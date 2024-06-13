Президент Володимир Зеленський прибув на саміт G-7, який проходить в Італії.

Про це повідомляє видання RaiNews, передає Цензор.НЕТ.

Главу держави зустріла прем'єрка Італії Джорджа Мелоні біля готелю Borgo Egnazia на півдні італійської Апулії, де проходитиме засідання.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна підпише безпекові угоди зі США та Японією на саміті G7.

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