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Новости Помощь Украине
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Страны-партнеры G7 пообещали выделить 1 млрд долларов для поддержки энергосектора Украины

Україна отримає додаткову допомогу для підтримки енергосектору

На заседании высокого уровня Координационной группы G7+ страны-партнеры анонсировали дополнительную помощь энергетическому сектору Украины на сумму более 1 миллиарда долларов после последних атак России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

На что направят средства

В частности, партнеры G7+ предоставят:

  • более 70 млн евро новых грантовых взносов в Фонд поддержки энергетики Украины;
  • 500 миллионов долларов нового финансирования от США для поддержки энергетического сектора;
  • 300 миллионов евро дополнительного финансирования от ЕБРР;
  • по меньшей мере 47 миллионов долларов дополнительного гранта от Всемирного банка;
  • донации в форме гуманитарной помощи от государств-членов ЕС.

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Как отметили в ведомстве, участие в Координационной группе G7+ по оказанию помощи украинскому энергосектору приняли 25 стран, учреждений и организаций.

"По итогам заседания представители стран-партнеров сделали решительное заявление, в котором осудили российские атаки на украинскую энергетику и засвидетельствовали планы продолжать оказывать помощь для восстановления украинского энергосектора", - говорится в сообщении.

Партнеры констатировали, что после возобновления Россией массированных атак на критическую энергетическую инфраструктуру 22 марта украинская энергосистема потеряла около 9 ГВт установленной мощности энергогенерации.

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"Мы, члены Координационной группы G7+ по помощи энергетике Украины и правительство Украины, осуждаем действия России и требуем привлечь к ответственности тех, кто причастен к этим атакам на критическую инфраструктуру, имеющих разрушительное влияние на жизнь гражданского населения",- говорится в заявлении партнеров.

Кроме того, страны-партнеры отметили важность усилий ENTSO-E в увеличении экспорта электроэнергии в Украину и акцентировали на том, что увеличат усилия по предоставлению оборудования для ремонтов поврежденной инфраструктуры производства и передачи энергии к зимнему периоду 2024 - 2025 годов.

Автор: 

G7 (836) энергетика (2565) Минэнерго (365)


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На данний час саме просте та швидке вирішення проблеми, це мобільні газогенератори, їх в лізінг можно взяти.
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13.06.2024 10:48 Ответить
Знову одні й ті самі граблі. Всі ж розуміють, що зеленський і ко вкладуть ці гроші в якість нереальні проекти, звідки їх просто вкрадуть.

Хочете допомогти: дайте міні ТЄС, чи трансформаторне обладнання, тощо, що важко вкрасти чи перепродати.
Якщо даєте гроші, введіть свою адміністраці, що буде розпоряджатись і контролювати ці гроші. Кожного року дають шахраям і злодіям суми, співрозмірні з бюджетом такої країни, як Румунія і ніякого контролю. І все стає тільки гірше і тільки статки оточення Зеленського зростають.
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13.06.2024 10:52 Ответить
ТІЛЬКИ НЕ ГРОШИМА!!!
Обладнанням, розхідними матеріалами, будівельними матеріалами, спеціалізованою будівельною технікою та іншим необхідним, але НЕ ГРОШИМА!
Бо розкрадуть - тут і Вангою бути не треба...
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13.06.2024 11:04 Ответить
Ростік Шурма і його брат стануть багатшими на 1 млрд. дол.
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13.06.2024 11:05 Ответить
Вони що, Зельоним не вірять? Як запевняли "Підняття тарифів необхідне, щоб відновити зруйновану енергогенерацію!". Тому в народ понесли нові платіжки. "Зелені тарифи"
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13.06.2024 11:49 Ответить
 
 