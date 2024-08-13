Велика Британія не дозволила Україні застосовувати ракети Storm Shadow для ударів по Курській області, - ЗМІ

Британський уряд не надав Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow для ураження цілей у Курській області РФ. На це рішення також впливає позиція Франції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

"Жодних змін не відбулося", - заявило джерело в уряді Британії, додавши, що позиція Лондона залишається незмінною.

Ракети Storm Shadow з дальністю дії близько 250 кілометрів могли б дозволити українській армії атакувати аеродроми та логістичні центри, які Росія використовує для зміцнення своїх позицій у Курській області. Однак Лондон продовжує відмовляти Києву в дозволі на їх використання.

Минулого місяця під час візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський лобіював британського прем'єра Кіра Стармера, щоб той підтримав зняття обмежень.

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Колишній британський танковий командир Гаміш де Бреттон-Гордон зазначав, що Storm Shadow здатні вражати "залізничні вузли та ключові дороги, що ведуть до Курська, а також будь-які аеродроми в радіусі 100 миль".

Він також додав, що дозвіл на використання цих ракет показав би рішучість Заходу в підтримці України.

Втім, позиція щодо використання ракет Україною залежить не лише від Великої Британії, оскільки ракети Storm Shadow виробляються спільно з Францією. Таким чином, Париж також має право голосу щодо умов їх використання.

Крім того, Україна звернулася до США з проханням дозволити використання ракет дальнього радіуса дії ATACMS для наступу на Курську область, але поки що отримала відмову, додає The Telegraph.

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Раніше повідомлялося, що Стармер запропонував послабити обмеження на використання британської зброї Storm Shadow для ударів по РФ. Згодом Зеленський привітав таке рішення.