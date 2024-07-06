Байден и Стармер подтвердили непоколебимую поддержку Украины

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора поздравил Кира Стармера с назначением на должность премьер-министра Великобритании.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ.

Лидеры США и Британии "подтвердили особые отношения" между странами и важность совместной работы в поддержку свободы и демократии во всем мире.

Кроме этого, Байден и Стармер "подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины, которая борется с непримиримой агрессией России".

Сообщается, что президент США и премьер Великобритании встретятся на следующей неделе в Вашингтоне на юбилейном 75-м саммите НАТО.

Читайте также: Новый премьер Британии Стармер объявил состав правительства. Главы МИД и Минобороны Лемми и Гили имеют проукраинскую позицию. ФОТО