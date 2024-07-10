Україна може застосовувати британські ракети Storm Shadow для ударів по території РФ, - прем’єр Стармер
Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна може використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Стармер заявив про це на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Таким чином він продовжує політику попереднього уряду.
Відповідаючи на запитання журналіста, британський прем'єр погодився, що Україна сама повинна вирішувати, як використовувати крилаті ракети Storm Shadow, передані Британією.
Водночас Стармер зауважив, що ракети "очевидно повинні використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права" і, на його думку, "в оборонних цілях".
Прем'єр Британії також засудив ракетну атаку Росії на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, заявивши, що це був "абсолютно шокуючий, жахливий напад, який став дуже важливим, хоч і трагічним тлом для цього саміту".
Моє послання президенту Путіну таке: цей саміт НАТО слід розглядати як чітку та єдину рішучість союзників щодо НАТО та інших країн підтримати Україну та протистояти російській агресії", - додав Стармер.
Зазначимо, що Storm Shadows - це крилаті ракети з точним наведенням та дальністю ураження понад 250 кілометрів.
Раніше Кір Стармер підтвердив, що Британія продовжить допомагати Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоч насправді ну зовсім не смішно.
Як і Французькі скальпи так і Р-360 «Непту́н».
Риторичне запитання, чому не застосовуємо по території мордера,
невже червоні лінії від своїх?!
Якщо помітили вже давно у Криму жодних проблем, не рахуючи останнього пляжу.
Сратьєх аж напрягся увесь, як же йому тепер харчеваться!?!
Зате багато хабадників, як і в кремлі.