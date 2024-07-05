Байден і Стармер підтвердили непохитну підтримку України

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови привітав Кіра Стармера з призначенням на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Про це йдеться у заяві Білого дому, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лідери США та Британії "підтвердили особливі відносини" між країнами та важливість спільної роботи на підтримку свободи та демократії в усьому світі.

Крім цього, Байден і Стармер "підтвердили свою непохитну підтримку України, яка бореться з непримиренною агресією Росії".

Повідомляється, що президент США та прем'єр Великої Британії зустрінуться наступного тижня у Вашингтоні на ювілейному 75-му саміті НАТО.

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