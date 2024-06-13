Зеленський про саміт G-7: Очікуємо важливих рішень щодо оборони та економіки України

Президент Володимир Зеленський візьме участь у засідання лідерів G-7.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що велику частину саміту буде присвячено оборонній та економічній стійкості України

"І ми чекаємо сьогодні важливих рішень. Головні теми для нас – розвиток коаліції винищувачів, оптимізація навчання пілотів, прискорене постачання літаків. Розбудова української системи ППО на основі найпотужніших західних комплексів та нарощування далекобійних спроможностей. Затвердження формату використання російських активів на користь України, зокрема для розвитку нашого ОПК, спільного виробництва зброї", - йдеться в повідомленні.

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Зеленський візьме участь у засіданні G-7 та проведе низку двосторонніх зустрічей: із господаркою саміту, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, прем’єр-міністрами Канади та Великої Британії Джастіном Трюдо та Ріші Сунаком, Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

"Рік тому на саміті НАТО у Вільнюсі G7 ухвалила Декларацію про підтримку України. Сьогодні в межах цієї Декларації ми підписуємо дві останні безпекові угоди з членами "сімки". Український народ, наші воїни бачать, що G7 назавжди з Україною. Я вдячний нашим партнерам за віру в нас і нашу перемогу", - підсумував він.

Раніше повідомлялось, що 13 червня стартує саміт G-7.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті G7 в Італії оголосить про допомогу Україні у розмірі 242 млн фунтів стерлінгів (приблизно 309 млн доларів).

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