Сунак заявил, что уходит в отставку после поражения на парламентских выборах

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что покидает пост после поражения своей Консервативной партии на парламентских выборах 4 июля. Он выступил со своей прощальной речью возле резиденции премьера на Даунинг-стрит.

Об этом он написал на платформе Х сообщает Цензор.НЕТ.

"Я отдал этой работе всего себя. Но вы послали четкий сигнал, и только ваше решение имеет значение. Это трудный день, но я оставляю эту работу с честью быть премьер-министром лучшей страны мира", - заявил Сунак.

Он подтвердил, что вскоре встретится с королем Чарльзом III, чтобы официально подать прошение об отставке.

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Глава британского правительства извинился перед кандидатами и активистами, которые "неутомимо работали", говоря о том, что его партия не достигла результатов.

Он также добавил, что подаст в отставку с поста лидера Консервативной партии.

"После этого результата я уйду в отставку с поста лидера партии, но не сразу, а как только будут заключены формальные договоренности по избранию моего преемника", - сказал он.

Сунак отметил, что лидер лейбористов Кир Стармер, который вскоре займет пост премьера Великобритании, является "порядочным человеком с общественным духом".

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Ранее сообщалось, что в Великобритании побеждает оппозиционная Лейбористская партия во главе с Киром Стармером. Премьер-министр страны Риши Сунак официально признал поражение консерваторов на выборах и поздравил оппонентов.