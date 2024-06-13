В Италии начинается саммит G7: сегодня будут говорить о военной и финансовой поддержке Украины

Сегодня, 13 июня, стартует 50-й саммит стран "Группы семи"(G7) в итальянском городе Борго Эгнация на юге Апулии. Заседание продлится до 15 июня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Согласно расписанию саммита, ситуация в Украине будет обсуждаться сегодня во второй половине дня.

"Во время третьей сессии лидеры G7 подтвердят свою военную и финансовую поддержку Украине. Переговоры также будут касаться замороженных активов РФ, санкций, подотчетности и восстановления Украины", - говорится в анонсе.

Как отмечается, к участию в третьей сессии был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите G7 в Италии объявит о помощи Украине в размере 242 млн фунтов стерлингов (примерно 309 млн долларов).