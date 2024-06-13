УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12022 відвідувача онлайн
Новини
2 625 33

Україна підпише безпекові угоди зі США та Японією. Документ зі Штатами буде безпрецедентним, - Зеленський

Україна підпише безпекові угоди зі США та Японією

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Україна підпише безпекові угоди зі США та Яппонією.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що сьогодні в Італії підпише двосторонні безпекові угоди із президентом США Джозефом Байденом і прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

"Документ зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України", - додав Зеленський.

Читайте: Зеленський про саміт G-7: Очікуємо важливих рішень щодо оборони та економіки України

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) угода (668) США (23009) Японія (1204)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
"безпрецедентно" - нове слово. Я уже звик до "потужно"
показати весь коментар
13.06.2024 14:00
+11
Документ будет не договором, а декларацией, не требующей ратификации в парламентах. Обычные бумажки о намерениях. Не о чем.
показати весь коментар
13.06.2024 14:02
+10
І цей безпрецедентний документ зможе відмінити будь-який слідуючий президент США. Не розумію чому це він не сказав? Чи такі його заяви на зовсім тупих і неписьменних розраховані?
показати весь коментар
13.06.2024 14:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"безпрецедентно" - нове слово. Я уже звик до "потужно"
показати весь коментар
13.06.2024 14:00 Відповісти
а кейс, очікувано, буде, висадимо, збудуємо і багато іншого від ДЯКУЛИ віслюківської?
показати весь коментар
13.06.2024 14:05 Відповісти
То воно тільки після діалізу - тому нові слова поперли, після очищення організму..

Пізновато в етері з'явилось воно..
показати весь коментар
13.06.2024 14:06 Відповісти
Документ будет не договором, а декларацией, не требующей ратификации в парламентах. Обычные бумажки о намерениях. Не о чем.
показати весь коментар
13.06.2024 14:02 Відповісти
Тут він нап#####в. Прецедент був: Будапешт-94.
показати весь коментар
13.06.2024 14:03 Відповісти
1. Альтернативи НАТО для України НЕМАЕ!

2. «Безпекова угода» може бути подписана як з Ізраїлем- та отриман статус «союзника США поза НАТО». (Але це не відмінне НАТО у майбутнему).

3. Всі інші « безпекові угоди», тим більш на термін діючої адміністрації е лише «договорами про співробітнецтво», а не « гарантіями безпеки».

4. Уся взаімодія України з США повинна починатися з посилання на « Будапешський меморандум» 1994.
Бо це е единий документ США якій забовьязуе США бути гарантом безпеки.
показати весь коментар
13.06.2024 14:41 Відповісти
І цей безпрецедентний документ зможе відмінити будь-який слідуючий президент США. Не розумію чому це він не сказав? Чи такі його заяви на зовсім тупих і неписьменних розраховані?
показати весь коментар
13.06.2024 14:06 Відповісти
То мабудь для упоротих із загону зе!..
показати весь коментар
13.06.2024 14:08 Відповісти
Тобто для зовсім тупих.
показати весь коментар
13.06.2024 14:09 Відповісти
ні, клінічних ідіотів імені 73% вавививерження.
показати весь коментар
13.06.2024 14:12 Відповісти
безпрецедентно ганебна угода , яка не варта паперу та чорнил .

