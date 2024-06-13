Зеленский прибыл на саммит G-7
Президент Владимир Зеленский прибыл на саммит G-7, который проходит в Италии.
Об этом сообщает издание RaiNews, передает Цензор.НЕТ.
Главу государства встретила премьер Италии Джорджа Мелони возле отеля Borgo Egnazia на юге итальянской Апулии, где будет проходить заседание.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина подпишет соглашения по безопасности с США и Японией на саммите G7.
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Погано діюча модель "президента", балакає, ходить, щось постійно белькоче, відзивається на Вова, Володимир, Володимир Олександрович, пане "президент"...
Правда, багато балакати не уміє - постійно верзе якісь дурниці - але непогано читає з папірця.
Обіцяють до нього ШІ підключити.