Україна підпише безпекові угоди зі США та Японією. Документ зі Штатами буде безпрецедентним, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Україна підпише безпекові угоди зі США та Яппонією.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що сьогодні в Італії підпише двосторонні безпекові угоди із президентом США Джозефом Байденом і прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

"Документ зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, як і належить лідерам підтримки України", - додав Зеленський.

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