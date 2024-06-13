Зеленський прибув на саміт G-7
Президент Володимир Зеленський прибув на саміт G-7, який проходить в Італії.
Про це повідомляє видання RaiNews, передає Цензор.НЕТ.
Главу держави зустріла прем'єрка Італії Джорджа Мелоні біля готелю Borgo Egnazia на півдні італійської Апулії, де проходитиме засідання.
Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна підпише безпекові угоди зі США та Японією на саміті G7.
Топ коментарі
+11 Пересічний українець #452786
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+7 Лис Микита #575773
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+5 саша паламарчук
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Погано діюча модель "президента", балакає, ходить, щось постійно белькоче, відзивається на Вова, Володимир, Володимир Олександрович, пане "президент"...
Правда, багато балакати не уміє - постійно верзе якісь дурниці - але непогано читає з папірця.
Обіцяють до нього ШІ підключити.