Зеленский поздравил новое правительство Британии: Жду тесной совместной работы над усилением украинско-британского партнерства

Президент Владимир Зеленский поздравил Кира Стармера и Лейбористскую партию Великобритании с победой на выборах, а также поблагодарил Риши Сунака за поддержку Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

"Поздравляю Кира Стармера и Лейбористскую партию Великобритании с убедительной победой на выборах. Украина и Великобритания были и будут оставаться надежными союзниками. Мы продолжим защищать и продвигать наши общие ценности - жизнь, свободу и международный порядок, основанный на правилах", - написал Зеленский.

Он пожелал новому правительству успехов как во внутренних делах, так и в укреплении лидерства Великобритании на мировой арене.

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"С нетерпением жду тесной совместной работы над усилением украинско-британского партнерства и восстановлением международного мира и безопасности", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Риши Сунака за неизменную поддержку от правительства Великобритании под его руководством.

"Благодарен моему хорошему другу Риши Сунаку за неизменную поддержку от правительства Великобритании под его руководством. Танки Challenger, ракеты Storm Shadow, тренировки наших пилотов на F-16 и первое двустороннее соглашение по безопасности - это лишь некоторые из наших совместных достижений, которые Украина никогда не забудет. Спасибо, Риши!" - добавил президент Украины.

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Ранее сообщалось, что в Великобритании побеждает оппозиционная Лейбористская партия во главе с Киром Стармером. Премьер-министр страны Риши Сунак официально признал поражение консерваторов на выборах и поздравил оппонентов.