Зеленський привітав новий уряд Британії: Чекаю на тісну спільну роботу над посиленням українсько-британського партнерства

Президент Володимир Зеленський привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з перемогою на виборах, а також подякував Ріші Сунаку за підтримку України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

"Вітаю Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах. Україна та Велика Британія були й залишатимуться надійними союзниками. Ми продовжимо захищати і просувати наші спільні цінності – життя, свободу та міжнародний порядок, заснований на правилах", - написав Зеленський.

Він побажав новому уряду успіхів як у внутрішніх справах, так і у зміцненні лідерства Великої Британії на світовій арені.

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"З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу над посиленням українсько-британського партнерства та відновленням міжнародного миру й безпеки", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський подякував Ріші Сунаку за незмінну підтримку від уряду Великої Британії під його керівництвом.

"Вдячний моєму доброму другу Ріші Сунаку за незмінну підтримку від уряду Великої Британії під його керівництвом. Танки Challenger, ракети Storm Shadow, тренування наших пілотів на F-16 і перша двостороння безпекова угода – це лише деякі з наших спільних досягнень, які Україна ніколи не забуде. Дякую, Ріші!" - додав президент України.

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Раніше повідомлялося, що у Великій Британії перемагає опозиційна Лейбористська партія на чолі з Кіром Стармером. Прем'єр-міністр країни Ріші Сунак офіційно визнав поразку консерваторів на виборах і привітав опонентів.