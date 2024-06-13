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В Італії розпочинається саміт G7: сьогодні говоритимуть про військову та фінансову підтримку України

Саміт G7 в Італії 2024 року

Сьогодні, 13 червня, стартує 50-й саміт країн "Групи семи" (G7) в італійському місті Борго Егнація на півдні Апулії. Засідання триватиме до 15 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Згідно з розкладом саміту, ситуація в Україні буде обговорюватися сьогодні у другій половині дня.

"Під час третьої сесії лідери G7 підтвердять свою військову та фінансову підтримку Україні. Переговори також стосуватимуться заморожених активів РФ, санкцій, підзвітності та відновлення України", – йдеться в анонсі.

Як зазначається, до участі у третій сесії було запрошено президента України Володимира Зеленського.

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Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті G7 в Італії оголосить про допомогу Україні у розмірі 242 млн фунтів стерлінгів (приблизно 309 млн доларів).

Автор: 

G-7 G7 (1034) Італія (1574) саміт (764) допомога і підтримка (1163)


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Байден и Зеленский подпишут 10-летнее соглашение о безопасности между США и Украиной на саммите в Италии. Но, Трамп или любой будущий президент может из него выйти, - https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/06/13/us-ukraine-security-deal-g7/ WP

Документ обязывает Вашингтон поддерживать ВСУ на долгосрочной основе, включая передачу передовых технологий. Но, так как соглашение не является договором и не будет ратифицировано Конгрессом, любой другой президент США, кроме Байдена, может выйти из этого соглашения.
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13.06.2024 11:34 Відповісти
буде ефемерне кидайлово.
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13.06.2024 13:58 Відповісти
1. Альтернативи НАТО для України НЕМАЕ!

2. «Безпекова угода» може бути подписана як з Ізраїлем- та отриман статус «союзника США поза НАТО». (Але це не відмінне НАТО у майбутнему).

3. Всі інші « безпекові угоди», тим більш на термін діючої адміністрації е лише «договорами про співробітнецтво», а не « гарантіями безпеки».

4. Уся взаімодія України з США повинна починатися з посилання на « Будапешський меморандум» 1994.
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13.06.2024 11:53 Відповісти
Є одне питання, яке може зацікавити G7, війна це і можливості, які в мирний час важко доступні - питання про медицину, інформатику та математику, отримати дуже цікаву базу даних на основі поранень на війні.

Відомо, що ведуться експерименти з перетворення стовбових клітин в клітини органів. Для цього застосуються гормони організму. Але результати не дуже - тільки до 60% відсотків стовбових клітин перетворюються інші від 40% перетворюються на ракові, не контрольований ріст...
\\ Можна написати про Ковід в цій історії...

Результати свідчать, що перетворенні стовбових клітин в клітини органів є інші фактори - цим можуть швидкозмінні в часі інші комплекси організму, які важко піддаються фіксації. Ідея полягає в тому, щоб на основі поранень, аналізів крові зібрати базу хім. сполук та їх зміну в часу. В залежності від пораненого органу. Таким чином можна отримати "слова"-хім сполуки, як організм розмовляє зі своїми органами, вловити команду відновлення клітин органів.

Таким чином можна отримати мову організму. Досвіт поєднання нейронних мереж із мовою людини вже дав певні результати. Такий же метод можна перенести на мову організму людини - розшифрувати. Так це тільки спроба, але шанс треба використати.

G7 варто звернутися до консультацій із медичними та біологічними експертами, щоб основі поранень на війні отримати медичні дані, які можуть бути використані для створення нових технологій.

PS По простому, це дослідження дає змогу зачепитися за проблему відновлення органів, для України це можливість відновлення кінцівок людини - рук та ніг...
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13.06.2024 12:01 Відповісти
Я перепрошую, а дЄрьмак ВавуБубу відпустив туди самого? Перед тим підкормив та вигуляв?
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13.06.2024 13:00 Відповісти
Йому вшили GPS трекер з дозатором.
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13.06.2024 18:25 Відповісти
 
 