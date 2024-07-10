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Новини Війна
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Україна може застосовувати британські ракети Storm Shadow для ударів по території РФ, - прем’єр Стармер

Кір Стармер про застосування ЗСУ ракет Storm Shadow 

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна може використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Стармер заявив про це на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Таким чином він продовжує політику попереднього уряду.

Відповідаючи на запитання журналіста, британський прем'єр погодився, що Україна сама повинна вирішувати, як використовувати крилаті ракети Storm Shadow, передані Британією.

Водночас Стармер зауважив, що ракети "очевидно повинні використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права" і, на його думку, "в оборонних цілях".

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Прем'єр Британії також засудив ракетну атаку Росії на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, заявивши, що це був "абсолютно шокуючий, жахливий напад, який став дуже важливим, хоч і трагічним тлом для цього саміту".

Моє послання президенту Путіну таке: цей саміт НАТО слід розглядати як чітку та єдину рішучість союзників щодо НАТО та інших країн підтримати Україну та протистояти російській агресії", - додав Стармер.

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Зазначимо, що Storm Shadows - це крилаті ракети з точним наведенням та дальністю ураження понад 250 кілометрів.

Раніше Кір Стармер підтвердив, що Британія продовжить допомагати Україні.

Автор: 

Велика Британія (5666) ракети (4078) Стармер Кір (221)


