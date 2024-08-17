"Ми хронічно недооцінювали їхню лють", - Борис Джонсон закликав дозволити ЗСУ бити далекобійними ракетами по території РФ
Експрем'єр-міністр Британії Борис Джонсон захоплений наступом України в Курській області, тому він закликав союзників та нинішнього прем’єра Британії Кіра Стармера дозволити ЗСУ використовувати далекобійну зброю по цілях у Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він написав у своїй колонці для Daily Mail.
Джонсон зауважив, що Путін, коли почав повномасштабний наступ на Україну, не міг собі уявити, що "одного дня українські танки перетнуть кордон з Росією" і за тиждень вони захоплять більше території, "ніж росіяни захопили за рік".
"Цей блискавичний прорив у Курську область нагадує нам ключову істину про всю війну: від самого початку ми завжди недооцінювали українців. Ми недооцінювали їхній дар несподіванки, те, як вони ретельно тримали в секреті свої плани. Ми недооцінювали їхню сміливість - їхню готовність робити те, що інші вважали неможливим. І ми хронічно недооцінювали їхню справжню лють до російського загарбника", - написав Джонсон.
Він закликав відкинути "безглузду путінофобію" і дати українцям можливість користуватись далекобійними ракетами у Курській області – американськими ATACMS і британськими Storm Shadow.
"Нам, як завжди, кажуть, що ми боїмося "ескалації". Але насправді людина, яка дійсно боїться ескалації, - це Путін. Він втратив сотні тисяч військових, ... величезну кількість техніки; він зараз сильно перенапружений. Зараз настав момент для друзів України на чолі з США та Великою Британією прискорити темп", - наголосив британський експрем'єр.
Зокрема, прем'єр-міністру Кіру Стармеру, "час припинити зволікати", вважає Джонсон. Він зауважив, що тактичний успіх Росії на Донбасі трапився тому, що українці "не могли належним чином відповісти і не могли захистити себе, тому що ми змушували їх воювати зі зв'язаною рукою за спиною".
"Найважливіше завдання зараз - надати українцям необхідні дозволи на зброю, яку вони вже мають, щоб заощадити час і врятувати життя. Своїм героїзмом українці вкотре підірвали міф про непереможність Путіна. Вони вкотре довели своїм західним союзникам, що можуть і переможуть. Ми морально зобов'язані допомогти їм - і якнайшвидше", - підкреслив Джонсон.
Нагадаємо, британський уряд не надав Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow для ураження цілей у Курській області РФ. На це рішення також впливає позиція Франції.
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якби не Вони,
єрмачки з арахаміями та баканаффими з татаравими давно б здали пів-України.....
все по-оманським договорнякам...
потом - фото трампа и зели.
чем плох?
да потому что В СОВОК **** ЕЗДИЛ!!!! там *** нет такого шоб **** ***** завербовать не попытались! **********, ты бы свою тачку доверил чуваку, за которого ты знаешь что он тусуется с ворами тачек?
это где то так, орк. иди ***** если троль, и .... желаю чтобы поумнел, если не орк.
ну как чука - 20000 больше тупо **** под камеру напердолили журналисты фраз - ******** Трампа, а оно мычит чем Трамп лучше, или че ты там писал. да всем хуже, просто ******** во-первых, а во-вторых, иди ты , как в песне - володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****
ЦИФРИ НЕ БРЕШУТЬ! Це об'єктивні показники!
При Байдене инфляция 8% тоже найбольшая за 70 лет. Только это инфляция.
И не забываем что на Трампа припал Ковид.
Это цифры и обьективные показатели. Что еще надо?
Не плачь ванек. Штаты и Украина еще рашку похоронят и на могилку нассут
Украинское наступление в Курской области не только унижение путинской России и лично Путина, демонстрация перед всем миром их слабости и уязвимости. Этим наступлением сорваны планы раскола и деморализации Украины. Россия вела дезинформационную кампанию, направленную на украинское общество. Нанятые якобы проукраинские спикеры пропагандировали пораженческие нарративы, внушали украинцам, что им не выиграть войну и надо срочно просить Путина о мире, ценой отказа от своих оккупированных территорий. Кремль хотел таким образом расколоть Украину и ослабить ее волю к сопротивлению.
Однако после начала наступления стало очевидно, что эта дезинформационная спецоперация провалилась. Ее участники (например, Арестович) уже переобуваются на ходу и вновь изображают из себя украинских патриотов. Более того, складывается впечатление, что заявление украинских властей (и даже ГУР) о необходимости мирных переговоров с Путиным, были военной хитростью, усыпившей бдительность противника перед началом наступления. Кремль ждал, что Украина униженно запросит у него перемирия, и в этой ситуации не мог поверить в возможность ее массированной атаки на российскую территорию. Путин уже заявил, что теперь не будет вести переговоры о мире с Украиной. Однако не надо иллюзий, ему и раньше нужен был не мир, а капитуляция Украина, захват которой стал для него настоящей идеей фикс. Кремлевские игры вокруг возможности мирных переговоров были направлены только на ослабление и раскол Украины, чтобы сделать ее легкой добычей российских захватчиков. Однако Украина переиграла Путина. Вместо капитуляции она нанесла мощный неожиданный удар под дых путинскому режиму, который сейчас буквально корчится от боли".
а получаєцца дєфєкація ***** со срашкой!))
Щоб виснажилася Росія, Україні потрібна постійна й наростальна підтримка союзників. Інакше - біда.
На жаль, загальним твердженням стає й те, що підтримка перестає бути безумовною. Нам може це не подобатися, це може справді бути несправедливим - але нам ніхто нічого не винен.
Колективний Захід почувається цілком безпечно за ядерною парасолькою і з опорою на військову та економічну міць США. Безсилля Росії якось протидіяти розширенню НАТО тепер уже і на Фінляндію та Швецію показує реальну спроможність Кремля здійснити погрози "дійти до Ла Маншу". У світі це знають.
Тривала війна має свої закономірності. Чи не найголовніша - вона змінюється. До того ж не лише ситуація на полі бою. Не лише номенклатура зразків озброєнь, тактичні прийоми та стратегічні знахідки. Змінюється весь комплекс відносин навколо війни.
Зокрема, змінюються ставлення і відчуття людей, які беруть участь у війні, або спостерігають за нею, або вважають, що цікавляться нею чи щось про неї знають.
Українці бʼються - і це чи не єдине позитивне повідомлення, яке лишається чинним. І воно точно вимагає адекватного забезпечення іншими діями.