Сунак заявив, що йде у відставку після поразки на парламентських виборах
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що залишає посаду після поразки своєї Консервативної партії на парламентських виборах 4 липня. Він виступив зі своєю прощальною біля резиденції прем'єра на Даунінг-стріт.
Про це він написав на платформі Х повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я віддав цій роботі всього себе. Але ви надіслали чіткий сигнал, і тільки ваше рішення має значення. Це важкий день, але я залишаю цю роботу з честю бути прем'єр-міністром найкращої країни світу", - заявив Сунак.
Він підтвердив, що незабаром зустрінеться з королем Чарльзом III, щоб офіційно подати прохання про відставку.
Очільник британського уряду попросив вибачення перед кандидатами та активістами, які "невтомно працювали", говорячи про те, що його партія не досягла результатів.
Він також додав, що подасть у відставку з поста лідера Консервативної партії.
"Після цього результату я піду у відставку з поста лідера партії, але не відразу, а як тільки будуть укладені формальні домовленості щодо обрання мого наступника", – сказав він.
Сунак відзначив, що лідер лейбористів Кір Стармер, який незабаром обійме посаду прем'єра Великої Британії, є "порядною людиною з громадським духом".
Раніше повідомлялося, що у Великій Британії перемагає опозиційна Лейбористська партія на чолі з Кіром Стармером. Прем'єр-міністр країни Ріші Сунак офіційно визнав поразку консерваторів на виборах і привітав опонентів.
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