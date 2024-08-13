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Велика Британія не дозволила Україні застосовувати ракети Storm Shadow для ударів по Курській області, - ЗМІ

Британія відмовила Україні у застосуванні ракет Storm Shadow для ударів по Курській області

Британський уряд не надав Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow для ураження цілей у Курській області РФ. На це рішення також впливає позиція Франції. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

"Жодних змін не відбулося", - заявило джерело в уряді Британії, додавши, що позиція Лондона залишається незмінною.

Ракети Storm Shadow з дальністю дії близько 250 кілометрів могли б дозволити українській армії атакувати аеродроми та логістичні центри, які Росія використовує для зміцнення своїх позицій у Курській області. Однак Лондон продовжує відмовляти Києву в дозволі на їх використання.

Минулого місяця під час візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський лобіював британського прем'єра Кіра Стармера, щоб той підтримав зняття обмежень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Британії побоюються ескалації, тому не дозволяють бити ракетами Storm Shadow по РФ, - The Times

Колишній британський танковий командир Гаміш де Бреттон-Гордон зазначав, що Storm Shadow здатні вражати "залізничні вузли та ключові дороги, що ведуть до Курська, а також будь-які аеродроми в радіусі 100 миль".

Він також додав, що дозвіл на використання цих ракет показав би рішучість Заходу в підтримці України.

Втім, позиція щодо використання ракет Україною залежить не лише від Великої Британії, оскільки ракети Storm Shadow виробляються спільно з Францією. Таким чином, Париж також має право голосу щодо умов їх використання.

Крім того, Україна звернулася до США з проханням дозволити використання ракет дальнього радіуса дії ATACMS для наступу на Курську область, але поки що отримала відмову, додає The Telegraph.

Читайте також: Україна веде переговори зі США: хоче застосувати американські ракети для ударів по Курській області, - The Washington Post 

Раніше повідомлялося, що Стармер запропонував послабити обмеження на використання британської зброї Storm Shadow для ударів по РФ. Згодом Зеленський привітав таке рішення.

Автор: 

Велика Британія (5553) зброя (7439) ракети (4009) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+28
Вже третій рік такою поведінкою нам натякають - починайте робити свою зброю!
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13.08.2024 09:22
+24
Хай б"ють "Нептунами" Або "Сапсанами" Коли "Блазень" витягне їх з-під асфальту!
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13.08.2024 09:24
+19
тому кацапи й напали, тому що знали, що тридцять років до того своїми проросійськими урядами розвалювали оборону України- знищували армію, забирали ядерну зброю, продавали стратегічні підприємства кацапам і мало того, зосереджували їх лише на сході України, де кацапів понатикували, як лайна. Тепер ви хочете, щоб з нуля, під час війни , з такими "союзниками" ми створили військові заводи? хай ці кацапи всі здохнуть. Скільки вони срали нам в країну. І ми, такі добрі гречкосії того не бачили? Я з народження те знала, чому все це , що називається українцями, очі не розплющували?
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13.08.2024 09:37
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Вже третій рік такою поведінкою нам натякають - починайте робити свою зброю!
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13.08.2024 09:22 Відповісти
А коли стане зрозуміло, що громада України повинна відкрити свої роти й вимагати від гівно-уряду виготовлення зброї? Вже не згадую про те, як ідіоти віддали свою зброю рашці. То зараз вже радійте, що хоч щось дають
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13.08.2024 09:50 Відповісти
може тоді коли ви повернетесь з Франції і з плакатом вийдете під уряд ?
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13.08.2024 09:57 Відповісти
Чувак, по-перше, коли я виходила з плакатами під уряд, комуняри казали, що хочуть мене повісити на ліхтари.
Я тоді не мовчала.
По-друге, хто ти такий, щоб мені казати, куди мені повертатися? Ти що - міністр закордонних справ? Хто ти, чувачило, щоб особисто мені наказувати, що мені робити?
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13.08.2024 10:05 Відповісти
Готові виконувати накази міністра?
Це так по рашковські))
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13.08.2024 10:22 Відповісти
Це добре, що ви такий крутяк, що не виконуєте "наказів" уряду. Може й по завищених тарифах не платите? А як було під час ковіду? Теж були ланцелотом? Нє?

