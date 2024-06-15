Мелони: Государства ЕС не будут выплачивать Украине 50 млрд евро за счет росактивов. Эти средства предоставят США, Канада, Британия и, возможно, Япония
Европейские государства не будут выплачивать средства в рамках согласованного G7 механизма использования замороженных российских активов.
Об этом сказала премьер-министр Италии Джорджия Мелони на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Италии 15 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам Мелони, заем в 50 миллиардов долларов Украине предоставят США, Канада, Великобритания и, возможно, "Япония, в соответствии с конституционными ограничениями".
"По состоянию на сейчас европейские государства не вовлечены в этот заем. Учитывая то, что все эти активы заморожены в Европе, Европа уже участвует, определяя гарантийный механизм выплаты этого займа", - пояснила она.
Итальянский премьер добавила, что этот вопрос еще рассмотрит Европейский совет, а технические вопросы предоставления займа будут решать министры финансов стран ЕС.
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"Група семи" досягла "політичної домовленості про надання додаткової фінансової підтримки Україні в розмірі близько 50 мільярдів доларів до кінця року через кредитний механізм, для погашення якого можуть бути використані надприбутки від російських активів, знерухомлені в наших юрисдикціях".