Испания примет на обучение еще 400 украинских военнослужащих, - глава Минобороны Роблес

Испания согласилась принять на обучение еще 400 украинских военнослужащих. Ранее в стране уже прошли обучение около 4 тысяч военнослужащих ВСУ.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Испании, сообщает Цензор.НЕТ.

Вопросы военной подготовки воинов ВСУ глава Минобороны Испании Маргарита Роблес обсудила во время видеоконференции со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Отмечается, что министр Умеров обратился к Испании с просьбой срочно повысить уровень базовой подготовки украинских военных. В ответ Роблес согласилась принять на обучение в своей стране еще 400 военнослужащих ВСУ.

"В ответ на просьбу Украины, высказанную на заседании Контактной группы (заседание в формате "Рамштайн", которое состоялось 20 мая, - ред.), о срочном повышении уровня базовой подготовки военных ВСУ, министр обороны согласилась провести в Испании обучение для еще 400 украинских военных", - говорится на сайте Минобороны Испании.

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Военная помощь Украине от Испании

Правительство Испании за все время полномасштабной войны активно поддерживало нашу страну, и передавало из складов своих вооруженных сил вооружение, для улучшения обороноспособности Украины.

Недавно Испания анонсировала новый пакет военной помощи для нашего государства. В него вошли не только танки Leopard, но и ракеты к системам ПВО Patriot. В частности, в новом пакете помощи от Мадрида для Киева предусмотрено:

ракеты к системам противовоздушной обороны ЗРК Patriot;

партия танков Leopard;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

антидронные системы и другое вооружение.

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