Он який ви не "рашкованський", просто людина з космосу.
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13.08.2024 10:24 Відповісти
Все вірно, наказами не керуюсь. Виключно законами, договорами...
Доречі, вже навіть президент звертався до понавиїхавших, щоб поверталися. Вам цього достатньо, щоб повернутися, чи чекаєте наказа?
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13.08.2024 11:07 Відповісти
тоді хто ти така щоб давати поради українцям ? сиди тихенько , насолоджуйся життям у Франції , а ми без тебе розберемось !
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13.08.2024 10:22 Відповісти
Хто я така? Я та, що платить налоги у Франції, щоб Франція могла постчати Україні зброю. Я та, що підтримує Україну і, фінансово теж.
А от хто ти, динєголовець?
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13.08.2024 10:26 Відповісти
Вien dit
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13.08.2024 11:33 Відповісти
Та нє. Просто вкурвлює, коли починається оте "яке право маєш нас повчати з-за кордону".
Тобто, якесь корупційне лайно чи тупиця в Україні має свистіти що завгодно у вуха українцям, а я вумніца-красавіца (почти) не можу написати про своє бачення ситуації? 🙃
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13.08.2024 11:41 Відповісти
Яке бачення ситуації ?!
Той , хто живе в Європі повинен весь час тиснути на європейських можновладців , аби ті зняли ВСІобмеження по використанню зброї українцями .
Чому цього не відбувається ?!
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13.08.2024 13:54 Відповісти
Напевне тому, що українціів не тиснуть на своїх можновладців, щоб ті відновили виготовлення зброї. Не налагодили виробництво, а відновили. Яке вони ж і зупинили.
Чому ви не тиснете на можновладців в Україні?
Знаєте, воно якось так вкурвлює, коли волаєте "давай, давай", а самі розвели у владі страшенний бардачило. ЧОМУ НЕ ТИСНЕТЕ?

Ви забули чи не знали, що Україна була одним з найбільших експортерів зброї?
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13.08.2024 14:17 Відповісти
Не бачу відповіді на питання - чому ті , хто вважає себе українцями , за кордоном не тиснуть на західні уряди ?
Можливо тому , що вам і так добре , а все інше пофігу ?
Відмазки - "тому, що українціів не тиснуть на своїх можновладців" взагалі жалюгідні
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13.08.2024 14:42 Відповісти
І я не бачу на відповіді на моє питання. Чому українці, для яких питання зброї є життєвонеобхідним, дозволяють своїй владі чинити бардачелло і крадіжки, на рівні колаборації з ворогом?
Це жалюгідна відмазка? Ти за ЗЕлень понти кидаєш? Притиш галоп, інтернетівський борцун.

