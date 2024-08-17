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Новини Війна
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"Ми хронічно недооцінювали їхню лють", - Борис Джонсон закликав дозволити ЗСУ бити далекобійними ракетами по території РФ

Джонсон закликав дозволити ЗСУ бити по території РФ

Експрем'єр-міністр Британії Борис Джонсон захоплений наступом України в Курській області, тому він закликав союзників та нинішнього прем’єра Британії Кіра Стармера дозволити ЗСУ використовувати далекобійну зброю по цілях у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він написав у своїй колонці для Daily Mail.

Джонсон зауважив, що Путін, коли почав повномасштабний наступ на Україну, не міг собі уявити, що "одного дня українські танки перетнуть кордон з Росією" і за тиждень вони захоплять більше території, "ніж росіяни захопили за рік".

"Цей блискавичний прорив у Курську область нагадує нам ключову істину про всю війну: від самого початку ми завжди недооцінювали українців. Ми недооцінювали їхній дар несподіванки, те, як вони ретельно тримали в секреті свої плани. Ми недооцінювали їхню сміливість - їхню готовність робити те, що інші вважали неможливим. І ми хронічно недооцінювали їхню справжню лють до російського загарбника", - написав Джонсон.

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Він закликав відкинути "безглузду путінофобію" і дати українцям можливість користуватись далекобійними ракетами у Курській області – американськими ATACMS і британськими Storm Shadow.

"Нам, як завжди, кажуть, що ми боїмося "ескалації". Але насправді людина, яка дійсно боїться ескалації, - це Путін. Він втратив сотні тисяч військових, ... величезну кількість техніки; він зараз сильно перенапружений. Зараз настав момент для друзів України на чолі з США та Великою Британією прискорити темп", - наголосив британський експрем'єр.

Зокрема, прем'єр-міністру Кіру Стармеру, "час припинити зволікати", вважає Джонсон. Він зауважив, що тактичний успіх Росії на Донбасі трапився тому, що українці "не могли належним чином відповісти і не могли захистити себе, тому що ми змушували їх воювати зі зв'язаною рукою за спиною".

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"Найважливіше завдання зараз - надати українцям необхідні дозволи на зброю, яку вони вже мають, щоб заощадити час і врятувати життя. Своїм героїзмом українці вкотре підірвали міф про непереможність Путіна. Вони вкотре довели своїм західним союзникам, що можуть і переможуть. Ми морально зобов'язані допомогти їм - і якнайшвидше", - підкреслив Джонсон.

Нагадаємо, британський уряд не надав Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow для ураження цілей у Курській області РФ. На це рішення також впливає позиція Франції.

Автор: 

зброя (7442) ракети (4011) Джонсон Борис (582) ЗСУ (7513)