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Топ коментарі
+32
Молодець. Тепер ще треба щоб дєрьмак дав добро. Бо там же його папа.
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10.07.2024 10:41 Відповісти
+20
Президент ТИПУ дєрьмак, а вава іпалом торгує, і доволі погано. А взагалі президента нема з 2019
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10.07.2024 10:54 Відповісти
+17
Єдина країна західної цивілізації яка має залізобетонний хребет і стальні яйця !
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10.07.2024 10:44 Відповісти
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Молодець. Тепер ще треба щоб дєрьмак дав добро. Бо там же його папа.
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10.07.2024 10:41 Відповісти
Ви серйозно? Я просто не слідкую за життям зелених *********, тому і питаю. А як таке можливо? Президент мозок пронюхав?
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10.07.2024 10:47 Відповісти
Президент ТИПУ дєрьмак, а вава іпалом торгує, і доволі погано. А взагалі президента нема з 2019
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10.07.2024 10:54 Відповісти
То може вибори? Чи ще почекаємо, як чекав Геркулес?
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10.07.2024 11:13 Відповісти
Вибори? Для того, щоб ти, ідіот, проголосував за Притулу? чи ще якогось коміка?
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10.07.2024 11:22 Відповісти
Коли іван суліма у коментарях, звісно що мова про йулю
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10.07.2024 11:30 Відповісти
Це банально висєр.
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10.07.2024 10:55 Відповісти
Так підтирайся
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10.07.2024 11:00 Відповісти
https://glavcom.ua/country/society/znayomtes-batko-kerivnika-ofisu-prezidenta-andriya-jermaka-spivrobitnik-golovnogo-rozviduvalnogo-upravlinnya-rf-u-vidstavci-706783.html Знайомтесь: батько Єрмака - співробітник Головного розвідувального управління РФ у відставці
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10.07.2024 11:30 Відповісти
Дякую
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10.07.2024 11:38 Відповісти
ГРУ-шник у відставці. Дякую, розсмішили
Хоч насправді ну зовсім не смішно.
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10.07.2024 13:49 Відповісти
Що там слідкувати. Зеленьський працює президентом в Офісі Єрмака
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10.07.2024 11:02 Відповісти
Ну хоч подоляцький брат подох. Дрібниця, а приємно.
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10.07.2024 11:02 Відповісти
Найс!
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10.07.2024 10:43 Відповісти
Британці давно вже дали такий дозвіл, що ще потрібно величнейшему?
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10.07.2024 10:43 Відповісти
Йому потрібно в інтересах ху@ла продовжувати накидувати на західних союзників України і постійно брехати що "нам не дозволяють! ".
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10.07.2024 11:00 Відповісти
По суті прем'єр натякнув нашому керівництву - чого не застосовуєте!
Як і Французькі скальпи так і Р-360 «Непту́н».
Риторичне запитання, чому не застосовуємо по території мордера,
невже червоні лінії від своїх?!
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10.07.2024 11:05 Відповісти
Швидше за все застосовують, тільки толку мабуть немає - збивають або рэб забирає в даль світлу.
Якщо помітили вже давно у Криму жодних проблем, не рахуючи останнього пляжу.
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10.07.2024 12:00 Відповісти
без тисяч томагавків, нажаль, це краплина в морі.
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10.07.2024 10:43 Відповісти
Це не про теперішню адміністрацію США. Цікаво чому у нас за час війни не зроблено хоч 50 екземплярів чогось подібного. "Нептун" літає поштучно раз в півроку.
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10.07.2024 10:51 Відповісти
москалі ********* заводи де робили нептуни.. наші підараси гарно злили інфу де ті заводи, а інші не думали що прилетить і не вкопувались.
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10.07.2024 11:03 Відповісти
Головне не завод а люди та документація.... завод можна запустити за 3 місяці в якомусь підземеллі під Києвом якби було бажання... причому новіше обладнання прискорить випуск та збільшить якість.... самі станки можна навіть купити на аукціонах боржників закордоном якщо кошти обмежені... головне кудись рухатись і щось робити
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10.07.2024 11:42 Відповісти
Блок1, 2, 3 - це томагавк якого нам дуже не вистачає((
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10.07.2024 10:53 Відповісти
Єдина країна західної цивілізації яка має залізобетонний хребет і стальні яйця !
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10.07.2024 10:44 Відповісти
Вони пам'ятають як Гітлер запускав на Лондон ракети ФАУ.Вони побували в нашій шкурі.
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10.07.2024 10:55 Відповісти
100%👍
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10.07.2024 11:26 Відповісти
Великобритания и Франция вроде давно разрешили. Почему не бьют ракетами Storm Shadow?
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10.07.2024 10:48 Відповісти
Бо в опі зрадники
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10.07.2024 10:55 Відповісти
Бьють періодично. Нюанс в ППО - воно заважає наносити неочікувані удари крилатими ракетами і спочатку треба його винести. Чим ЗСУ і займаються за допомогою балістики.
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10.07.2024 10:59 Відповісти
Це ви мабуть пишете про Крим. Нагадайте, коли наша "балістика" літала на північ?
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10.07.2024 11:04 Відповісти
Для ППО це складна мішень,висота польоту 30-40 метрів.Якщо кацапське діряве ППО пропускає наші ударні безпілотники ,котрі летять зі швидкістю 200 -300 км в годину,то Storm Shadow,зі швидкістю 1000 км в годину,сумнівно що зіб'ють.Наприклад по маршруту удару крилатої ракети спочатку запускають групу безпілотників,щоб ППО витратила на них свої ракети,а потім вже іде ракета.Все значно прозаїчніше - опа очкує бити цими ракетами по військових цілях мордора,адже і франузи,і англійці,дали на це свій дозвіл,а зеленський все говорить: "дайте нам дозвіл."
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10.07.2024 14:27 Відповісти
Тому що тих ракет обмаль... вже йшла мова що німці дадуть таурас британцім а ті нам свої ракети... але все так і залишилось на стадії обговорення
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10.07.2024 11:43 Відповісти
Друге їх можна запустити тільки з су24 не факт, що ті літаки ще залишились після стількох ракетних ударах по аеродромах їх базування
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10.07.2024 11:45 Відповісти
В сусідніх областях рашки може заштормити
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10.07.2024 10:48 Відповісти
для початку в Халіно і Балтімор.
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10.07.2024 10:49 Відповісти
"Беримор, запускайте в Балтимор!"
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10.07.2024 12:42 Відповісти
І знов британці єдині в кого є яйця
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10.07.2024 10:54 Відповісти
Ще яйця повинні бути у когось на Банковій, але поки що бачимо їх відсутність.
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10.07.2024 11:06 Відповісти
Thank you
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10.07.2024 11:07 Відповісти
Британії - ПОДЯКА . .👍
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10.07.2024 11:16 Відповісти
Невже, оті самі, саміти миру, від янелоха під контролем криворотого, підуть прахом??? Вони ж імітують його буремну діяльність, поки Захисники України по 70 діб в оточенні, знищують окупантів з московії, без СРАТЬєха і ставки його!
Сратьєх аж напрягся увесь, як же йому тепер харчеваться!?!
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10.07.2024 11:16 Відповісти
Респект ! Ось думка справжньогоанглосакса, яких в керівництві США практично нема.
Зате багато хабадників, як і в кремлі.
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10.07.2024 11:30 Відповісти
тидищь! З додатковим ПТБ ці подарунки літять здається на 960 км або на 980 км
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10.07.2024 11:35 Відповісти
Скажіть йому що нам Дєрьмак не дозволяє.
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10.07.2024 12:29 Відповісти
 
 