Як я маю тиснути на уряд у Франції? За яйця їх вхопити і чавити? Тиснути чому? Тому що Франція вже дає немало зброї Україні? А ви в курсі, що ця зброя виробляється людьми, яким платять зарплатню, які хочуть їсти і кормити сім"ї? Чи корупціонери з України їм заплатять з вкрадених грошей? Чи може ви особисто?
Чи може ті "бєженці" з України, які тут шикують? Ви думаєте французи дурні і нічого не бачать?
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13.08.2024 15:07 Відповісти
"Порятунок потопаючих це справа рук самих потопаючих!" - Класика жанру. Той, хто цього не розуміє - тоне ...
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13.08.2024 15:33 Відповісти
У нас неиає жодного!!!! союзного договору, а отже нема і союзників. Є, правда, партнери, але то таке, без зобов'язань. А ще у нас чомусь досі немає власних!!!! ракет, хоча є і КБ "Луч", і "Південмаш". У маленького Іжраїлю є власні ракети. Тому партнери стали союзниками. І тому йому не потрібно питати дозволу на удари будь-якими ракетами по територвї ворога.
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13.08.2024 09:55 Відповісти
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13.08.2024 15:34 Відповісти
тому кацапи й напали, тому що знали, що тридцять років до того своїми проросійськими урядами розвалювали оборону України- знищували армію, забирали ядерну зброю, продавали стратегічні підприємства кацапам і мало того, зосереджували їх лише на сході України, де кацапів понатикували, як лайна. Тепер ви хочете, щоб з нуля, під час війни , з такими "союзниками" ми створили військові заводи? хай ці кацапи всі здохнуть. Скільки вони срали нам в країну. І ми, такі добрі гречкосії того не бачили? Я з народження те знала, чому все це , що називається українцями, очі не розплющували?
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13.08.2024 09:37 Відповісти
Тому що суцільне зросійщення та дуже схожий менталітет. Тобто високий рівень асиміляції.
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13.08.2024 09:46 Відповісти
Пізно бити боржомі...війна почалася, підземні заводи закатані в асфальт...і нічого земразям не зробиш
правда можна спробувати створити в Польщі..але ж тоді як вкрасти...і знову ж таки невідомо як поведе себе сусід
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13.08.2024 09:38 Відповісти
Хай б"ють "Нептунами" Або "Сапсанами" Коли "Блазень" витягне їх з-під асфальту!
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13.08.2024 09:24 Відповісти
За 2.5 роки вже можно було нові зробити, як би гроші виділили, я так думаю
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13.08.2024 09:40 Відповісти
"Неправильно"! "Якби гроші НЕ КРАЛИ!"
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13.08.2024 09:42 Відповісти
Випросили таки заборону. Єрмачня хоче, щоб премєр-міністр Великобританії на камеру публічно підписав бумагу, де написано, бий нашими ракетами по Курску.
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13.08.2024 09:24 Відповісти
Дуже на те схоже
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13.08.2024 09:47 Відповісти
взагалі дивно що бредлі іздять по курській області. хіба це не ескалація? це ж мега ескалація! і як таке допустили?
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13.08.2024 09:26 Відповісти
по курську, дістає хімарс.
от, чому не б'ють по залізниці, що кацапи побудували.
чому, досі, окуповані українські порти працюють?
чому, досі, стоїть керченський міст?
мені, взагалі, не зрозуміло!!!
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13.08.2024 09:28 Відповісти
Ти коли-небудь кілька кавунів у руках одночасно тримать пробував?
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13.08.2024 09:49 Відповісти
я ж, виріс на оболоні. так от, там, де зараз, красивий парк "наталка", раніше була овоче база. туди баржі з херсону привозили кавуни. і звісно всі оболонці, там тусували.
коли, мені було 12-14 років, я тримав чотири кавуни.
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13.08.2024 09:55 Відповісти
А якщо їх більше ніж ЧОТИРИ?
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13.08.2024 10:03 Відповісти
не з'їм, то, хоч понадкушую!
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13.08.2024 10:05 Відповісти
Я тобі серйозно! А ти - "ги-ги"!
Б"ють туди куди мають можливість І в те що вважають найбільш небезпечним і тому "першочерговим"
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13.08.2024 10:10 Відповісти
Треба дуже багато ракет щоб знищити міст і вивести на довго з ладу залізниці і порти. Просто тисячі, а їх стільки не має, тому вибирають пріорітетніші цілі. Аналогічно орки не розбивають наші мости , залізниці і порти. Пошкоджують, але нечасто і все відносно швидко відновлюють. ППО працює ефективно не лише у нас, але і у них.
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13.08.2024 09:53 Відповісти
хммм....
а, нам розказують, що у кацапів діряве ппо.
ми долітаємо практично усюди.
ніфіга не розумію.
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13.08.2024 09:57 Відповісти
Свои нужно собирать,взять у бритов компоненты,сделать свой корпус,написать на нем крупными буквами мейд ин юкрейн и в бой на курск,моцву,читу и прочие магаданы.
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13.08.2024 09:29 Відповісти
і отримати заборону на застосування бо там є західні компоненти ? геніально !
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13.08.2024 09:42 Відповісти
Компоненти для ракет, роблять в Україні, а крім британських та американських, ще і шведські і турецькі і корейські і японські і французскі, аби було бажання брати!!!!
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13.08.2024 09:45 Відповісти
так чому Україна не виробляє ракети до точки У ? а ці країни дали згоду використовувати компоненти ? завтра не передумають ? розплющить нарешті очі ніхто не хоче перемоги України !
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13.08.2024 09:51 Відповісти
Точку У збивають у нас Грім2 був готовий напорядок ефективніший, аналог Іскандера
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13.08.2024 10:55 Відповісти
Украину уже третий год бомбят ракетами с западными компонентами,никакой забороны нет,нужно уметь вести переговоры,уметь убеждать и добиваться целей,но это не дано звездам корпоративов.
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13.08.2024 10:43 Відповісти
Ну орки поки не отримали, західним компаніям пох... кому продавати їм головне прибуток, а із своїми урядами вони питання рішать через так званий лобізм
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13.08.2024 10:56 Відповісти
Цікаве кіно, іранці і северокорейці дають згоду куярити по Україні, а цивілізований світ- Ні, тільки у себе. Так чому ж цей цівілізованний збрасував бомби на Берлін(англія) і ядерку на Японію(США).
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13.08.2024 09:30 Відповісти
Вивчайте історію, бо так з наскоку це неможливо пояснити
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13.08.2024 09:55 Відповісти
Цивилизованный мир пишите в кавычках. Потому что цивилизация, которая пляшет под дудку террористов и диктаторов ставит под сомнение саму суть етого слова
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13.08.2024 10:00 Відповісти
100%
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13.08.2024 13:56 Відповісти
Друг-боягуз гірший за лютого ворога (с). Козацьке прислів'я
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13.08.2024 09:31 Відповісти
Того шо він обісриться коли ні хто не чекає, то їсть предасть.
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13.08.2024 09:42 Відповісти
Коли є реальне бажання НЕ отримати негативну відповідь на будь-яке питання, то потрібно правильно формулювати своє питання.
Ну чого б не запитати британців "Ви не проти застосування ваших ракет ля захисту України?".
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13.08.2024 09:31 Відповісти
Оце - дозволяємо/не дозволяємо, нагадує життєвий випадок, коли маленькому сину зірвали першу полуницю. Він починає їсти, а жінка каже щоб дам скуштувати татусеві...
Він постояв, поміркував, а потім каже:
- Скуштуй, але не кусай....
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13.08.2024 09:37 Відповісти
Така ж позиція у США та у Франції. Виходить, що одна з цілей "Курської операції" - показати союзникам, що немає жодних "червоних ліній" - повз касу.
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13.08.2024 09:38 Відповісти
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13.08.2024 09:41 Відповісти
То можна, то неможна-це що бутерброд??
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13.08.2024 09:43 Відповісти
Кривавий цирк, а не війна. Союзники зв'язали руки і відправили воювати з ордою, при владі - ворожі агенти і гундосий імбецил, який заради наркоманського приходу здатен покласти тисячі життів. Країну перетворили на філіал пекла
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13.08.2024 09:44 Відповісти
дозвіл на запускStorm Shadow по росії потребує схвалення трьох країн, лише однією з яких є Велика Британія.


