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Путин не заинтересован в справедливом мире, - Сунак

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в справедливом мире.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Сунак заявил на первом пленарном заседании в рамках глобального Саммита мира.

"Не может быть оправданий эскалации ядерной риторики, не может быть оправданий нарушения цепочек продовольственной безопасности. Конечно, будет разнообразие взглядов среди нас, но я хочу поблагодарить всех за участие сегодня, которое показывает, что вы все ищете настоящего мира в этом конфликте. Потому что Путин не имеет заинтересованности в справедливом мире", - сказал он.

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Сунак отметил, что Путин запустил скоординированную дипломатическую атаку против этого саммита и призвал государства воздерживаться от участия.

"Российский представитель при ООН недавно сказал, что единственная тема встречи относительно Украины должна быть капитуляция режима в Киеве. Этого никогда не произойдет, потому что агрессия не может победить и не победит", - отметил премьер.

Он отметил необходимость установления принципов восстановления справедливого мира, которые будут опираться на международное право и устав ООН.

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Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинские военные должны выйти из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь". Также Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

Автор: 

путин владимир (31325) Сунак Риши (129)


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Топ комментарии
+2
путін має зацікавленость вмерти потихому, треба примусити його здохнути в муках.
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15.06.2024 20:51
+1
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у справедливому мирі. ПОЗАЯК МИ "ЗАХІДНІ ПАРТНЕРИ І ДРУЗІ УКРАЇНИ НЕ НАДАЛАЛИ І НЕ НАДАЄМО УКРАЇНІ ДОСТАТНЬОЇ КІЛЬКОСТІ ЗБРОЇ ДЛЯ ТОГО.ЩОБ КУЙЛО ПРОСИВ САМ ПРО МИР .
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15.06.2024 21:11
+1
А шо в нас на мазі - захопив п"яту частину Украіни - вбив море людеи - 8млн украінців виіхали - шо ше потрібно людоідові для повного щастя?
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15.06.2024 21:44
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путін має зацікавленость вмерти потихому, треба примусити його здохнути в муках.
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15.06.2024 20:51 Ответить
путлєр вбивця - але не дурень - для чого иому мир - в нього зараз все на мазі
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15.06.2024 20:56 Ответить
Що в нього на мазі? Таке скажете...
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15.06.2024 21:38 Ответить
А шо в нас на мазі - захопив п"яту частину Украіни - вбив море людеи - 8млн украінців виіхали - шо ше потрібно людоідові для повного щастя?
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15.06.2024 21:44 Ответить
Сподіваюсь Індія за Сунака, тоді Китаю є конкуренція...
Індія повинна бути за Сунака та за Україну, тут у нас купа їхніх спеціалістів, які потім донавчаються у Сунака в країні... Еліта Індії...
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15.06.2024 20:59 Ответить
лапки забув..
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15.06.2024 21:00 Ответить
Чому не має? Має. Тільки сприйняття справедливості у нього збочене.
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15.06.2024 21:00 Ответить
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у справедливому мирі. ПОЗАЯК МИ "ЗАХІДНІ ПАРТНЕРИ І ДРУЗІ УКРАЇНИ НЕ НАДАЛАЛИ І НЕ НАДАЄМО УКРАЇНІ ДОСТАТНЬОЇ КІЛЬКОСТІ ЗБРОЇ ДЛЯ ТОГО.ЩОБ КУЙЛО ПРОСИВ САМ ПРО МИР .
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15.06.2024 21:11 Ответить
По сути сказанного Сунаком всё ясно и не ново. Но то что сегодня остальные говорили---этот сказал конкретно. Тот недомерок и его стая с рехнутым обществом уже лет 20 последних провоцируют по всему миру склоки, войну, шатают вековые устои. Наконец стало доходить сейчас до многих. Когда реально возьмётся мир за ублюдков? Не знаю. Беда в другом для нас. Хватит ли нас как таковых, пока возмутся реально и все? Можем не уцелеть.
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15.06.2024 21:59 Ответить
Так, не зацікавлений, інакше б не озвучував свої "хотєлки"
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16.06.2024 08:18 Ответить
 
 