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Испания примет на обучение еще 400 украинских военнослужащих, - глава Минобороны Роблес

Іспанія прийме на навчання ще 400 українських військовослужбовців, - глава Міноборони Роблес

Испания согласилась принять на обучение еще 400 украинских военнослужащих. Ранее в стране уже прошли обучение около 4 тысяч военнослужащих ВСУ.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Испании, сообщает Цензор.НЕТ.

Вопросы военной подготовки воинов ВСУ глава Минобороны Испании Маргарита Роблес обсудила во время видеоконференции со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Отмечается, что министр Умеров обратился к Испании с просьбой срочно повысить уровень базовой подготовки украинских военных. В ответ Роблес согласилась принять на обучение в своей стране еще 400 военнослужащих ВСУ.

"В ответ на просьбу Украины, высказанную на заседании Контактной группы (заседание в формате "Рамштайн", которое состоялось 20 мая, - ред.), о срочном повышении уровня базовой подготовки военных ВСУ, министр обороны согласилась провести в Испании обучение для еще 400 украинских военных", - говорится на сайте Минобороны Испании.

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Военная помощь Украине от Испании 

Правительство Испании за все время полномасштабной войны активно поддерживало нашу страну, и передавало из складов своих вооруженных сил вооружение, для улучшения обороноспособности Украины.

Недавно Испания анонсировала новый пакет военной помощи для нашего государства. В него вошли не только танки Leopard, но и ракеты к системам ПВО Patriot. В частности, в новом пакете помощи от Мадрида для Киева предусмотрено:

  • ракеты к системам противовоздушной обороны ЗРК Patriot;
  • партия танков Leopard;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
  • антидронные системы и другое вооружение.

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Автор: 

Испания (860) военные учения (3457) ВСУ (6568) Роблес Маргарита (13) Умеров Рустем (515)


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я, вже, не такий молодий, але можна мені в іспанію?
хочу сангрію і паелью.
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23.05.2024 21:32 Ответить
Я думаю в Марбельї та інших курортах, можна знайти значно більше 400 осіб із укр ухилянтів і сформувати бригаду "юа-амігос".
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23.05.2024 21:36 Ответить
На війні в Україні гинуть щодня не меньша кількість військових ЗСУ,це просто не потрібне навчання,з таким недолугим командуванням.
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23.05.2024 21:38 Ответить
Питання не у тому що напрвлять 400 чи 4000. А у тому що потім цих 400 солдатів порозтикають по окопчикам по 2-3 людини і все їхнє навчання по злагодженню в умовах підрозділу і тд до одного місця.
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23.05.2024 21:38 Ответить
Вищій офіцерській состав треба відсилати на навчання. В ньому проблема. Лишилися совком.
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23.05.2024 21:54 Ответить
400 це на скількі посадок?
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23.05.2024 21:58 Ответить
Які РЕФОРМИ шановний?
Зеленський не розуміє навіть значення цього слова ))))
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23.05.2024 22:02 Ответить
Молодці сеньйори. Згадали що король Пилип VI із династії Бурбон, коріння якої ідуть від королеви Франції Анни Київської. І це не придумка, це дійсність і королі Іспанії це пам'тають.
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23.05.2024 22:30 Ответить
 
 