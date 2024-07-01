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Многолетняя поддержка Украины Великобританией окажется под угрозой, если лейбористы придут к власти, - Сунак

Багаторічна підтримка України Британією опиниться під загрозою, якщо лейбористи прийдуть до влади, - Сунак

Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что многолетняя поддержка Украины Великобританией окажется под угрозой, если Лейбористская партия придет к власти в результате выборов 4 июля.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Сунак заявил, что его Консервативная партия поддерживает "слова действиями" и "инвестирует больше в оборону".

"Вы должны иметь силу, чтобы дать сигнал своим противникам, что мы никуда не уходим. Вот почему при правлении консерваторов мы увеличиваем расходы на оборону до 2,5% ВВП. Если будет руководить Кир Стармер (лидер лейбористов, - ред.), эти планы будут урезаны", - заявил британский премьер.

Sky News отмечает, что Лейбористская партия пообещала увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП страны, но не установила временные рамки для этого. Также лейбористы заявляли, что проведут стратегический обзор оборонного сектора в течение первого года у власти.

Издание пишет, что ранее лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что его партия будет продолжать поддерживать Украину.

Всеобщие выборы в Британии

4 июля в Великобритании пройдут всеобщие выборы. Прогнозируется, что правящая Консервативная партия уступит лейбористам, лидером которых является Кир Стармер.

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Автор: 

Великобритания (5017) выборы (24757) поддержка (698) Сунак Риши (129)


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Топ комментарии
+7
Погані дзвіночки - в Франціі Ле Пен - в Англіі - **********
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01.07.2024 16:42
+6
В Європі також вистачає таких, котрі чекають "радянський чобіт" взад. Особливо у державах колишнього "соцлагєря".
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01.07.2024 17:11
+5
В Європі ще добре пам'ятають руський чобіт в 1945-1950, тому неважливо хто прийде до влади.
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01.07.2024 17:05
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Погані дзвіночки - в Франціі Ле Пен - в Англіі - **********
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01.07.2024 16:42 Ответить
По кому дзвонять дзвони? По усіх нас...
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01.07.2024 16:48 Ответить
...у нас зелені!
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01.07.2024 17:05 Ответить
Не варто ставити Ле Пен і Кір Стармера в один ряд, Лейбористи пообціяли і надалі нас підтримувати, зміниться лише підхід, можливо буде система позичок, але нам це до одного місця, головне щоб підтримували.
А ось як раз Трамп, Альтернативи для Німеччини і Ле-Пен можуть покласти демократію на лопатки.
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01.07.2024 17:57 Ответить
Де наш Посол?
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01.07.2024 16:43 Ответить
Який посол?
Спецпосол
(реклама)
Насправді, треба відкликати, бо сирський скис, як сир у жару...
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01.07.2024 16:46 Ответить
Сирського відправити в допомогу чинному "послу". Бо видно, що теж "непридатний".
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01.07.2024 17:31 Ответить
І тут передвиборне бла-бла-бла - we all live in a yellow submarine
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01.07.2024 16:44 Ответить
Не може рашка купити весь світ ..
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01.07.2024 16:49 Ответить
В Європі ще добре пам'ятають руський чобіт в 1945-1950, тому неважливо хто прийде до влади.
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01.07.2024 17:05 Ответить
В Європі також вистачає таких, котрі чекають "радянський чобіт" взад. Особливо у державах колишнього "соцлагєря".
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01.07.2024 17:11 Ответить
Виходить, угорці як рибки гупі - безмозглі до неможливості
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01.07.2024 19:19 Ответить
Вони користуються тупістю путіна. З НАТО та ЄС вони чомусь не виходять. Доять росію по можливості і грають роль адептів рашки.
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01.07.2024 19:28 Ответить
Это Британия. Черчиль выиграл Вторую Мировую войну в Европе
9мая 1945 года, а через 40дней проиграл выборы у себя дома.
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01.07.2024 17:21 Ответить
Невеличке уточнення. Друга світова війна в Європі завершилася 8 травня 1945 року
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01.07.2024 17:25 Ответить
І виграв не сам, а в коаліції зі штатами енд ко. Але те, що таких як він тепер немає, дуже прикро...
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01.07.2024 19:21 Ответить
смішний...

сам довів (і ініціював) розпуск поточного парламенту, а тепер лякає лейбористами

здавалось, що після прикладу Пороха, на такі граблі ніхто не наступатиме деякий час... але ж ніт
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01.07.2024 17:24 Ответить
Ти його часом не з Макроном спутав?
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01.07.2024 19:23 Ответить
Лейбористська партія у Франції?

Так розумію, у школі - канікули, і все вивчене - вже позабуте?
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03.07.2024 15:22 Ответить
сьогоднішні консерватори на чолі з Ріші, нічим не відрізняються від лейбористів. по суті єдине що залишилося у консерваторів від консерватизму так це лише лейбл партії. це партія динозаврів, які втратили елементарний зв'язок з реальністю та електоратом.
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01.07.2024 17:25 Ответить
Бо треба було не "as long as it takes", а зразу "as much as Ukraine needs". А то по крапельці по крапельці і толку нема, а далі й крапельок не буде...
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01.07.2024 17:30 Ответить
***** в отличии от сонных розовых пони целенаправлено работает на развал Свободного Мира.
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01.07.2024 17:37 Ответить
Сунак має рацію, повториться польська історія, коли ліві, які прийшли до влади, приймають Україну тільки на словах
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01.07.2024 17:37 Ответить
Лейбористи - партiя *****!🤡
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01.07.2024 17:47 Ответить
 
 