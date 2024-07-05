Новый премьер Британии Стармер объявил состав правительства. Главы МИД и Минобороны Лемми и Гили имеют проукраинскую позицию. ФОТО

Новоназначенный премьер Великобритании, лидер лейбористов Кир Стармер объявил состав своего правительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный аккаунт британского премьер-министра в соцсети Х.

Новым министром иностранных дел Великобритании в правительстве Кира Стармера стал Дэвид Лемми, который заменит на этом посту Дэвида Кэмерона.

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Дэвид Лемми

Главой Министерства обороны назначили Джона Гили.

Джон Гили

Стоит отметить, что Лемми и Гилли приезжали в Киев в мае текущего года. Тогда оба были еще теневыми госсекретарями по вопросам обороны и иностранных дел. Лемми и Гилли имеют проукраинскую позицию, которую высказывали, в частности, во время этого визита.

Главой МВД стала член британского парламента Иветт Купер.

Иветт Купер

Среди других назначений: Шабана Махмуд будет занимать должность министра юстиции, Бриджет Филлипсон станет министром образования, Уэс Стритинг - министром здравоохранения.

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Шабана Махмуд

Бриджет Филлипсон