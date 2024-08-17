"Ми хронічно недооцінювали їхню лють", - Борис Джонсон закликав дозволити ЗСУ бити далекобійними ракетами по території РФ

Експрем'єр-міністр Британії Борис Джонсон захоплений наступом України в Курській області, тому він закликав союзників та нинішнього прем’єра Британії Кіра Стармера дозволити ЗСУ використовувати далекобійну зброю по цілях у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він написав у своїй колонці для Daily Mail.

Джонсон зауважив, що Путін, коли почав повномасштабний наступ на Україну, не міг собі уявити, що "одного дня українські танки перетнуть кордон з Росією" і за тиждень вони захоплять більше території, "ніж росіяни захопили за рік".

"Цей блискавичний прорив у Курську область нагадує нам ключову істину про всю війну: від самого початку ми завжди недооцінювали українців. Ми недооцінювали їхній дар несподіванки, те, як вони ретельно тримали в секреті свої плани. Ми недооцінювали їхню сміливість - їхню готовність робити те, що інші вважали неможливим. І ми хронічно недооцінювали їхню справжню лють до російського загарбника", - написав Джонсон.

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Він закликав відкинути "безглузду путінофобію" і дати українцям можливість користуватись далекобійними ракетами у Курській області – американськими ATACMS і британськими Storm Shadow.

"Нам, як завжди, кажуть, що ми боїмося "ескалації". Але насправді людина, яка дійсно боїться ескалації, - це Путін. Він втратив сотні тисяч військових, ... величезну кількість техніки; він зараз сильно перенапружений. Зараз настав момент для друзів України на чолі з США та Великою Британією прискорити темп", - наголосив британський експрем'єр.

Зокрема, прем'єр-міністру Кіру Стармеру, "час припинити зволікати", вважає Джонсон. Він зауважив, що тактичний успіх Росії на Донбасі трапився тому, що українці "не могли належним чином відповісти і не могли захистити себе, тому що ми змушували їх воювати зі зв'язаною рукою за спиною".

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"Найважливіше завдання зараз - надати українцям необхідні дозволи на зброю, яку вони вже мають, щоб заощадити час і врятувати життя. Своїм героїзмом українці вкотре підірвали міф про непереможність Путіна. Вони вкотре довели своїм західним союзникам, що можуть і переможуть. Ми морально зобов'язані допомогти їм - і якнайшвидше", - підкреслив Джонсон.

Нагадаємо, британський уряд не надав Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow для ураження цілей у Курській області РФ. На це рішення також впливає позиція Франції.