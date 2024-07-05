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Новини
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Сунак заявив, що йде у відставку після поразки на парламентських виборах

Ріші Сунак йде у відставку після поразки на виборах

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що залишає посаду після поразки своєї Консервативної партії на парламентських виборах 4 липня. Він виступив зі своєю прощальною біля резиденції прем'єра на Даунінг-стріт.

Про це він написав на платформі Х повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я віддав цій роботі всього себе. Але ви надіслали чіткий сигнал, і тільки ваше рішення має значення. Це важкий день, але я залишаю цю роботу з честю бути прем'єр-міністром найкращої країни світу", - заявив Сунак.

Він підтвердив, що незабаром зустрінеться з королем Чарльзом III, щоб офіційно подати прохання про відставку.

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Очільник британського уряду попросив вибачення перед кандидатами та активістами, які "невтомно працювали", говорячи про те, що його партія не досягла результатів.

Він також додав, що подасть у відставку з поста лідера Консервативної партії.

"Після цього результату я піду у відставку з поста лідера партії, але не відразу, а як тільки будуть укладені формальні домовленості щодо обрання мого наступника", – сказав він.

Сунак відзначив, що лідер лейбористів Кір Стармер, який незабаром обійме посаду прем'єра Великої Британії, є "порядною людиною з громадським духом".

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Раніше повідомлялося, що у Великій Британії перемагає опозиційна Лейбористська партія на чолі з Кіром Стармером. Прем'єр-міністр країни Ріші Сунак офіційно визнав поразку консерваторів на виборах і привітав опонентів.

Автор: 

Велика Британія (5663) відставка (1471) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+7
Шапіто імені протермінованого зеленського таких вчинків справжніх політиків не зрозуміти!
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05.07.2024 13:28 Відповісти
+5
..сумно.., бо у деяких стрьомних (іноді нажаль) державах сцарі Зеленські та імператори-божки *****-ини сидять роками-десятиріччами і "в дермака не дують"..)))
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05.07.2024 13:26 Відповісти
+3
Повертайте папєрєдніка
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05.07.2024 13:48 Відповісти
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Демократія в усій красі своєї слабкості. Ліворадикали піднімають голови...
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05.07.2024 13:26 Відповісти
..сумно.., бо у деяких стрьомних (іноді нажаль) державах сцарі Зеленські та імператори-божки *****-ини сидять роками-десятиріччами і "в дермака не дують"..)))
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05.07.2024 13:26 Відповісти
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05.07.2024 14:16 Відповісти
Шапіто імені протермінованого зеленського таких вчинків справжніх політиків не зрозуміти!
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05.07.2024 13:28 Відповісти
якби це було зроблено навіть півроку назад та Сунака було замінено на скажімо Суэлу Брейвмен, яка мала бачення та змогла б почати реформувати консервативну партію, можливо б не відбулося те що відбулося. Нажаль Сунак не здатний був до змін навіть попри те що мав час та розуміння чим закінчиться його бездіяльність.
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05.07.2024 13:32 Відповісти
Усе, що він зробив, підсидів Бориса...
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05.07.2024 15:28 Відповісти
А наш Вслюк хлопає вухами, вирячує вирла - і навіть не розуміє, як таке можливо.
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05.07.2024 13:44 Відповісти
КОНСЕРВАТОРИ СТАВЛЯЧИ СЛАБКОГО ЛІДЕРА ІНДУСА НА ЧОЛІ УРЯДУ ОТРИМАЛИ СЛАБКУ ІМПОТЕНТНУ ПОЛІТИКУ ЗОВНІШНЬО І ВНУТРІ.
ЗАКОНОМІРНИЙ РЕЗУЛЬТАТ - ЩЕ ОДИН ОРБАН НА ЧОЛІ ЕВРОПІЕЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.
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05.07.2024 13:44 Відповісти
Повертайте папєрєдніка
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05.07.2024 13:48 Відповісти
Джонсонюка?
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05.07.2024 13:51 Відповісти
Джонсона давай!!!
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05.07.2024 14:02 Відповісти
 
 