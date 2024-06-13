Країни-партнери G7 пообіцяли надати 1 млрд доларів для підтримки енергосектору України

На засіданні високого рівня Координаційної групи G7+ країни-партнери анонсували додаткову допомогу енергетичному сектору України на суму понад 1 мільярд доларів після останніх атак Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

На що спрямують кошти

Зокрема, партнери G7+ нададуть:

понад 70 млн євро нових грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України;

500 мільйонів доларів нового фінансування від США для підтримки енергетичного сектору;

300 мільйонів євро додаткового фінансування від ЄБРР;

щонайменше 47 мільйонів доларів додаткового гранту від Світового банку;

донації у формі гуманітарної допомоги від держав-членів ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ще 50 млн євро внесе Німеччина до Фонду підтримки енергетики України

Як зазначили у відомстві, участь у Координаційній групи G7+ з надання допомоги українському енергосектору взяли 25 країн, установ та організацій.

"За підсумками засідання представники країн-партнерів зробили рішучу заяву, в якій засудили російські атаки на українську енергетику та засвідчили плани продовжувати надавати допомогу для відновлення українського енергосектору", - йдеться у повідомленні.

Партнери констатували, що після поновлення Росією масованих атак на критичну енергетичну інфраструктуру 22 березня українська енергосистема втратила близько 9 ГВт встановленої потужності енергогенерації.

Читайте також: У Німеччині Україна підписує низку угод у галузі оборони та енергетики, - Свириденко

"Ми, члени Координаційної групи G7+ з допомоги енергетиці України та уряд України, засуджуємо дії Росії та вимагаємо притягнути до відповідальності тих, хто причетний до цих атак на критичну інфраструктуру, які мають руйнівний вплив на життя цивільного населення",- йдеться в заяві партнерів.

Крім того, країни-партнери зазначили про важливість зусиль ENTSO-E у збільшенні експорту електроенергії в Україну та акцентували на тому, що збільшать зусилля з надання обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури виробництва та передачі енергії до зимового періоду 2024 - 2025 років.