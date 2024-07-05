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Зеленский поздравил новое правительство Британии: Жду тесной совместной работы над усилением украинско-британского партнерства

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский поздравил Кира Стармера и Лейбористскую партию Великобритании с победой на выборах, а также поблагодарил Риши Сунака за поддержку Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

"Поздравляю Кира Стармера и Лейбористскую партию Великобритании с убедительной победой на выборах. Украина и Великобритания были и будут оставаться надежными союзниками. Мы продолжим защищать и продвигать наши общие ценности - жизнь, свободу и международный порядок, основанный на правилах", - написал Зеленский.

Он пожелал новому правительству успехов как во внутренних делах, так и в укреплении лидерства Великобритании на мировой арене.

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"С нетерпением жду тесной совместной работы над усилением украинско-британского партнерства и восстановлением международного мира и безопасности", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Риши Сунака за неизменную поддержку от правительства Великобритании под его руководством.

"Благодарен моему хорошему другу Риши Сунаку за неизменную поддержку от правительства Великобритании под его руководством. Танки Challenger, ракеты Storm Shadow, тренировки наших пилотов на F-16 и первое двустороннее соглашение по безопасности - это лишь некоторые из наших совместных достижений, которые Украина никогда не забудет. Спасибо, Риши!" - добавил президент Украины.

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Ранее сообщалось, что в Великобритании побеждает оппозиционная Лейбористская партия во главе с Киром Стармером. Премьер-министр страны Риши Сунак официально признал поражение консерваторов на выборах и поздравил оппонентов.

Автор: 

Великобритания (5026) Зеленский Владимир (20854) Стармер Кир (218)


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іншими словами "мені по#уй хто там, аби гроші давали!"
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05.07.2024 12:08 Ответить
Лейбористи Британії завжди були, є і будуть транжирами та популістами. Те що консерватори (праві) за 15 років заробили лейбористи (ліві) спустять на "халявно-соціальні" проекти за пару років.
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05.07.2024 12:17 Ответить
Вові треба їхати в Лондон вирішувати долю свого маєточку .Того самого ,що в історії його Панамских офшорів PANAMA PAPERS От й увага така вазбуділась до Британії
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05.07.2024 12:29 Ответить
Президент молодець. Не то що папередніки. 👍
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05.07.2024 12:49 Ответить
Перше питання, а чому в ВБ до сих пір немає посла?
Ось перелік країн в которих немає послів від України:

Загалом у списку згадані такі країни:
Алжир;
Ангола;
Бельгія;
Білорусь;
Боснія і Герцеговина;
Ботсвана;
Велика Британія;
Вірменія;
Гана;
Греція;
Грузія;
Ефіопія;
Ірак;
Іран;
Казахстан;
Конго;
Кот-д'Івуар;
Ліван;
Мавританія;
Малайзія;
Мозамбік;
Норвегія;
Оман;
Руанда;
Судан;
Таїланд;
Танзанія;
Угорщина;
Філіппіни;
Чехія.
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05.07.2024 12:49 Ответить
Так не дивно, де ж стільки клоунів знайти, треба почекати
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05.07.2024 13:30 Ответить
Ну який він тобі Ріші?
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05.07.2024 14:26 Ответить
Чека він, посла не відпускав а попереднього за коментар(іншого) звільнив. Чекає він, б*ха! Брехунець звичайний.
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05.07.2024 15:53 Ответить
 
 