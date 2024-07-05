Байден і Стармер підтвердили непохитну підтримку України
Президент США Джо Байден під час телефонної розмови привітав Кіра Стармера з призначенням на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.
Про це йдеться у заяві Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ.
Лідери США та Британії "підтвердили особливі відносини" між країнами та важливість спільної роботи на підтримку свободи та демократії в усьому світі.
Крім цього, Байден і Стармер "підтвердили свою непохитну підтримку України, яка бореться з непримиренною агресією Росії".
Повідомляється, що президент США та прем'єр Великої Британії зустрінуться наступного тижня у Вашингтоні на ювілейному 75-му саміті НАТО.
Топ коментарі
+6 Nataliia Mykhailova #463829
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+4 Nataliia Mykhailova #463829
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+2 Calvados
показати весь коментар06.07.2024 00:16 Відповісти Посилання
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Дякуємо, пане Президент Байден !
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І як людина, і як Президент США!
А як ти плентаєшся по життю, кацапоїд?