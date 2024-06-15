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Новини Допомога Україні
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Мелоні: Держави ЄС не виплачуватимуть Україні 50 млрд євро за рахунок росактивів. Ці кошти нададуть США, Канада, Британія і, можливо, Японія

Саміт G7 в Італії

Європейські держави не будуть виплачувати кошти в межах погодженого G7 механізму використання заморожених російських активів.

Про це сказала прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні на пресконференції за підсумками саміту G7 в Італії 15 червня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За словами Мелоні, позику в 50 мільярдів доларів Україні нададуть США, Канада, Велика Британія і, можливо, "Японія, відповідно до конституційних обмежень".

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"Станом на зараз європейські держави не залучені до цієї позики. З огляду на те, що всі ці активи заморожені в Європи, Європа вже бере участь, визначаючи гарантійний механізм виплати цієї позики", – пояснила вона.

Італійська прем’єрка додала, що це питання ще розглянути Європейська рада, а технічні питання надання позики будуть вирішувати міністри фінансів країн ЄС.

Автор: 

G-7 G7 (1035) фінансування (3128) Мелоні Джорджа (142)


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Топ коментарі
+10
От такі вони брехливі і лицемірні політики, а українцям після перемоги потрібно повернутись до розбудови України
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15.06.2024 19:48
+7
Бояться чи що
Нема суттєвої різниці. Ви і є захід, який ненавидить русня.
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15.06.2024 19:53
+6
Не хочуть рашку драконити
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15.06.2024 19:46
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Не хочуть рашку драконити
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15.06.2024 19:46 Відповісти
От такі вони брехливі і лицемірні політики, а українцям після перемоги потрібно повернутись до розбудови України
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15.06.2024 19:48 Відповісти
ніхто не вернеться а до зими і тут буде пусто.
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15.06.2024 19:52 Відповісти
да да. Одна пустеля))))
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15.06.2024 23:25 Відповісти
Ніхто, за рахунок відсотків з російських грошей.
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15.06.2024 20:59 Відповісти
ну і правильно. Бо щезнуть ці лярди в кишенях зелених пройдисвітів
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15.06.2024 19:50 Відповісти
ти хворий? Різницю між наданням коштів і позикою розумієш? Чи зеленим блазням все одне?
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16.06.2024 01:21 Відповісти
ми таких блазнів, як ти, з 14 року надивились. А ти ще пісюн малолітній щоб щось базікати. Йди ло Марфи Безумної - вона ваша все
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16.06.2024 18:58 Відповісти
Головне щоб все давали заради перемоги України, а хто буде роздягати Рашку то пох.
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15.06.2024 19:53 Відповісти
Бояться чи що
Нема суттєвої різниці. Ви і є захід, який ненавидить русня.
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15.06.2024 19:53 Відповісти
Урсула каже одне, Мелоні - інше. Путін аплодує стоячи.
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15.06.2024 19:53 Відповісти
Юрік,тут все зрозуміло,ці кацапські лярди як застава.
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15.06.2024 20:09 Відповісти
Ну і як це розуміти? Виходить, що орбанятко не один такий в тому єс -говорять одне, роблять друге а думають третє...
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15.06.2024 20:00 Відповісти
Щоо, і тут ескалацію побачили?
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15.06.2024 20:09 Відповісти
Вони самі на них око положили ...В одну шухляду до золота Полуботка
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15.06.2024 20:19 Відповісти
а тут все без змін.

"Група семи" досягла "політичної домовленості про надання додаткової фінансової підтримки Україні в розмірі близько 50 мільярдів доларів до кінця року через кредитний механізм, для погашення якого можуть бути використані надприбутки від російських активів, знерухомлені в наших юрисдикціях".
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15.06.2024 20:20 Відповісти
єс буде виплачувати лярди куйлу а не Україні.Мелоні в курсі.
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15.06.2024 21:15 Відповісти
Мелони оказалась смелой кроме всего остального. И честной относительно нас. Закон надо уважать и соблюдать. Чужое бабло всегда будоражит. Когда своего нет особенно. То что в банке вложено, и по закону, брать нельзя кроме владельца. Знаменитая мечта утырков, которые в 1917 г решили забрать не своё и раздать, да ещё поровну, что невозможно, убило мир сильно. И людей сгубили много очень. Даже у муравьёв в муравейнике не всё поровну. Своё иметь надо и не тырить конечно. Чем занимались последние 30 лет очередные скороспелые.
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15.06.2024 21:45 Відповісти
Дай бог чтоб эти запустили НОРМАЛЬНЫЕ ЛЯДЬ санкции, такие как США на кануне. Вот це будет користь от ДЖ 7.
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15.06.2024 22:07 Відповісти
 
 