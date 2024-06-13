Президент Владимир Зеленский прибыл на саммит G-7, который проходит в Италии.

Об этом сообщает издание RaiNews, передает Цензор.НЕТ.

Главу государства встретила премьер Италии Джорджа Мелони возле отеля Borgo Egnazia на юге итальянской Апулии, где будет проходить заседание.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина подпишет соглашения по безопасности с США и Японией на саммите G7.

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