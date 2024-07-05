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Сунак признал поражение консерваторов на выборах в Британии: "Есть над чем подумать"

Ріші Сунак визнав поразку на виборах у Великій Британії

В Великобритании побеждает оппозиционная Лейбористская партия во главе с Киром Стармером. Премьер-министр страны Риши Сунак официально признал поражение консерваторов на выборах и поздравил оппонентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

После объявления результатов по своему округу, где Сунак победил, британский премьер имел короткое выступление, во время которого сказал, что "Лейбористская партия выиграла эти всеобщие выборы".

Сунак рассказал, что позвонил Стармеру, чтобы поздравить его, и добавил, что берет на себя личную ответственность за "сокрушительное поражение".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Партия премьера Сунака проиграла парламентские выборы в Великобритании, - экзитполл

"Сегодня британский народ вынес отрезвляющий вердикт. Нам есть чему поучиться и над чем подумать, и я беру на себя ответственность за поражение", - заявил Сунак.

Согласно информации экзит-пола, которую публикует BBC, лейбористы получат 410 мест, тогда как консерваторы только 131, что означает отказ британских избирателей от правящей партии, которую ожидали в течение нескольких месяцев.

Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что многолетняя поддержка Украины Великобританией окажется под угрозой, если Лейбористская партия придет к власти после выборов 4 июля.

Также читайте: Сунак: Позиция Лондона не изменилась - Путин должен потерпеть поражение

Автор: 

Великобритания (5026) выборы (24760) Сунак Риши (129) Стармер Кир (218)


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Топ комментарии
+11
Сунак - нормальный политик и сторонник Украины. А подобные, примитивные шутки только смотрителям квартала заходят.
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05.07.2024 09:48 Ответить
+7
+💯! Довбані ЗЄльоні кретини!

Дякуємо Джонсону і Сунаку за підтримку України!

Дякуємо, Британії!
Війна ще не скінчилась.
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05.07.2024 10:18 Ответить
+5
Демократія!

Вже 33 роки мрія для українців
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05.07.2024 09:54 Ответить
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Ріші Сунак повертається прати білизну в річці Ганг
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05.07.2024 09:21 Ответить
Нікуди він не поїде, він мільярдер та громадянин Британії
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05.07.2024 09:38 Ответить
Сунак - нормальный политик и сторонник Украины. А подобные, примитивные шутки только смотрителям квартала заходят.
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05.07.2024 09:48 Ответить
+💯! Довбані ЗЄльоні кретини!

Дякуємо Джонсону і Сунаку за підтримку України!

Дякуємо, Британії!
Війна ще не скінчилась.
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05.07.2024 10:18 Ответить
Так! Але в поразці винен саме Сунак! Спочатку "підставив" Бориса а потім...дуже прикро,..
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05.07.2024 12:36 Ответить
Розбили в пух і прах - чим це так консерватори не догодили англіицям?
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05.07.2024 09:23 Ответить
Байден вообще на дебатах облажался. НУ хоть признал это. Респект деду
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05.07.2024 09:33 Ответить
Він ще на другі дебати піде.
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05.07.2024 09:40 Ответить
Так сказать закрепить результат?
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05.07.2024 09:44 Ответить
Так.
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05.07.2024 10:21 Ответить
Саме консерваторам англійці завдячують виходом з єс, яке зраз підтримують 25%
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05.07.2024 09:36 Ответить
410 - 131. Це не поразка, це якась ганьба.
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05.07.2024 09:28 Ответить
Корчив себе святішого за Махатму Ганді. Брити не повірили, їм потрібний енергійний лідер а не сірий.
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05.07.2024 09:28 Ответить
Консерватори отримали тотальний розгром
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05.07.2024 09:36 Ответить
Демократія!

Вже 33 роки мрія для українців
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05.07.2024 09:54 Ответить
"мы их сделали вместе !"

ЗЄлєкратія
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05.07.2024 10:21 Ответить
Мабуть, загалом Англія перед цими виборами подумала, що все-таки не зовсім добре, що на фоні тієї кількості індійців,що тепер є в Англії, мати індійця Сунака ще й прем"єром далі, - то вже трохи занадто. Вирішили мати все-таки англійця.
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05.07.2024 12:18 Ответить
вибори в Британії це про Британію, а не про Україну. Консервативна партія, банкрот, повністю втратила зв'язок зі своїм електоратом та з самим консерватизмом, нездатна втілювати бажання більшості британського електорату з очікуваним результатом. призначений Ріші Сунак, з повністю відсутніми якостями лідера, нульовою харизмою, відсутністю бачення отримав те на що він заслуговує. Дуже прикро що до влади прийшли Лейбористи, є надія на партію РеформЮК, які дуже добре стартанули, та реально пропагують консервативні ідеї на відміну консерваторів.
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05.07.2024 12:52 Ответить
 
 