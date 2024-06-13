Страны-партнеры G7 пообещали выделить 1 млрд долларов для поддержки энергосектора Украины
На заседании высокого уровня Координационной группы G7+ страны-партнеры анонсировали дополнительную помощь энергетическому сектору Украины на сумму более 1 миллиарда долларов после последних атак России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
На что направят средства
В частности, партнеры G7+ предоставят:
- более 70 млн евро новых грантовых взносов в Фонд поддержки энергетики Украины;
- 500 миллионов долларов нового финансирования от США для поддержки энергетического сектора;
- 300 миллионов евро дополнительного финансирования от ЕБРР;
- по меньшей мере 47 миллионов долларов дополнительного гранта от Всемирного банка;
- донации в форме гуманитарной помощи от государств-членов ЕС.
Как отметили в ведомстве, участие в Координационной группе G7+ по оказанию помощи украинскому энергосектору приняли 25 стран, учреждений и организаций.
"По итогам заседания представители стран-партнеров сделали решительное заявление, в котором осудили российские атаки на украинскую энергетику и засвидетельствовали планы продолжать оказывать помощь для восстановления украинского энергосектора", - говорится в сообщении.
Партнеры констатировали, что после возобновления Россией массированных атак на критическую энергетическую инфраструктуру 22 марта украинская энергосистема потеряла около 9 ГВт установленной мощности энергогенерации.
"Мы, члены Координационной группы G7+ по помощи энергетике Украины и правительство Украины, осуждаем действия России и требуем привлечь к ответственности тех, кто причастен к этим атакам на критическую инфраструктуру, имеющих разрушительное влияние на жизнь гражданского населения",- говорится в заявлении партнеров.
Кроме того, страны-партнеры отметили важность усилий ENTSO-E в увеличении экспорта электроэнергии в Украину и акцентировали на том, что увеличат усилия по предоставлению оборудования для ремонтов поврежденной инфраструктуры производства и передачи энергии к зимнему периоду 2024 - 2025 годов.
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