В Италии начинается саммит G7: сегодня будут говорить о военной и финансовой поддержке Украины
Сегодня, 13 июня, стартует 50-й саммит стран "Группы семи"(G7) в итальянском городе Борго Эгнация на юге Апулии. Заседание продлится до 15 июня.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
Согласно расписанию саммита, ситуация в Украине будет обсуждаться сегодня во второй половине дня.
"Во время третьей сессии лидеры G7 подтвердят свою военную и финансовую поддержку Украине. Переговоры также будут касаться замороженных активов РФ, санкций, подотчетности и восстановления Украины", - говорится в анонсе.
Как отмечается, к участию в третьей сессии был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите G7 в Италии объявит о помощи Украине в размере 242 млн фунтов стерлингов (примерно 309 млн долларов).
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Документ обязывает Вашингтон поддерживать ВСУ на долгосрочной основе, включая передачу передовых технологий. Но, так как соглашение не является договором и не будет ратифицировано Конгрессом, любой другой президент США, кроме Байдена, может выйти из этого соглашения.
2. «Безпекова угода» може бути подписана як з Ізраїлем- та отриман статус «союзника США поза НАТО». (Але це не відмінне НАТО у майбутнему).
3. Всі інші « безпекові угоди», тим більш на термін діючої адміністрації е лише «договорами про співробітнецтво», а не « гарантіями безпеки».
4. Уся взаімодія України з США повинна починатися з посилання на « Будапешський меморандум» 1994.
Відомо, що ведуться експерименти з перетворення стовбових клітин в клітини органів. Для цього застосуються гормони організму. Але результати не дуже - тільки до 60% відсотків стовбових клітин перетворюються інші від 40% перетворюються на ракові, не контрольований ріст...
\\ Можна написати про Ковід в цій історії...
Результати свідчать, що перетворенні стовбових клітин в клітини органів є інші фактори - цим можуть швидкозмінні в часі інші комплекси організму, які важко піддаються фіксації. Ідея полягає в тому, щоб на основі поранень, аналізів крові зібрати базу хім. сполук та їх зміну в часу. В залежності від пораненого органу. Таким чином можна отримати "слова"-хім сполуки, як організм розмовляє зі своїми органами, вловити команду відновлення клітин органів.
Таким чином можна отримати мову організму. Досвіт поєднання нейронних мереж із мовою людини вже дав певні результати. Такий же метод можна перенести на мову організму людини - розшифрувати. Так це тільки спроба, але шанс треба використати.
G7 варто звернутися до консультацій із медичними та біологічними експертами, щоб основі поранень на війні отримати медичні дані, які можуть бути використані для створення нових технологій.
PS По простому, це дослідження дає змогу зачепитися за проблему відновлення органів, для України це можливість відновлення кінцівок людини - рук та ніг...