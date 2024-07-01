Многолетняя поддержка Украины Великобританией окажется под угрозой, если лейбористы придут к власти, - Сунак

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что многолетняя поддержка Украины Великобританией окажется под угрозой, если Лейбористская партия придет к власти в результате выборов 4 июля.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Сунак заявил, что его Консервативная партия поддерживает "слова действиями" и "инвестирует больше в оборону".

"Вы должны иметь силу, чтобы дать сигнал своим противникам, что мы никуда не уходим. Вот почему при правлении консерваторов мы увеличиваем расходы на оборону до 2,5% ВВП. Если будет руководить Кир Стармер (лидер лейбористов, - ред.), эти планы будут урезаны", - заявил британский премьер.

Sky News отмечает, что Лейбористская партия пообещала увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП страны, но не установила временные рамки для этого. Также лейбористы заявляли, что проведут стратегический обзор оборонного сектора в течение первого года у власти.

Издание пишет, что ранее лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что его партия будет продолжать поддерживать Украину.

Всеобщие выборы в Британии

4 июля в Великобритании пройдут всеобщие выборы. Прогнозируется, что правящая Консервативная партия уступит лейбористам, лидером которых является Кир Стармер.

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