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Топ коментарі
+19
У вас не війна, у вас СВО
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17.08.2024 11:46
+18
А ми хронічно недооцінювали сцикливість байдена, шольца, та інших тусків...
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17.08.2024 11:35
+16
Одим словом Джонсонюк
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17.08.2024 11:33
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У вас не війна, у вас СВО
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17.08.2024 11:46 Відповісти
ВЕЛИКА ШАНА цим західним Політикам, а особливо Джонсону!
якби не Вони,
єрмачки з арахаміями та баканаффими з татаравими давно б здали пів-України.....
все по-оманським договорнякам...
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17.08.2024 14:16 Відповісти
Во в рот тебя ипать, кацапчег!))
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17.08.2024 12:51 Відповісти
Одим словом Джонсонюк
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17.08.2024 11:33 Відповісти
То хто тут кацап, владєлєц язика?
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17.08.2024 14:22 Відповісти
Прямо як у одеському анекдоті: "Шьоб ви били такой умний - как моя Сара вчера!" Як тільки виходять у відставку - такими "войовничими" стають!
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17.08.2024 11:34 Відповісти
Краще так ніж мовчання.
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17.08.2024 11:37 Відповісти
Я сказав зовсім про інше
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17.08.2024 13:26 Відповісти
Яр , я зрозумів про що Ви сказали. Тому й написав "краще так".
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17.08.2024 15:54 Відповісти
В тебе деменція.
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17.08.2024 11:47 Відповісти
ТО твій власний суб"єктивний погляд
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17.08.2024 13:25 Відповісти
Якби не він та США то ти б зараз або в одній із країн ЄС був, або під кацапсячою окупацією. А я скажу, Браво Джонсон! Він дійсно Великий друг України!
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17.08.2024 12:15 Відповісти
Де я був-би - то моя справа А ти - не Нострадамус! Я написав про те що політики чи військові свою "войовничість" більше всього проявляють не в момент активної діяльності - а після відставки
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17.08.2024 13:10 Відповісти
Коли він був на посаді говорив таке саме, тільки іншими словами. А те шо ти написав то не про нього. Ро поводу тебе це був приклад. Мені до тебе ніякого діла немає.
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17.08.2024 13:20 Відповісти
Так мені теж до тебе нема ніякого діла! Це ж ти до мене звернувся та полеміку затіяв
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17.08.2024 13:30 Відповісти
Тут всі хтось до когось звертається. Для цього і є форум, дякувати Цензору, що дає можливість анонімно і публічно висловити свою думку.
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17.08.2024 14:13 Відповісти
Ти забув якими словами він попередив путлера про ядерну зброю? Дивно з тебе, начебто розумною людиною здавався..
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17.08.2024 12:54 Відповісти
Як мені подобаються люди які ********** жить у чорно-білому світі! Все їм ясно і зрозуміло! Поділив світ на "чорне" і "біле" (а людей - на "хороших" і "поганих") і у них все "в ажурі" Тільки потім інші мусять за ними наслідки "розгрібать"!
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17.08.2024 13:37 Відповісти
Це Ви про кого і про що ?
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17.08.2024 15:27 Відповісти
Про любителів "чорно-білого світу"!
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17.08.2024 15:29 Відповісти
А ми хронічно недооцінювали сцикливість байдена, шольца, та інших тусків...
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17.08.2024 11:35 Відповісти
Абсолютно вірно...Зе майже хотів здатись...Стамбульські договорняки...І тут...бац... таємно Джонсонюк приїхав,накопав під зад...і напевно сказав---ти що Motherfucker син робиш?
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17.08.2024 11:43 Відповісти
легенда как и Муждабаев. поищи вна ютубе - "клирик муждабаев". тоже так же думаю за Джонсона, на п)р(оверку окажется чет типо Трампа, но тот хоть открыто, а этот....... да не верю. зная шо Зеля сдавать хотел, ну.... торгуется как и Шустер
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17.08.2024 12:15 Відповісти
А чем плох Трамп? Коммунистка Камелка лучше? Будет еще хуже чем при байдане, хотя куда уже хуже. Про США вообще не говорю, єто будет конец США как таковой.
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17.08.2024 12:37 Відповісти
смотри фото трампа и путина в Хельсинки.
потом - фото трампа и зели.
чем плох?
да потому что В СОВОК **** ЕЗДИЛ!!!! там *** нет такого шоб **** ***** завербовать не попытались! **********, ты бы свою тачку доверил чуваку, за которого ты знаешь что он тусуется с ворами тачек?
это где то так, орк. иди ***** если троль, и .... желаю чтобы поумнел, если не орк.
ну как чука - 20000 больше тупо **** под камеру напердолили журналисты фраз - ******** Трампа, а оно мычит чем Трамп лучше, или че ты там писал. да всем хуже, просто ******** во-первых, а во-вторых, иди ты , как в песне - володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****володяидиты*****
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17.08.2024 12:46 Відповісти
Перед тим, як писати таку єресь, просто подивіться на базові економічні показники при Трампі і Байдені. Порівняйте цифри росту ВВП, % безробіття та кількість створених робочих місць при Трампі та Байдені.

