Страны-партнеры G7 пообещали выделить 1 млрд долларов для поддержки энергосектора Украины

На заседании высокого уровня Координационной группы G7+ страны-партнеры анонсировали дополнительную помощь энергетическому сектору Украины на сумму более 1 миллиарда долларов после последних атак России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

На что направят средства

В частности, партнеры G7+ предоставят:

более 70 млн евро новых грантовых взносов в Фонд поддержки энергетики Украины;

500 миллионов долларов нового финансирования от США для поддержки энергетического сектора;

300 миллионов евро дополнительного финансирования от ЕБРР;

по меньшей мере 47 миллионов долларов дополнительного гранта от Всемирного банка;

донации в форме гуманитарной помощи от государств-членов ЕС.

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Как отметили в ведомстве, участие в Координационной группе G7+ по оказанию помощи украинскому энергосектору приняли 25 стран, учреждений и организаций.

"По итогам заседания представители стран-партнеров сделали решительное заявление, в котором осудили российские атаки на украинскую энергетику и засвидетельствовали планы продолжать оказывать помощь для восстановления украинского энергосектора", - говорится в сообщении.

Партнеры констатировали, что после возобновления Россией массированных атак на критическую энергетическую инфраструктуру 22 марта украинская энергосистема потеряла около 9 ГВт установленной мощности энергогенерации.

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"Мы, члены Координационной группы G7+ по помощи энергетике Украины и правительство Украины, осуждаем действия России и требуем привлечь к ответственности тех, кто причастен к этим атакам на критическую инфраструктуру, имеющих разрушительное влияние на жизнь гражданского населения",- говорится в заявлении партнеров.

Кроме того, страны-партнеры отметили важность усилий ENTSO-E в увеличении экспорта электроэнергии в Украину и акцентировали на том, что увеличат усилия по предоставлению оборудования для ремонтов поврежденной инфраструктуры производства и передачи энергии к зимнему периоду 2024 - 2025 годов.