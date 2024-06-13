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Новини
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Зеленський про саміт G-7: Очікуємо важливих рішень щодо оборони та економіки України

Зеленський візьме участь у засідання G7

Президент Володимир Зеленський візьме участь у засідання лідерів G-7.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що велику частину саміту буде присвячено оборонній та економічній стійкості України

"І ми чекаємо сьогодні важливих рішень. Головні теми для нас – розвиток коаліції винищувачів, оптимізація навчання пілотів, прискорене постачання літаків. Розбудова української системи ППО на основі найпотужніших західних комплексів та нарощування далекобійних спроможностей. Затвердження формату використання російських активів на користь України, зокрема для розвитку нашого ОПК, спільного виробництва зброї", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Країни G-7 домовляться виділити Україні кредит в $50 млрд за рахунок росактивів, - Bloomberg

Зеленський візьме участь у засіданні G-7 та проведе низку двосторонніх зустрічей: із господаркою саміту, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, прем’єр-міністрами Канади та Великої Британії Джастіном Трюдо та Ріші Сунаком, Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

"Рік тому на саміті НАТО у Вільнюсі G7 ухвалила Декларацію про підтримку України. Сьогодні в межах цієї Декларації ми підписуємо дві останні безпекові угоди з членами "сімки". Український народ, наші воїни бачать, що G7 назавжди з Україною. Я вдячний нашим партнерам за віру в нас і нашу перемогу", - підсумував він.

Раніше повідомлялось, що 13 червня стартує саміт G-7.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті G7 в Італії оголосить про допомогу Україні у розмірі 242 млн фунтів стерлінгів (приблизно 309 млн доларів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни-партнери G7 пообіцяли надати 1 млрд доларів для підтримки енергосектору України

Автор: 

G-7 G7 (1034) Зеленський Володимир (23927) саміт (764)


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Топ коментарі
+7
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13.06.2024 11:57
+6
Потужно очікуємо!!!!!
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13.06.2024 11:57
+5
ждунчик
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13.06.2024 12:35
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може хто знає чим Україні той самміт допоможе? порадуйте серце. Стільки навколо нього ажиотажу що капець...
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13.06.2024 11:55 Відповісти
Документ зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, как и Будапештский меморандум
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13.06.2024 11:57 Відповісти
Потужно очікуємо!!!!!
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13.06.2024 11:57 Відповісти
Ще й встигаємо ГВати ротом виробляти...
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13.06.2024 12:14 Відповісти
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13.06.2024 11:57 Відповісти
зате, нове поганяло має: Очікувало.
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13.06.2024 12:17 Відповісти
Зеля-йди геть!
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13.06.2024 11:59 Відповісти
Цьому завжди пафосні тексти подають на суфлер. Від Саміту миру теж "очікується небачений прорив, і потужний сигнал". Але основна тема, яку Зельониє ************ - гарантії безпеки зернового дерибану. В Україні вже дифіцит зерна, а ці до останнього вивезуть. Дуже ефективний схематоз по виведенню бабок в офшори.
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13.06.2024 12:01 Відповісти
Зачем то, что сказал клоун по тому или иному поводу выкладывать в новостях? Неужели это еще кому то интересно? Только что бы очередых е...уков клоуну напихали? Тогда да,согласен.
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13.06.2024 12:21 Відповісти
Одним словом: ждун.
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13.06.2024 12:26 Відповісти
Може йому хтось натякне, що допомогу - в обмін на повернення Голіка, Шевченка та інших казнокрадів в Україну з подальшим арештом і посадкой ???
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13.06.2024 12:30 Відповісти
Ему все время было наср@ть на Г-7, а сейчас вдруг ожидает от них важные решения.
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13.06.2024 12:34 Відповісти
ждунчик
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13.06.2024 12:35 Відповісти
Коли вибори будуть ??? А байки вже не хаваються ! Набридли небилиці про мільярд дерев, мільйон дронів, гігават електрики і таке інше ( на що списують реальні гроші з нашої з вами кишені ))).
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13.06.2024 12:46 Відповісти
Ти, сволото, від когось очікуєш, потвора зелена???? А самим тільки красти і брехати? Лайно смердюче!
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13.06.2024 13:04 Відповісти
А нахрена Бубон Балабол нужен!!!!!???
Только киздит, все вопросы решает Запад. !
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13.06.2024 13:08 Відповісти
 
 