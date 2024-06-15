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Мелони относительно "мирного плана" Путина: Это скорее пропаганда, чем обоснованное предложение для переговоров

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прокомментировала "предложения" диктатора Владимира Путина относительно "мирных переговоров" с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом она сказала на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Италии 15 июня.

Мелони считает, что "предложения" Путина - "это скорее пропаганда, чем настоящее, обоснованное предложение для переговоров".

Она напомнила, что Россия в одностороннем порядке аннексировала украинские регионы, которые полностью не контролирует.

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"Если Путин говорит, что готов сесть за стол переговоров, если Украина признает аннексию и вторжение и уступит часть своей территории - я не думаю, что это будет обоснованное предложение", - отметила премьер Италии.

"И будет трудно утверждать, что Украина должна выйти из Украины, чтобы иметь возможность сесть за стол переговоров. Это похоже на упражнения в пропаганде", - добавила она, назвав слова Путина "формой сознательной манипуляции".

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Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинские военные должны выйти из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь". Также Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

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Это даже не пропаганда. Это предложение народу капитуляции. За 4 года после Омана народ должен был уже к этому подготовиться.
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15.06.2024 22:39 Ответить
але Український народ до бордельєро виявився НЕ готовий !
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15.06.2024 23:21 Ответить
Браво, сеньора Джорджи !
рашиську пропаганду Ви бачите одразу!

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15.06.2024 23:19 Ответить
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15.06.2024 23:57 Ответить
 
 