Велика Британія не може одноосібно надати Україні такий дозвіл, оскільки виробляє ракети Storm Shadow спільно з Францією.

Отже Франція також має надати Україні такий дозвіл разом із Британією.

Крім того, Україна звернулася до США з проханням дозволити використання ракет дальнього радіусу дії ATACMS для наступу на Курську область, але поки що отримала відмову.
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13.08.2024 09:53 Відповісти
путенападе
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13.08.2024 09:54 Відповісти
Да. Лоханулась Украина отдав ЯО. Сами виноваты что поверили в договоры и международное право. Теперь придется идти в Курск пешком чтобы уничтожать вражескую инфраструктуру. Как в поговорке, если голова не думает то ноги страдают. В следующий раз думайте что подписываете на переговорах
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13.08.2024 09:54 Відповісти
Не віддали а продали... трохи є різниця... ну є нюанс що держава з того нічого не отримала, тільки Кравчук і Кучма...
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13.08.2024 10:58 Відповісти
Держава отримала багато чого позбувшись "чемодану без ручки" ... але мало хто це розуміє ...
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13.08.2024 13:57 Відповісти
Тактична яо не була чемоданом без ручки та і стратегічна її можна було перепрограмувати враховуючи що ракети виробляв південмаш а електроніку Харківський Харон

А не отримала ніх... одні борги
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13.08.2024 17:25 Відповісти
Свої треба мати і мали би, як би не прикалувались і ржали. Програли Держоборонзамовлення перед війною? Загробили ракетну програму? То тепер не *******, електорат грьобаний від ТЦК ховаючийся.
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13.08.2024 09:57 Відповісти
Гаранты нашей территориальной целостности...
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13.08.2024 09:58 Відповісти
Уже можно было разобрать до винтиков и скопировать, платы наведения думаю бы нам продали
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13.08.2024 10:02 Відповісти
- Ви дозволите бити вашими ракетами вглиб расії?
- Треба все ретельно прорахувати..
- Та фулі там рахувати, скажіть дозволити чи ні?!
- Знаєте що - Ні !

