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Зеленский прибыл на саммит G-7

Зеленський прибув на саміт G7

Президент Владимир Зеленский прибыл на саммит G-7, который проходит в Италии.

Об этом сообщает издание RaiNews, передает Цензор.НЕТ.

Главу государства встретила премьер Италии Джорджа Мелони возле отеля Borgo Egnazia на юге итальянской Апулии, где будет проходить заседание.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина подпишет соглашения по безопасности с США и Японией на саммите G7.

Читайте также: Зеленский о саммите G-7: Ожидаем важных решений по обороне и экономике Украины

Автор: 

G7 (836) Зеленский Владимир (20474)


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Топ комментарии
+11
Усім хочеться познайомитися з головним номером пересувного цирку "Ганьба України".
Погано діюча модель "президента", балакає, ходить, щось постійно белькоче, відзивається на Вова, Володимир, Володимир Олександрович, пане "президент"...
Правда, багато балакати не уміє - постійно верзе якісь дурниці - але непогано читає з папірця.
Обіцяють до нього ШІ підключити.
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13.06.2024 17:35
+7
Сам прибув,чи з дружиною,Андієм Борисовичем?
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13.06.2024 17:21
+5
ну якщо він ходить весь такий у військовій формі то чому він не в бронежилеті і шоломі?
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13.06.2024 17:26
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хто забув ваві кобуру з маузером с 96 та скуфію передати
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13.06.2024 17:16 Ответить
Сам прибув,чи з дружиною,Андієм Борисовичем?
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13.06.2024 17:21 Ответить
Лiдор вiн i в Iталii лiдор!
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13.06.2024 17:22 Ответить
ну якщо він ходить весь такий у військовій формі то чому він не в бронежилеті і шоломі?
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13.06.2024 17:26 Ответить
Бо він злісний ухилянт.
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13.06.2024 17:29 Ответить
а скумбрія також в стилі мілітарі припливла на саміт?
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13.06.2024 17:30 Ответить
А уявіть..ще наколінники з налокотниками, розвантажка, рація..гуляти - так гуляти!))
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13.06.2024 17:39 Ответить
намордник забули вказати
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13.06.2024 17:45 Ответить
Чорд! Треба внести до його райдеру!🤣
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13.06.2024 17:51 Ответить
Уті-путі, оце тільки зараз зарегався, щоб підлизати зелену сраку?
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13.06.2024 18:40 Ответить
Усім хочеться познайомитися з головним номером пересувного цирку "Ганьба України".
Погано діюча модель "президента", балакає, ходить, щось постійно белькоче, відзивається на Вова, Володимир, Володимир Олександрович, пане "президент"...
Правда, багато балакати не уміє - постійно верзе якісь дурниці - але непогано читає з папірця.
Обіцяють до нього ШІ підключити.
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13.06.2024 17:35 Ответить
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13.06.2024 17:50 Ответить
Цирк гастролює, квитки вкраїнчик купив ще у 2019 році...
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13.06.2024 17:51 Ответить
Прибув на самміт у статусі пролонгованого сутенера старої курви з німецького порно?
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13.06.2024 18:01 Ответить
Знову буде брехати, що в Україні свобода і демократія , і весь народ за нього
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13.06.2024 18:49 Ответить
 
 