ЦИФРИ НЕ БРЕШУТЬ! Це об'єктивні показники!
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17.08.2024 13:15 Відповісти
Безработица при Трампе найменьшая за 70 лет - 3.7%. Лучше только в 1960м году.
При Байдене инфляция 8% тоже найбольшая за 70 лет. Только это инфляция.
И не забываем что на Трампа припал Ковид.
Это цифры и обьективные показатели. Что еще надо?
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17.08.2024 13:34 Відповісти
У першому кварталі 2024 безробіття - 3,8%. Ну таке, плюс-мінус однаково, максимум при Байдені - 4,3%...
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17.08.2024 13:49 Відповісти
Как обычно лапоть втюхивает мысли "мыфсеумремштатамконец"
Не плачь ванек. Штаты и Украина еще рашку похоронят и на могилку нассут
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17.08.2024 14:12 Відповісти
"Украина переиграла Путина.
Украинское наступление в Курской области не только унижение путинской России и лично Путина, демонстрация перед всем миром их слабости и уязвимости. Этим наступлением сорваны планы раскола и деморализации Украины. Россия вела дезинформационную кампанию, направленную на украинское общество. Нанятые якобы проукраинские спикеры пропагандировали пораженческие нарративы, внушали украинцам, что им не выиграть войну и надо срочно просить Путина о мире, ценой отказа от своих оккупированных территорий. Кремль хотел таким образом расколоть Украину и ослабить ее волю к сопротивлению.
Однако после начала наступления стало очевидно, что эта дезинформационная спецоперация провалилась. Ее участники (например, Арестович) уже переобуваются на ходу и вновь изображают из себя украинских патриотов. Более того, складывается впечатление, что заявление украинских властей (и даже ГУР) о необходимости мирных переговоров с Путиным, были военной хитростью, усыпившей бдительность противника перед началом наступления. Кремль ждал, что Украина униженно запросит у него перемирия, и в этой ситуации не мог поверить в возможность ее массированной атаки на российскую территорию. Путин уже заявил, что теперь не будет вести переговоры о мире с Украиной. Однако не надо иллюзий, ему и раньше нужен был не мир, а капитуляция Украина, захват которой стал для него настоящей идеей фикс. Кремлевские игры вокруг возможности мирных переговоров были направлены только на ослабление и раскол Украины, чтобы сделать ее легкой добычей российских захватчиков. Однако Украина переиграла Путина. Вместо капитуляции она нанесла мощный неожиданный удар под дых путинскому режиму, который сейчас буквально корчится от боли".
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17.08.2024 11:46 Відповісти
Бить надо в первую очередь по мааацквабаду. До последней местной свинособаки.
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17.08.2024 11:47 Відповісти
Ваші слова та Богу у вуха. За це був би вдячний весь цивілізований
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17.08.2024 12:17 Відповісти
Продовжую. Думав, що це з смартфоном проблеми, а на комп'ютері те ж саме.
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17.08.2024 12:21 Відповісти
Етот так называемый цивилизованный мир до сих пор истерически боится распада рашки. Нужно отдать должное, комунистический кремлевский режим очень хорошо поработал своей пропагандой на Западе.
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17.08.2024 11:52 Відповісти
Вони більше бояться розпаду Засрашки,ніж програшу України! Не очікували ці сцикуни, що Україна витримає з самого початку цю ординську навалу!
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17.08.2024 12:13 Відповісти
Нічого вони не бояться. На Заході просто немає стільки зброї скільки потрібно Україні.
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17.08.2024 12:29 Відповісти
смішно))
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18.08.2024 01:53 Відповісти
НАТОвскі сцикуни якби дали зброю ще у 22 році, ту, яку необхідно було, то можливо і війна вже скінчилася! А то дають краплями,та й тим,що дають туди бити не можнаЮа туди нєзя,а туди заборонено,а туди не бажано! Сцикуни,кароче!
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17.08.2024 12:11 Відповісти
Ну ща Ти кажеш Скоро українців не залишиться так одним хохли остануться ну ті що їх у військомат за вуха притягують от ті навоюють Все іде по плану Краще б взагалі війська НАТО ввели в Україну,А так хохли Україну здадуть
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17.08.2024 12:40 Відповісти
Джонсонюк як завжди правий!!!
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17.08.2024 12:46 Відповісти
Ти попутав, кацап!! - єто хатєл ***** - дєнацифікації,демілітаризації..,
а получаєцца дєфєкація ***** со срашкой!))
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17.08.2024 14:15 Відповісти
https://espreso.tv/poglyad-pro-dovgu-diplomatiyu Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання :
Щоб виснажилася Росія, Україні потрібна постійна й наростальна підтримка союзників. Інакше - біда.
На жаль, загальним твердженням стає й те, що підтримка перестає бути безумовною. Нам може це не подобатися, це може справді бути несправедливим - але нам ніхто нічого не винен.
Колективний Захід почувається цілком безпечно за ядерною парасолькою і з опорою на військову та економічну міць США. Безсилля Росії якось протидіяти розширенню НАТО тепер уже і на Фінляндію та Швецію показує реальну спроможність Кремля здійснити погрози "дійти до Ла Маншу". У світі це знають.
Тривала війна має свої закономірності. Чи не найголовніша - вона змінюється. До того ж не лише ситуація на полі бою. Не лише номенклатура зразків озброєнь, тактичні прийоми та стратегічні знахідки. Змінюється весь комплекс відносин навколо війни.
Зокрема, змінюються ставлення і відчуття людей, які беруть участь у війні, або спостерігають за нею, або вважають, що цікавляться нею чи щось про неї знають.
Українці бʼються - і це чи не єдине позитивне повідомлення, яке лишається чинним. І воно точно вимагає адекватного забезпечення іншими діями.
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17.08.2024 17:18 Відповісти
а чого він не зробив те, до чого закликає, коли сам був премєром?
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18.08.2024 01:55 Відповісти
 
 