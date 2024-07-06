Байден и Стармер подтвердили непоколебимую поддержку Украины
Президент США Джо Байден во время телефонного разговора поздравил Кира Стармера с назначением на должность премьер-министра Великобритании.
Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ.
Лидеры США и Британии "подтвердили особые отношения" между странами и важность совместной работы в поддержку свободы и демократии во всем мире.
Кроме этого, Байден и Стармер "подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины, которая борется с непримиримой агрессией России".
Сообщается, что президент США и премьер Великобритании встретятся на следующей неделе в Вашингтоне на юбилейном 75-м саммите НАТО.
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+6 Nataliia Mykhailova #463829
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Непогано ! Чи не так ?
Дякуємо, пане Президент Байден !
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І як людина, і як Президент США!
А як ти плентаєшся по життю, кацапоїд?