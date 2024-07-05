Сунак признал поражение консерваторов на выборах в Британии: "Есть над чем подумать"
В Великобритании побеждает оппозиционная Лейбористская партия во главе с Киром Стармером. Премьер-министр страны Риши Сунак официально признал поражение консерваторов на выборах и поздравил оппонентов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
После объявления результатов по своему округу, где Сунак победил, британский премьер имел короткое выступление, во время которого сказал, что "Лейбористская партия выиграла эти всеобщие выборы".
Сунак рассказал, что позвонил Стармеру, чтобы поздравить его, и добавил, что берет на себя личную ответственность за "сокрушительное поражение".
"Сегодня британский народ вынес отрезвляющий вердикт. Нам есть чему поучиться и над чем подумать, и я беру на себя ответственность за поражение", - заявил Сунак.
Согласно информации экзит-пола, которую публикует BBC, лейбористы получат 410 мест, тогда как консерваторы только 131, что означает отказ британских избирателей от правящей партии, которую ожидали в течение нескольких месяцев.
Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что многолетняя поддержка Украины Великобританией окажется под угрозой, если Лейбористская партия придет к власти после выборов 4 июля.
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