але зелебобікам зайде
показати весь коментар
13.06.2024 14:07 Відповісти
Та вже бачили цю "безпрецедентність". "США зобовя'зуються 10 років навчати ЗСУ і.... консультації ". Все. Пи₴дун тухлий.
показати весь коментар
13.06.2024 14:09 Відповісти
Так одна "безпековая" уже была. "Будапештский меморандум" называется. Ещё одна такакя же будет?
показати весь коментар
13.06.2024 14:09 Відповісти
Ще гірше. Бо той меморандум через 20 років не спрацював, а цей папірець з першого дня.
показати весь коментар
13.06.2024 14:27 Відповісти
ясєн х..., що "безпрецедентний документ"!! то для всіляких лохів, типу ізраїля та південної кореї з тайванем на додачу, угоди підписують просто "патужні", а от з фофіком-лідОром - лише безпрецедентні!!
показати весь коментар
13.06.2024 14:10 Відповісти
Да понятно,будут такими же беспрецедентными,как и Будапештские соглашения....Ровным счетом никуя!
показати весь коментар
13.06.2024 14:15 Відповісти
Ой, не треба так легковажно! Я от хвилююся, чи не порадити комусь з оточення блазня замотати його хоча б у скотч, бо ще лусне від пихатості. Розлетится лайно зелене, та то вже таке, так ким же замінити такого потужного (чи безпрецедентного, я вже плутаюсь у визначеннях) лідора!
показати весь коментар
13.06.2024 15:59 Відповісти
"Документ зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України", - додав Зеленський.

Україна та США сьогодні планують укласти довгострокову безпекову угоду. Але вона не буде ратифікована Конгресом, тому в будь-який момент майбутній президент Сполучених Штатів може вийти з неї, пише The Washington post

10-річна угода має на меті зобов'язати майбутні адміністрації США підтримувати Україну, але офіційні особи визнали, що у разі, зокрема, перемоги Трампа на виборах, він може вийти з угоди і її майбутнє буде неясним, додає WP.
показати весь коментар
13.06.2024 14:16 Відповісти
Це потужно, бл...
показати весь коментар
13.06.2024 14:24 Відповісти
Зелене живе у своєму вигаданному світі
показати весь коментар
13.06.2024 14:25 Відповісти
Разом з гостинцями з Аргентини...
показати весь коментар
13.06.2024 15:54 Відповісти
Уже всі зрозуміли- абсолютна фігня.
показати весь коментар
13.06.2024 14:26 Відповісти
Киздить.. ох киздить.. в тих же Філіпін з США угода, за якою США вступає в війну на боці Філіпін якшо хтось (Китай) до них полізе. З Україною така угода зараз (на мою думку) не можлива. Бо це означає моментальний вступ США у війну, а вони того не хотять. Тож очікую черговий безпрецедентний потужний пердь в калюжу від "найвеличнішого лідера **********".
показати весь коментар
13.06.2024 14:40 Відповісти
За кого він, блаЗЄнський, нас має?

Жодної безпеки поза НАТО не існує.
показати весь коментар
13.06.2024 14:42 Відповісти
Вова не нас має на увазі, а те дурновате бидло, яку в 19 році вибрало його, блазня.
показати весь коментар
13.06.2024 15:01 Відповісти
Вава вивчив нове слово, потужний прогрес!
показати весь коментар
13.06.2024 14:47 Відповісти
Давай зеля, вали кацапів
показати весь коментар
13.06.2024 15:01 Відповісти
Україна не могла дозволити собі повторити помилки, які були допущені під час укладання "Мінських угод", тому потрібно було взяти дипломатичну ініціативу у свої руки. Про це у документальному фільмі "Формула миру" заявив президент України Володимир Зеленський.

© 2019 Інформаційне агентство ASPI
https://aspi.com.ua/news/politika/mi-berem-iniciativu-u-svoi-ruki-abi-ne-stati-na-grabli-minskikh-ugod-zelenskiy#gsc.tab=0
показати весь коментар
13.06.2024 15:10 Відповісти
Тупий торчок, який так мріяв зазирнути своєму кумиру хоч куди-небудь, береться судити про "помилки" українських і західних політиків! Куди котиться світ...
показати весь коментар
13.06.2024 16:03 Відповісти
БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИЙ, а, е. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Який https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5 не https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8 мав https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9 подібних https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2 прикладів у https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B9 минулому ; https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9 небувалий , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9 безприкладний .
показати весь коментар
13.06.2024 15:45 Відповісти
Ці угоди називаються зєлькіна грамота?
показати весь коментар
13.06.2024 16:04 Відповісти
такий же безпрецедентний, як Будапештський?
показати весь коментар
13.06.2024 16:11 Відповісти
 
 