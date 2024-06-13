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Новости Помощь Украине
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Страны G7 предоставят Украине 50 млрд евро за счет замороженных российских активов, - советник Макрона Бонн

G7

Страны G7 предоставят Украине еще 50 миллиардов евро до конца 2024 года за счет использования замороженных российских активов.

Такую информацию во время телефонного брифинга подтвердил дипломатический советник президента Франции Эмманюэля Макрона Эммануэль Бонн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Лидеры приняли решение. Мы подтвердим нашу поддержку Украине в виде совместного кредита в размере 50 миллиардов евро, который страны G7 предоставят Украине до конца года", - сообщил он.

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По его словам, это американский кредит, "но он может быть дополнен европейскими деньгами или национальными взносами".

Он пояснил, что этот кредит Украине планируется погашать за счет поступлений от замороженных российских активов в Европейском Союзе.

"И вы понимаете, что если российские активы будут разморожены по тем или иным причинам или если доходы от российских активов не принесут больше, чем нужно для финансирования кредита, тогда встает вопрос о распределении бремени", - пояснил Бонн.

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Поэтому технические специалисты должны согласовать контракт, который будет использоваться для финансирования кредита, а также проследить, чтобы он соответствовал всем законам и правилам публичных финансов.

"Но дела пойдут очень быстро, и в любом случае 50 миллиардов будут выплачены до конца 2024 года", - добавил советник Макрона.

Немецкий Минфин в свою очередь приветствовал решение G7.

"Хорошие новости от G7: Еще 50 миллиардов долларов для Украины. Для этого мы используем проценты с замороженных активов - разумный инструмент, который демонстрирует Путину наше единство, очень помогает Украине и снимает нагрузку с бюджетов. Сейчас мы работаем над деталями", - заявил министр Кристиан Линднер.

Автор: 

G7 (836) кредит (2378) помощь (7819) финансирование (1801)


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Топ комментарии
+3
Не давайте грошей, тільки обладнання і зброя.
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13.06.2024 18:04
+2
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13.06.2024 17:32
+2
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13.06.2024 17:33
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Слава Януарiю!
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13.06.2024 17:24 Ответить
5-ть "найефективніших" вже слюні пускають.
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13.06.2024 17:24 Ответить
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13.06.2024 17:32 Ответить
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13.06.2024 17:33 Ответить
написано кредит
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13.06.2024 17:49 Ответить
Просто законна технічна можливість швидко переказати, ніхто не очікує повернення..
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13.06.2024 20:33 Ответить
Не давайте грошей, тільки обладнання і зброя.
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13.06.2024 18:04 Ответить
Ото кацапів порве тепер,що їх вбиватимуть за їхні ж гроші!!!
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13.06.2024 18:40 Ответить
Згоден. Бо вкрадуть не менше 80%
Ну і знову наш найвеличніший взяв боргу на холку україньцям....
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13.06.2024 18:53 Ответить
Ну чорт для чортів в деталях...Зараз ми працюємо над деталями", - заявив міністр Крістіан Лінднер.
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13.06.2024 20:23 Ответить
Можна деякі деталі передбачити...
Гроші будуть заходити не через бюджет-общак Кабміну рехворматорів, а через проекти Siemens Energy, Rheinmetall тощо. З трьох "самітів відбудови" - проектів крадівництва точно зроблять висновки...
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13.06.2024 20:39 Ответить
Про це відкрито заявляють.
США виділять $800 мільйонів на підтримку української енергетики, але потрібні реформи, - спецпредставниця Пріцкер Джерело: https://biz.censor.net/n3494084

але потрібні реформи, але потрібні реформи, але потрібні реформи...реформи почне Захід.
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13.06.2024 20:43 Ответить
Ось підтвердження - Підсумки конференції у Берліні: У Міненерго похвалилися підписанням 10 меморандумів і однієї декларації Джерело: https://biz.censor.net/n3494265

Нехай шмигаль та галушенко покажуть крім меморандумів (намірів) документи про виділення коштів під них?))
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13.06.2024 20:46 Ответить
А ще таке - мобілізація-демотивація як в ЗСУ і для ЗСУ не показує експертам на Заході, як збираються "освоювати" кошти Заходу "реформатори" в зРаді та Кабміні?
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13.06.2024 21:24 Ответить
США ШУКАЮТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ ДОДАТКОВІ СИСТЕМИ ППО, АЛЕ !!БЕЗ ЕКОНОМІКИ!! НЕМОЖЛИВО ВЕСТИ ВІЙНУ, - САЛЛІВАН ДЖЕРЕЛО Про що ця заява?
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13.06.2024 21:27 Ответить
Свiтиi людi!
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13.06.2024 20:27 Ответить
Єс. Thank you 🤜🤛✌️
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13.06.2024 20:36 Ответить
 
 