В Італії розпочинається саміт G7: сьогодні говоритимуть про військову та фінансову підтримку України

Сьогодні, 13 червня, стартує 50-й саміт країн "Групи семи" (G7) в італійському місті Борго Егнація на півдні Апулії. Засідання триватиме до 15 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Згідно з розкладом саміту, ситуація в Україні буде обговорюватися сьогодні у другій половині дня.

"Під час третьої сесії лідери G7 підтвердять свою військову та фінансову підтримку Україні. Переговори також стосуватимуться заморожених активів РФ, санкцій, підзвітності та відновлення України", – йдеться в анонсі.

Як зазначається, до участі у третій сесії було запрошено президента України Володимира Зеленського.

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Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті G7 в Італії оголосить про допомогу Україні у розмірі 242 млн фунтів стерлінгів (приблизно 309 млн доларів).