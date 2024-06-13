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Новини
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Зеленський прибув на саміт G-7

Зеленський прибув на саміт G7

Президент Володимир Зеленський прибув на саміт G-7, який проходить в Італії.

Про це повідомляє видання RaiNews, передає Цензор.НЕТ.

Главу держави зустріла прем'єрка Італії Джорджа Мелоні біля готелю Borgo Egnazia на півдні італійської Апулії, де проходитиме засідання.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна підпише безпекові угоди зі США та Японією на саміті G7.

Також читайте: Зеленський зустрінеться з Папою Римським Франциском на саміті "Великої сімки"

Автор: 

G-7 G7 (1034) Зеленський Володимир (23927)


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Топ коментарі
+11
Усім хочеться познайомитися з головним номером пересувного цирку "Ганьба України".
Погано діюча модель "президента", балакає, ходить, щось постійно белькоче, відзивається на Вова, Володимир, Володимир Олександрович, пане "президент"...
Правда, багато балакати не уміє - постійно верзе якісь дурниці - але непогано читає з папірця.
Обіцяють до нього ШІ підключити.
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13.06.2024 17:35
+7
Сам прибув,чи з дружиною,Андієм Борисовичем?
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13.06.2024 17:21
+5
ну якщо він ходить весь такий у військовій формі то чому він не в бронежилеті і шоломі?
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13.06.2024 17:26
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хто забув ваві кобуру з маузером с 96 та скуфію передати
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13.06.2024 17:16 Відповісти
Сам прибув,чи з дружиною,Андієм Борисовичем?
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13.06.2024 17:21 Відповісти
Лiдор вiн i в Iталii лiдор!
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13.06.2024 17:22 Відповісти
ну якщо він ходить весь такий у військовій формі то чому він не в бронежилеті і шоломі?
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13.06.2024 17:26 Відповісти
Бо він злісний ухилянт.
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13.06.2024 17:29 Відповісти
а скумбрія також в стилі мілітарі припливла на саміт?
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13.06.2024 17:30 Відповісти
А уявіть..ще наколінники з налокотниками, розвантажка, рація..гуляти - так гуляти!))
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13.06.2024 17:39 Відповісти
намордник забули вказати
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13.06.2024 17:45 Відповісти
Чорд! Треба внести до його райдеру!🤣
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13.06.2024 17:51 Відповісти
Уті-путі, оце тільки зараз зарегався, щоб підлизати зелену сраку?
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13.06.2024 18:40 Відповісти
Усім хочеться познайомитися з головним номером пересувного цирку "Ганьба України".
Погано діюча модель "президента", балакає, ходить, щось постійно белькоче, відзивається на Вова, Володимир, Володимир Олександрович, пане "президент"...
Правда, багато балакати не уміє - постійно верзе якісь дурниці - але непогано читає з папірця.
Обіцяють до нього ШІ підключити.
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13.06.2024 17:35 Відповісти
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13.06.2024 17:50 Відповісти
Цирк гастролює, квитки вкраїнчик купив ще у 2019 році...
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13.06.2024 17:51 Відповісти
Прибув на самміт у статусі пролонгованого сутенера старої курви з німецького порно?
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13.06.2024 18:01 Відповісти
Знову буде брехати, що в Україні свобода і демократія , і весь народ за нього
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13.06.2024 18:49 Відповісти
 
 