Путин не заинтересован в справедливом мире, - Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в справедливом мире.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Сунак заявил на первом пленарном заседании в рамках глобального Саммита мира.
"Не может быть оправданий эскалации ядерной риторики, не может быть оправданий нарушения цепочек продовольственной безопасности. Конечно, будет разнообразие взглядов среди нас, но я хочу поблагодарить всех за участие сегодня, которое показывает, что вы все ищете настоящего мира в этом конфликте. Потому что Путин не имеет заинтересованности в справедливом мире", - сказал он.
Сунак отметил, что Путин запустил скоординированную дипломатическую атаку против этого саммита и призвал государства воздерживаться от участия.
"Российский представитель при ООН недавно сказал, что единственная тема встречи относительно Украины должна быть капитуляция режима в Киеве. Этого никогда не произойдет, потому что агрессия не может победить и не победит", - отметил премьер.
Он отметил необходимость установления принципов восстановления справедливого мира, которые будут опираться на международное право и устав ООН.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинские военные должны выйти из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь". Также Украина должна отказаться от вступления в НАТО.
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