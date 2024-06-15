Мелоні: Держави ЄС не виплачуватимуть Україні 50 млрд євро за рахунок росактивів. Ці кошти нададуть США, Канада, Британія і, можливо, Японія

Європейські держави не будуть виплачувати кошти в межах погодженого G7 механізму використання заморожених російських активів.

Про це сказала прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні на пресконференції за підсумками саміту G7 в Італії 15 червня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами Мелоні, позику в 50 мільярдів доларів Україні нададуть США, Канада, Велика Британія і, можливо, "Японія, відповідно до конституційних обмежень".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни G-7 погодились видати Україні кредит в 50 млрд євро за рахунок заморожених активів РФ, - фон дер Ляєн

"Станом на зараз європейські держави не залучені до цієї позики. З огляду на те, що всі ці активи заморожені в Європи, Європа вже бере участь, визначаючи гарантійний механізм виплати цієї позики", – пояснила вона.

Італійська прем’єрка додала, що це питання ще розглянути Європейська рада, а технічні питання надання позики будуть вирішувати міністри фінансів країн ЄС.