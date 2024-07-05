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Байден і Стармер підтвердили непохитну підтримку України

Байден і Стармер підтвердили непохитну підтримку України

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови привітав Кіра Стармера з призначенням на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Про це йдеться у заяві Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лідери США та Британії "підтвердили особливі відносини" між країнами та важливість спільної роботи на підтримку свободи та демократії в усьому світі.

Крім цього, Байден і Стармер "підтвердили свою непохитну підтримку України, яка бореться з непримиренною агресією Росії".

Повідомляється, що президент США та прем'єр Великої Британії зустрінуться наступного тижня у Вашингтоні на ювілейному 75-му саміті НАТО.

Читайте також: Зеленський привітав Стармера з перемогою на виборах і скоординував позиції перед самітом НАТО

Автор: 

Байден Джо (2893) підтримка (628) Стармер Кір (221)


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Топ коментарі
+6
Протягом більше ніж 2,5 років на суму вже біля 150 млрд. дол.
Непогано ! Чи не так ?

Дякуємо, пане Президент Байден !

.
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06.07.2024 00:27 Відповісти
+4
Джо Байден своє життя добре відходив!
І як людина, і як Президент США!

А як ти плентаєшся по життю, кацапоїд?
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06.07.2024 00:30 Відповісти
+2
Байден ледве ходить, хитаючись, але підтримка досі непохитна. Тільки в які от хаймарси ту підтримку заряджати...
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06.07.2024 00:16 Відповісти
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Протягом більше ніж 2,5 років на суму вже біля 150 млрд. дол.
Непогано ! Чи не так ?

Дякуємо, пане Президент Байден !

.
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06.07.2024 00:27 Відповісти
Так, свої склади добре підчистив від всілякого застарілого хлам*я, та і того в достатній кількості не дав. А от як розправлятись з мільйонами бабла у нас так навчились як ніхто в світі, особливо ті хто ніколи форму не носив.
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06.07.2024 04:41 Відповісти
Якби дав вчастно зброю то дякували би. А так за що дякувати? За те, що він не дозволяє Україні стріляти по російським аеродромом далі ніж за 100 км, за це ви його так підносите?
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06.07.2024 08:14 Відповісти
Байден ледве ходить, хитаючись, але підтримка досі непохитна. Тільки в які от хаймарси ту підтримку заряджати...
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06.07.2024 00:16 Відповісти
Джо Байден своє життя добре відходив!
І як людина, і як Президент США!

А як ти плентаєшся по життю, кацапоїд?
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06.07.2024 00:30 Відповісти
За більш ніж 30-річну карєру в політиці Байден не зробив аж нічого видатного. Навіть навпаки. А президентські роки-то взагалі сором для США. Та я бачу що пані в Україні цілком задоволена нікчемною допомогою, обіцянками-цяцянками та сімейною корупцією Байденів
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06.07.2024 04:00 Відповісти
Згодна з вами на 10000% нема там за що дякувати
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06.07.2024 08:15 Відповісти
Але бити по паРаші нашими ракетами не можна. Байден такий самий поц як і Трамп.
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06.07.2024 00:48 Відповісти
Вітдуплися тормоз, вже декілька тижнів як США надали дозвіл лупашити по Засрашці їх зброєю.
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06.07.2024 02:45 Відповісти
На яку вiдстань він дозволив стріляти, чи не підкажете? І не треба обзивати незнайому людину гальмом, тому що це найчастіше відноситься до того, хто це слово вимовляє.
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06.07.2024 08:18 Відповісти
Ні. Не відноситься. Й констатація факту не є "обзивати".
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06.07.2024 10:19 Відповісти
Чому Байден все ще на «шнурку»? Солодка згадка про молодість. Зрозумієте коли буде за 80.
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06.07.2024 03:03 Відповісти
Може вже пора менше говорити, і дати дозвіл бити Атакмс по мордовських аеропортах і військових заводах. Дати танки і Бредлф в достатній кількості.
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06.07.2024 04:24 Відповісти
Пустозвони.
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06.07.2024 09:19 Відповісти
Хай там як , але непохитні речі таки не мають потреби в підтердженнях.
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06.07.2024 12:25 Відповісти
 
 