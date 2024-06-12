Ще 50 млн євро внесе Німеччина до Фонду підтримки енергетики України

Німеччина зробить новий внесок на 50 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами Міжнародної конференції з відновлення України URC 2024 у Берліні Німеччина зробить новий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 50 млн євро. Отже, загальна сума внеску країни до Фонду складе понад 275 мільйонів євро. Це найбільший внесок спонсорів до Фонду, в якому на сьогодні вже акумульовано понад 545 млн євро", - йдеться в повідомленні.

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Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував німецьким партнерам, зокрема віцеканцлеру Німеччини Роберту Габеку, за постійну підтримку, яка надається Україні з початку повномасштабного російського вторгнення. Він зазначив, що відповідні кошти спрямовуються на закупівлю енергетичного обладнання, яке Росія руйнує своїми регулярними атаками на енергетичні об’єкти України.

Як зазначається, з березня 2022 року Україна отримала з Німеччини 120 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору загальною вагою понад 1670 тонн, серед яких трансформатори, генератори, кабель, арматура для повітряних ліній та інше обладнання, необхідне для проведення відновлювальних робіт.

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Фонд підтримки енергетики України

Фонд підтримки енергетики України був створений за спільної ініціативи Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон навесні 2022 року. За останні декілька тижнів внесли кошти чи задекларували наміри зробити внески до Фонду також Австралія, Велика Британія, Австрія, Швеція, Ісландія, Естонія.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині Україна підписує низку угод у галузі оборони та енергетики.