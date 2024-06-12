Кулеба і віцеканцлер ФРН Габек обговорили допомогу Німеччини у відновленні пошкодженої енергетичної системи України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і віцеканцлер Німеччини Роберт Габек обговорили подальші кроки, як Німеччина може допомогти у відновленні пошкодженої енергетичної системи України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.
"Завжди радий зустрічі з віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком. Ми обговорили подальші кроки, як Німеччина може допомогти у відновленні пошкодженої енергетичної системи України напередодні зимового сезону. Ми також зосередилися на подальшому сприянні залученню німецьких компаній до розвитку оборонно-промислової бази України. Я вдячний Роберту та всім нашим німецьким друзям за їхню віддану підтримку", - написав Кулеба.
Раніше повідомлялося, що під час Міжнародної конференції з відновлення України URC 2024 у Берліні за участі та у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка укладено 12 важливих угод для відновлення енергетики.
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