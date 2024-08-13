Велика Британія не дозволила Україні застосовувати ракети Storm Shadow для ударів по Курській області, - ЗМІ
Британський уряд не надав Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow для ураження цілей у Курській області РФ. На це рішення також впливає позиція Франції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.
"Жодних змін не відбулося", - заявило джерело в уряді Британії, додавши, що позиція Лондона залишається незмінною.
Ракети Storm Shadow з дальністю дії близько 250 кілометрів могли б дозволити українській армії атакувати аеродроми та логістичні центри, які Росія використовує для зміцнення своїх позицій у Курській області. Однак Лондон продовжує відмовляти Києву в дозволі на їх використання.
Минулого місяця під час візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський лобіював британського прем'єра Кіра Стармера, щоб той підтримав зняття обмежень.
Колишній британський танковий командир Гаміш де Бреттон-Гордон зазначав, що Storm Shadow здатні вражати "залізничні вузли та ключові дороги, що ведуть до Курська, а також будь-які аеродроми в радіусі 100 миль".
Він також додав, що дозвіл на використання цих ракет показав би рішучість Заходу в підтримці України.
Втім, позиція щодо використання ракет Україною залежить не лише від Великої Британії, оскільки ракети Storm Shadow виробляються спільно з Францією. Таким чином, Париж також має право голосу щодо умов їх використання.
Крім того, Україна звернулася до США з проханням дозволити використання ракет дальнього радіуса дії ATACMS для наступу на Курську область, але поки що отримала відмову, додає The Telegraph.
Раніше повідомлялося, що Стармер запропонував послабити обмеження на використання британської зброї Storm Shadow для ударів по РФ. Згодом Зеленський привітав таке рішення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я тоді не мовчала.
По-друге, хто ти такий, щоб мені казати, куди мені повертатися? Ти що - міністр закордонних справ? Хто ти, чувачило, щоб особисто мені наказувати, що мені робити?
Це так по рашковські))
Он який ви не "рашкованський", просто людина з космосу.
Доречі, вже навіть президент звертався до понавиїхавших, щоб поверталися. Вам цього достатньо, щоб повернутися, чи чекаєте наказа?
А от хто ти, динєголовець?
Тобто, якесь корупційне лайно чи тупиця в Україні має свистіти що завгодно у вуха українцям, а я вумніца-красавіца (почти) не можу написати про своє бачення ситуації? 🙃
Той , хто живе в Європі повинен весь час тиснути на європейських можновладців , аби ті зняли ВСІобмеження по використанню зброї українцями .
Чому цього не відбувається ?!
Чому ви не тиснете на можновладців в Україні?
Знаєте, воно якось так вкурвлює, коли волаєте "давай, давай", а самі розвели у владі страшенний бардачило. ЧОМУ НЕ ТИСНЕТЕ?
Ви забули чи не знали, що Україна була одним з найбільших експортерів зброї?
Можливо тому , що вам і так добре , а все інше пофігу ?
Відмазки - "тому, що українціів не тиснуть на своїх можновладців" взагалі жалюгідні
Це жалюгідна відмазка? Ти за ЗЕлень понти кидаєш? Притиш галоп, інтернетівський борцун.
Як я маю тиснути на уряд у Франції? За яйця їх вхопити і чавити? Тиснути чому? Тому що Франція вже дає немало зброї Україні? А ви в курсі, що ця зброя виробляється людьми, яким платять зарплатню, які хочуть їсти і кормити сім"ї? Чи корупціонери з України їм заплатять з вкрадених грошей? Чи може ви особисто?
Чи може ті "бєженці" з України, які тут шикують? Ви думаєте французи дурні і нічого не бачать?
правда можна спробувати створити в Польщі..але ж тоді як вкрасти...і знову ж таки невідомо як поведе себе сусід
от, чому не б'ють по залізниці, що кацапи побудували.
чому, досі, окуповані українські порти працюють?
чому, досі, стоїть керченський міст?
мені, взагалі, не зрозуміло!!!
коли, мені було 12-14 років, я тримав чотири кавуни.
Б"ють туди куди мають можливість І в те що вважають найбільш небезпечним і тому "першочерговим"
а, нам розказують, що у кацапів діряве ппо.
ми долітаємо практично усюди.
ніфіга не розумію.
Ну чого б не запитати британців "Ви не проти застосування ваших ракет ля захисту України?".
Він постояв, поміркував, а потім каже:
- Скуштуй, але не кусай....
Велика Британія не може одноосібно надати Україні такий дозвіл, оскільки виробляє ракети Storm Shadow спільно з Францією.
Отже Франція також має надати Україні такий дозвіл разом із Британією.
Крім того, Україна звернулася до США з проханням дозволити використання ракет дальнього радіусу дії ATACMS для наступу на Курську область, але поки що отримала відмову.
А не отримала ніх... одні борги
- Треба все ретельно прорахувати..
- Та фулі там рахувати, скажіть дозволити чи ні?!
- Знаєте що - Ні !
Мабуть така ось дипломатія від зєрмачья..
Точка зору Великобританії викладена тут "There has been no change in the UK's position. We have been providing military aid to support Ukraine's clear right of self-defence against Russia's illegal attacks in accordance with international humanitarian law. We are clear that equipment provided by the UK is intended for the defence of Ukraine." Атака території агресора, як обмеження можливості продовжувати агресію - законне право на захист, згідно міжнародного гуманітарного права
Хроніка
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
!?
- представители украинской власти не могут убедить британцев дать разрешение на использование их ракет по территории путиностана,но и не желают освободить занимаемые ими мягкие кресла для других политиков.
Три роки казати що нам всі винні, це вже не діє.
Не спрямували економіку шляхом націоналізації підприємств (все приватне) , не закупили обладнання(на яке тепер черги на рік ).
І бігать, та смикають за піджаки - дайте дозвіл, підпишіться під наших неадекватних урядовців. Тільки сором за нашу країну.