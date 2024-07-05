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Новости
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Новый премьер Британии Стармер объявил состав правительства. Главы МИД и Минобороны Лемми и Гили имеют проукраинскую позицию. ФОТО

Британія

Новоназначенный премьер Великобритании, лидер лейбористов Кир Стармер объявил состав своего правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный аккаунт британского премьер-министра в соцсети Х.

Новым министром иностранных дел Великобритании в правительстве Кира Стармера стал Дэвид Лемми, который заменит на этом посту Дэвида Кэмерона.

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Девід Леммі
Дэвид Лемми

Главой Министерства обороны назначили Джона Гили.

Джон Гілі
Джон Гили

Стоит отметить, что Лемми и Гилли приезжали в Киев в мае текущего года. Тогда оба были еще теневыми госсекретарями по вопросам обороны и иностранных дел. Лемми и Гилли имеют проукраинскую позицию, которую высказывали, в частности, во время этого визита.

Главой МВД стала член британского парламента Иветт Купер.

Іветт Купер
Иветт Купер

Среди других назначений: Шабана Махмуд будет занимать должность министра юстиции, Бриджет Филлипсон станет министром образования, Уэс Стритинг - министром здравоохранения.

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Шабана Махмуд
Шабана Махмуд
Бріджет Філліпсон
Бриджет Филлипсон
Вес Стрітінг
Вес Стритинг

Автор: 

Великобритания (5026) Стармер Кир (218) Лемми Дэвид (61) Гилли Джон (52)


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Обнадіиливо! - а то французи шось здулися
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05.07.2024 21:00 Ответить
Британські спецслужби чи не найкращі в світі. Свинорилим *******@м в Британський парламент не так легко всунутися
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05.07.2024 21:09 Ответить
Найкращі - британські вчені .
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06.07.2024 04:38 Ответить
вава вже присягнув 10 годин тому, не знаючи хто переміг.... всеядне гімно
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05.07.2024 21:03 Ответить
Кір Стармер ще минулого року обіцяв продовження підтримки України за його уряду.


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05.07.2024 21:35 Ответить
Мда, у бритів вперта войовничисть світиться навіть через фактурні обличчя.

Красиво !
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06.07.2024 00:59 Ответить
 
 