Україна може застосовувати британські ракети Storm Shadow для ударів по території РФ, - прем’єр Стармер

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна може використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Стармер заявив про це на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Таким чином він продовжує політику попереднього уряду.

Відповідаючи на запитання журналіста, британський прем'єр погодився, що Україна сама повинна вирішувати, як використовувати крилаті ракети Storm Shadow, передані Британією.

Водночас Стармер зауважив, що ракети "очевидно повинні використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права" і, на його думку, "в оборонних цілях".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Британії Стармер обговорив підтримку України з главою Єврокомісії та лідерами НАТО

Прем'єр Британії також засудив ракетну атаку Росії на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, заявивши, що це був "абсолютно шокуючий, жахливий напад, який став дуже важливим, хоч і трагічним тлом для цього саміту".

Моє послання президенту Путіну таке: цей саміт НАТО слід розглядати як чітку та єдину рішучість союзників щодо НАТО та інших країн підтримати Україну та протистояти російській агресії", - додав Стармер.

Читайте також: Велика Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Зазначимо, що Storm Shadows - це крилаті ракети з точним наведенням та дальністю ураження понад 250 кілометрів.

Раніше Кір Стармер підтвердив, що Британія продовжить допомагати Україні.