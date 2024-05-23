Іспанія прийме на навчання ще 400 українських військовослужбовців, - глава Міноборони Роблес

Іспанія погодилася прийняти на навчання ще 400 українських військовослужбовців. Раніше в країні вже пройшли навчання близько 4 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Іспанії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Питання військової підготовки воїнів ЗСУ глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес обговорила під час відеоконференції зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим.

Зазначається, що міністр Умєров звернувся до Іспанії з проханням терміново підвищити рівень базової підготовки українських військових. У відповідь Роблес погодилася прийняти на навчання у своїй країні ще 400 військовослужбовців ЗСУ.

"У відповідь на прохання України, висловлене на засіданні Контактної групи (засідання у форматі "Рамштайн", яке відбулося 20 травня, - ред.), про термінове підвищення рівня базової підготовки військових ЗСУ, мінітерка оборони погодилась провести в Іспанії навчання для ще 400 українських військових", - йдеться на сайті Міноборони Іспанії.

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Військова допомога Україні від Іспанії

Уряд Іспанії за весь час повномасштабної війни активно підтримував нашу країну, та передавав зі складу своїх збройних сил озброєння, для покращення обороноздатності України.

Нещодавно Іспанія анонсувала новий пакет військової допомоги для нашої держави. До нього увійшли не лише танки Leopard, але й ракети до систем ППО Patriot. Зокрема, у новому пакеті допомоги від Мадрида для Києва передбачено:

ракети до систем протиповітряної оборони ЗРК Patriot;

партія танків Leopard;

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

антидронові системи та інше озброєння.

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