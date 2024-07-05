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Зеленський привітав новий уряд Британії: Чекаю на тісну спільну роботу над посиленням українсько-британського партнерства

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з перемогою на виборах, а також подякував Ріші Сунаку за підтримку України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

"Вітаю Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах. Україна та Велика Британія були й залишатимуться надійними союзниками. Ми продовжимо захищати і просувати наші спільні цінності – життя, свободу та міжнародний порядок, заснований на правилах", - написав Зеленський.

Він побажав новому уряду успіхів як у внутрішніх справах, так і у зміцненні лідерства Великої Британії на світовій арені.

Також читайте: Партія прем’єра Сунака програла парламентські вибори у Великій Британії, - екзитпол

"З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу над посиленням українсько-британського партнерства та відновленням міжнародного миру й безпеки", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський подякував Ріші Сунаку за незмінну підтримку від уряду Великої Британії під його керівництвом.

"Вдячний моєму доброму другу Ріші Сунаку за незмінну підтримку від уряду Великої Британії під його керівництвом. Танки Challenger, ракети Storm Shadow, тренування наших пілотів на F-16 і перша двостороння безпекова угода – це лише деякі з наших спільних досягнень, які Україна ніколи не забуде. Дякую, Ріші!" - додав президент України.

Також читайте: Сунак визнав поразку консерваторів на виборах у Британії: "Є над чим поміркувати"

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії перемагає опозиційна Лейбористська партія на чолі з Кіром Стармером. Прем'єр-міністр країни Ріші Сунак офіційно визнав поразку консерваторів на виборах і привітав опонентів.

Автор: 

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іншими словами "мені по#уй хто там, аби гроші давали!"
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05.07.2024 12:08 Відповісти
Лейбористи Британії завжди були, є і будуть транжирами та популістами. Те що консерватори (праві) за 15 років заробили лейбористи (ліві) спустять на "халявно-соціальні" проекти за пару років.
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05.07.2024 12:17 Відповісти
Вові треба їхати в Лондон вирішувати долю свого маєточку .Того самого ,що в історії його Панамских офшорів PANAMA PAPERS От й увага така вазбуділась до Британії
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05.07.2024 12:29 Відповісти
Президент молодець. Не то що папередніки. 👍
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05.07.2024 12:49 Відповісти
Перше питання, а чому в ВБ до сих пір немає посла?
Ось перелік країн в которих немає послів від України:

Загалом у списку згадані такі країни:
Алжир;
Ангола;
Бельгія;
Білорусь;
Боснія і Герцеговина;
Ботсвана;
Велика Британія;
Вірменія;
Гана;
Греція;
Грузія;
Ефіопія;
Ірак;
Іран;
Казахстан;
Конго;
Кот-д'Івуар;
Ліван;
Мавританія;
Малайзія;
Мозамбік;
Норвегія;
Оман;
Руанда;
Судан;
Таїланд;
Танзанія;
Угорщина;
Філіппіни;
Чехія.
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05.07.2024 12:49 Відповісти
Так не дивно, де ж стільки клоунів знайти, треба почекати
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05.07.2024 13:30 Відповісти
Ну який він тобі Ріші?
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05.07.2024 14:26 Відповісти
Чека він, посла не відпускав а попереднього за коментар(іншого) звільнив. Чекає він, б*ха! Брехунець звичайний.
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05.07.2024 15:53 Відповісти
 
 