танків Leopard;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм;
  • антидронові системи та інше озброєння.

Читайте також: "Ми не можемо забувати, що Україна продовжує жити з жорстокою війною", - міністр оборони Іспанії Роблес

Автор: 

Іспанія (900) військові навчання (2775) ЗСУ (7519) Роблес Маргарита (17) Умєров Рустем (595)


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я, вже, не такий молодий, але можна мені в іспанію?
хочу сангрію і паелью.
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23.05.2024 21:32 Відповісти
Я думаю в Марбельї та інших курортах, можна знайти значно більше 400 осіб із укр ухилянтів і сформувати бригаду "юа-амігос".
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23.05.2024 21:36 Відповісти
На війні в Україні гинуть щодня не меньша кількість військових ЗСУ,це просто не потрібне навчання,з таким недолугим командуванням.
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23.05.2024 21:38 Відповісти
Питання не у тому що напрвлять 400 чи 4000. А у тому що потім цих 400 солдатів порозтикають по окопчикам по 2-3 людини і все їхнє навчання по злагодженню в умовах підрозділу і тд до одного місця.
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23.05.2024 21:38 Відповісти
Вищій офіцерській состав треба відсилати на навчання. В ньому проблема. Лишилися совком.
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23.05.2024 21:54 Відповісти
400 це на скількі посадок?
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23.05.2024 21:58 Відповісти
Які РЕФОРМИ шановний?
Зеленський не розуміє навіть значення цього слова ))))
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23.05.2024 22:02 Відповісти
Молодці сеньйори. Згадали що король Пилип VI із династії Бурбон, коріння якої ідуть від королеви Франції Анни Київської. І це не придумка, це дійсність і королі Іспанії це пам'тають.
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23.05.2024 22:30 Відповісти
 
 