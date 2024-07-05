Сунак заявив, що йде у відставку після поразки на парламентських виборах

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що залишає посаду після поразки своєї Консервативної партії на парламентських виборах 4 липня. Він виступив зі своєю прощальною біля резиденції прем'єра на Даунінг-стріт.

Про це він написав на платформі Х повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я віддав цій роботі всього себе. Але ви надіслали чіткий сигнал, і тільки ваше рішення має значення. Це важкий день, але я залишаю цю роботу з честю бути прем'єр-міністром найкращої країни світу", - заявив Сунак.

Він підтвердив, що незабаром зустрінеться з королем Чарльзом III, щоб офіційно подати прохання про відставку.

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Очільник британського уряду попросив вибачення перед кандидатами та активістами, які "невтомно працювали", говорячи про те, що його партія не досягла результатів.

Він також додав, що подасть у відставку з поста лідера Консервативної партії.

"Після цього результату я піду у відставку з поста лідера партії, але не відразу, а як тільки будуть укладені формальні домовленості щодо обрання мого наступника", – сказав він.

Сунак відзначив, що лідер лейбористів Кір Стармер, який незабаром обійме посаду прем'єра Великої Британії, є "порядною людиною з громадським духом".

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Раніше повідомлялося, що у Великій Британії перемагає опозиційна Лейбористська партія на чолі з Кіром Стармером. Прем'єр-міністр країни Ріші Сунак офіційно визнав поразку консерваторів на виборах і привітав опонентів.