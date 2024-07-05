РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11207 посетителей онлайн
Новости
3 061 11

Сунак заявил, что уходит в отставку после поражения на парламентских выборах

Ріші Сунак йде у відставку після поразки на виборах

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что покидает пост после поражения своей Консервативной партии на парламентских выборах 4 июля. Он выступил со своей прощальной речью возле резиденции премьера на Даунинг-стрит.

Об этом он написал на платформе Х сообщает Цензор.НЕТ.

"Я отдал этой работе всего себя. Но вы послали четкий сигнал, и только ваше решение имеет значение. Это трудный день, но я оставляю эту работу с честью быть премьер-министром лучшей страны мира", - заявил Сунак.

Он подтвердил, что вскоре встретится с королем Чарльзом III, чтобы официально подать прошение об отставке.

Читайте также: Сунак признал поражение консерваторов на выборах в Британии: "Есть над чем подумать"

Глава британского правительства извинился перед кандидатами и активистами, которые "неутомимо работали", говоря о том, что его партия не достигла результатов.

Он также добавил, что подаст в отставку с поста лидера Консервативной партии.

"После этого результата я уйду в отставку с поста лидера партии, но не сразу, а как только будут заключены формальные договоренности по избранию моего преемника", - сказал он.

Сунак отметил, что лидер лейбористов Кир Стармер, который вскоре займет пост премьера Великобритании, является "порядочным человеком с общественным духом".

Читайте также: Зеленский поздравил новое правительство Британии: Жду тесной совместной работы над усилением украинско-британского партнерства

Ранее сообщалось, что в Великобритании побеждает оппозиционная Лейбористская партия во главе с Киром Стармером. Премьер-министр страны Риши Сунак официально признал поражение консерваторов на выборах и поздравил оппонентов.

Автор: 

Великобритания (5026) отставка (3161) Сунак Риши (129)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Шапіто імені протермінованого зеленського таких вчинків справжніх політиків не зрозуміти!
показать весь комментарий
05.07.2024 13:28 Ответить
+5
..сумно.., бо у деяких стрьомних (іноді нажаль) державах сцарі Зеленські та імператори-божки *****-ини сидять роками-десятиріччами і "в дермака не дують"..)))
показать весь комментарий
05.07.2024 13:26 Ответить
+3
Повертайте папєрєдніка
показать весь комментарий
05.07.2024 13:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Демократія в усій красі своєї слабкості. Ліворадикали піднімають голови...
показать весь комментарий
05.07.2024 13:26 Ответить
..сумно.., бо у деяких стрьомних (іноді нажаль) державах сцарі Зеленські та імператори-божки *****-ини сидять роками-десятиріччами і "в дермака не дують"..)))
показать весь комментарий
05.07.2024 13:26 Ответить
показать весь комментарий
05.07.2024 14:16 Ответить
Шапіто імені протермінованого зеленського таких вчинків справжніх політиків не зрозуміти!
показать весь комментарий
05.07.2024 13:28 Ответить
якби це було зроблено навіть півроку назад та Сунака було замінено на скажімо Суэлу Брейвмен, яка мала бачення та змогла б почати реформувати консервативну партію, можливо б не відбулося те що відбулося. Нажаль Сунак не здатний був до змін навіть попри те що мав час та розуміння чим закінчиться його бездіяльність.
показать весь комментарий
05.07.2024 13:32 Ответить
Усе, що він зробив, підсидів Бориса...
показать весь комментарий
05.07.2024 15:28 Ответить
А наш Вслюк хлопає вухами, вирячує вирла - і навіть не розуміє, як таке можливо.
показать весь комментарий
05.07.2024 13:44 Ответить
КОНСЕРВАТОРИ СТАВЛЯЧИ СЛАБКОГО ЛІДЕРА ІНДУСА НА ЧОЛІ УРЯДУ ОТРИМАЛИ СЛАБКУ ІМПОТЕНТНУ ПОЛІТИКУ ЗОВНІШНЬО І ВНУТРІ.
ЗАКОНОМІРНИЙ РЕЗУЛЬТАТ - ЩЕ ОДИН ОРБАН НА ЧОЛІ ЕВРОПІЕЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.
показать весь комментарий
05.07.2024 13:44 Ответить
Повертайте папєрєдніка
показать весь комментарий
05.07.2024 13:48 Ответить
Джонсонюка?
показать весь комментарий
05.07.2024 13:51 Ответить
Джонсона давай!!!
показать весь комментарий
05.07.2024 14:02 Ответить
 
 