Мабуть така ось дипломатія від зєрмачья..
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13.08.2024 10:14 Відповісти
Пропоную пофарбувати Storm Shadow в чорний колір з червоними крильцями , назвати "Vizytka Yarosha" і ні в чому собі не відмовляти.. А шо? Трофеї з шахти...
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13.08.2024 10:18 Відповісти
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13.08.2024 15:45 Відповісти
Це ж політика , звісно публічно ніхто нічого не дозволяв . Вам у дитинстві теж батьки багато чого не дозволяли ...
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13.08.2024 10:22 Відповісти
Британський уряд ще не визначився, чи він "за большевіков ілі за комуністов"(с).
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13.08.2024 10:22 Відповісти
А немцы хуже всех, потому что Таурусов не дали. Только остального дали как весь евросоюз
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13.08.2024 10:30 Відповісти
Здається що настав час збирати власні крилатим ракети "на кухнях і гаражах", якими би вони не виходили, як дрони. Бо від МО УА і УкрОборонПрому на 3-му році війни НІ-ХУ--Я не БУДЕ. Не буде здається і на 4-му і 5-му ....і і і
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13.08.2024 10:33 Відповісти
Ніяких офіційних обмежень і ніяких офіційних запитів щодо застосування переданої Україні зброї ні зі сторони Великобританії ні зі сторони України не було. Питання "відсутності дозволів" - маніпуляція брехливого режиму боягузів і злодіїв на чолі з Зеленським.

Точка зору Великобританії викладена тут "There has been no change in the UK's position. We have been providing military aid to support Ukraine's clear right of self-defence against Russia's illegal attacks in accordance with international humanitarian law. We are clear that equipment provided by the UK is intended for the defence of Ukraine." Атака території агресора, як обмеження можливості продовжувати агресію - законне право на захист, згідно міжнародного гуманітарного права

Хроніка
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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13.08.2024 10:51 Відповісти
Та вже є купа статей в британській прессі по спростуванню того що сказав тоді прем'єр від їхнього МЗС та міноборони, що вони забороняють використовувати їх ракети для цілей по трериторії ЄС, а думка прем'єра то була його особиста а не позиція британського уряду
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13.08.2024 11:04 Відповісти
А не надо спрашивать!
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13.08.2024 10:58 Відповісти
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13.08.2024 15:47 Відповісти
Coward's.
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13.08.2024 10:59 Відповісти
Великобритания не запрещала!!! Все вопросы к кроту Дерьмаку и оманскому Янелоху...Почему они лежат на складах..
!?
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13.08.2024 11:10 Відповісти
Скажить, будь ласка, а ви власногчь бачили їх на складах? Ну і як вони там лежать, от штабелями?
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17.08.2024 12:15 Відповісти
Все как во время 2022) тупо один в один), пока репу чешат когда можно кучу колон итл раздолбать и тылы они титьки мнут, потом как только кайапы перекинут пво так сразу разрешат)), союзнички)))
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13.08.2024 11:12 Відповісти
значить так просив ,
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13.08.2024 11:16 Відповісти
Неправильная подача информации,текст должен быть такой
- представители украинской власти не могут убедить британцев дать разрешение на использование их ракет по территории путиностана,но и не желают освободить занимаемые ими мягкие кресла для других политиков.
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13.08.2024 11:52 Відповісти
А до формулировки "Разрешаем бить без разрешения" не додумались?
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13.08.2024 12:22 Відповісти
Замість ловити партнерів на дозволах, перекидаючи відповідальність, демонструйте свої досягнення.
Три роки казати що нам всі винні, це вже не діє.
Не спрямували економіку шляхом націоналізації підприємств (все приватне) , не закупили обладнання(на яке тепер черги на рік ).
І бігать, та смикають за піджаки - дайте дозвіл, підпишіться під наших неадекватних урядовців. Тільки сором за нашу країну.
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13.08.2024 12:39 Відповісти
с начала войны я наблюдаю это неприкрытое унижение западом Украины!дают какое то жалкое подобие оружия,в час по чайной ложке,будто делая одолжение!можно сравнить как запад помогал в годы 2 мировой ссср и то что делается сейчас.это просто открытое издевательство над Украинским народом в одиночку боремщеся против нацистской рашки!эти твари недеются что их это не коснётся?забыли как грязные сапожищи кацапни топтали берлин,париж,вену и другие европейские столицы,как больше 40 лет восточыная европа была под сапогом у кацапни?!позор вам несмываемый за такое паскудное отношение к Украинскому народу!!!!
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13.08.2024 13:01 Відповісти
класні у нас "гаранти". Зарали 3ій потенціал зброї під пусті обіцянки, а тепер "нізя"...Сподіваюся, вони отримають і ганьбу, і війну
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14.08.2024 03:11 Відповісти
 
 