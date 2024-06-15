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Новости Помощь Украине
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Мелони: Государства ЕС не будут выплачивать Украине 50 млрд евро за счет росактивов. Эти средства предоставят США, Канада, Британия и, возможно, Япония

Саміт G7 в Італії

Европейские государства не будут выплачивать средства в рамках согласованного G7 механизма использования замороженных российских активов.

Об этом сказала премьер-министр Италии Джорджия Мелони на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Италии 15 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Мелони, заем в 50 миллиардов долларов Украине предоставят США, Канада, Великобритания и, возможно, "Япония, в соответствии с конституционными ограничениями".

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"По состоянию на сейчас европейские государства не вовлечены в этот заем. Учитывая то, что все эти активы заморожены в Европе, Европа уже участвует, определяя гарантийный механизм выплаты этого займа", - пояснила она.

Итальянский премьер добавила, что этот вопрос еще рассмотрит Европейский совет, а технические вопросы предоставления займа будут решать министры финансов стран ЕС.

Автор: 

G7 (837) финансирование (1802) Джорджа Мелони (114)


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Топ комментарии
+10
От такі вони брехливі і лицемірні політики, а українцям після перемоги потрібно повернутись до розбудови України
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15.06.2024 19:48
+7
Бояться чи що
Нема суттєвої різниці. Ви і є захід, який ненавидить русня.
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15.06.2024 19:53
+6
Не хочуть рашку драконити
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15.06.2024 19:46
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Не хочуть рашку драконити
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15.06.2024 19:46 Ответить
От такі вони брехливі і лицемірні політики, а українцям після перемоги потрібно повернутись до розбудови України
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15.06.2024 19:48 Ответить
ніхто не вернеться а до зими і тут буде пусто.
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15.06.2024 19:52 Ответить
да да. Одна пустеля))))
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15.06.2024 23:25 Ответить
Ніхто, за рахунок відсотків з російських грошей.
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15.06.2024 20:59 Ответить
ну і правильно. Бо щезнуть ці лярди в кишенях зелених пройдисвітів
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15.06.2024 19:50 Ответить
ти хворий? Різницю між наданням коштів і позикою розумієш? Чи зеленим блазням все одне?
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16.06.2024 01:21 Ответить
ми таких блазнів, як ти, з 14 року надивились. А ти ще пісюн малолітній щоб щось базікати. Йди ло Марфи Безумної - вона ваша все
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16.06.2024 18:58 Ответить
Головне щоб все давали заради перемоги України, а хто буде роздягати Рашку то пох.
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15.06.2024 19:53 Ответить
Бояться чи що
Нема суттєвої різниці. Ви і є захід, який ненавидить русня.
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15.06.2024 19:53 Ответить
Урсула каже одне, Мелоні - інше. Путін аплодує стоячи.
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15.06.2024 19:53 Ответить
Юрік,тут все зрозуміло,ці кацапські лярди як застава.
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15.06.2024 20:09 Ответить
Ну і як це розуміти? Виходить, що орбанятко не один такий в тому єс -говорять одне, роблять друге а думають третє...
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15.06.2024 20:00 Ответить
Щоо, і тут ескалацію побачили?
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15.06.2024 20:09 Ответить
Вони самі на них око положили ...В одну шухляду до золота Полуботка
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15.06.2024 20:19 Ответить
а тут все без змін.

"Група семи" досягла "політичної домовленості про надання додаткової фінансової підтримки Україні в розмірі близько 50 мільярдів доларів до кінця року через кредитний механізм, для погашення якого можуть бути використані надприбутки від російських активів, знерухомлені в наших юрисдикціях".
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15.06.2024 20:20 Ответить
єс буде виплачувати лярди куйлу а не Україні.Мелоні в курсі.
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15.06.2024 21:15 Ответить
Мелони оказалась смелой кроме всего остального. И честной относительно нас. Закон надо уважать и соблюдать. Чужое бабло всегда будоражит. Когда своего нет особенно. То что в банке вложено, и по закону, брать нельзя кроме владельца. Знаменитая мечта утырков, которые в 1917 г решили забрать не своё и раздать, да ещё поровну, что невозможно, убило мир сильно. И людей сгубили много очень. Даже у муравьёв в муравейнике не всё поровну. Своё иметь надо и не тырить конечно. Чем занимались последние 30 лет очередные скороспелые.
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15.06.2024 21:45 Ответить
Дай бог чтоб эти запустили НОРМАЛЬНЫЕ ЛЯДЬ санкции, такие как США на кануне. Вот це будет користь от ДЖ 7.
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15.06.2024 22:07 Ответить
 
 