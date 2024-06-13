Страны G7 предоставят Украине 50 млрд евро за счет замороженных российских активов, - советник Макрона Бонн

Страны G7 предоставят Украине еще 50 миллиардов евро до конца 2024 года за счет использования замороженных российских активов.

Такую информацию во время телефонного брифинга подтвердил дипломатический советник президента Франции Эмманюэля Макрона Эммануэль Бонн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Лидеры приняли решение. Мы подтвердим нашу поддержку Украине в виде совместного кредита в размере 50 миллиардов евро, который страны G7 предоставят Украине до конца года", - сообщил он.

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По его словам, это американский кредит, "но он может быть дополнен европейскими деньгами или национальными взносами".

Он пояснил, что этот кредит Украине планируется погашать за счет поступлений от замороженных российских активов в Европейском Союзе.

"И вы понимаете, что если российские активы будут разморожены по тем или иным причинам или если доходы от российских активов не принесут больше, чем нужно для финансирования кредита, тогда встает вопрос о распределении бремени", - пояснил Бонн.

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Поэтому технические специалисты должны согласовать контракт, который будет использоваться для финансирования кредита, а также проследить, чтобы он соответствовал всем законам и правилам публичных финансов.

"Но дела пойдут очень быстро, и в любом случае 50 миллиардов будут выплачены до конца 2024 года", - добавил советник Макрона.

Немецкий Минфин в свою очередь приветствовал решение G7.

"Хорошие новости от G7: Еще 50 миллиардов долларов для Украины. Для этого мы используем проценты с замороженных активов - разумный инструмент, который демонстрирует Путину наше единство, очень помогает Украине и снимает нагрузку с бюджетов. Сейчас мы работаем над деталями", - заявил министр Кристиан Линднер.