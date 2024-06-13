В Італії розпочинається саміт G7: сьогодні говоритимуть про військову та фінансову підтримку України
Сьогодні, 13 червня, стартує 50-й саміт країн "Групи семи" (G7) в італійському місті Борго Егнація на півдні Апулії. Засідання триватиме до 15 червня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.
Згідно з розкладом саміту, ситуація в Україні буде обговорюватися сьогодні у другій половині дня.
"Під час третьої сесії лідери G7 підтвердять свою військову та фінансову підтримку Україні. Переговори також стосуватимуться заморожених активів РФ, санкцій, підзвітності та відновлення України", – йдеться в анонсі.
Як зазначається, до участі у третій сесії було запрошено президента України Володимира Зеленського.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті G7 в Італії оголосить про допомогу Україні у розмірі 242 млн фунтів стерлінгів (приблизно 309 млн доларів).
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Документ обязывает Вашингтон поддерживать ВСУ на долгосрочной основе, включая передачу передовых технологий. Но, так как соглашение не является договором и не будет ратифицировано Конгрессом, любой другой президент США, кроме Байдена, может выйти из этого соглашения.
2. «Безпекова угода» може бути подписана як з Ізраїлем- та отриман статус «союзника США поза НАТО». (Але це не відмінне НАТО у майбутнему).
3. Всі інші « безпекові угоди», тим більш на термін діючої адміністрації е лише «договорами про співробітнецтво», а не « гарантіями безпеки».
4. Уся взаімодія України з США повинна починатися з посилання на « Будапешський меморандум» 1994.
Відомо, що ведуться експерименти з перетворення стовбових клітин в клітини органів. Для цього застосуються гормони організму. Але результати не дуже - тільки до 60% відсотків стовбових клітин перетворюються інші від 40% перетворюються на ракові, не контрольований ріст...
\\ Можна написати про Ковід в цій історії...
Результати свідчать, що перетворенні стовбових клітин в клітини органів є інші фактори - цим можуть швидкозмінні в часі інші комплекси організму, які важко піддаються фіксації. Ідея полягає в тому, щоб на основі поранень, аналізів крові зібрати базу хім. сполук та їх зміну в часу. В залежності від пораненого органу. Таким чином можна отримати "слова"-хім сполуки, як організм розмовляє зі своїми органами, вловити команду відновлення клітин органів.
Таким чином можна отримати мову організму. Досвіт поєднання нейронних мереж із мовою людини вже дав певні результати. Такий же метод можна перенести на мову організму людини - розшифрувати. Так це тільки спроба, але шанс треба використати.
G7 варто звернутися до консультацій із медичними та біологічними експертами, щоб основі поранень на війні отримати медичні дані, які можуть бути використані для створення нових технологій.
PS По простому, це дослідження дає змогу зачепитися за проблему відновлення органів, для України це можливість відновлення кінцівок людини - рук та ніг...