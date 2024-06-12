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Кулеба і віцеканцлер ФРН Габек обговорили допомогу Німеччини у відновленні пошкодженої енергетичної системи України

Дмитро Кулеба і Роберт Габек

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і віцеканцлер Німеччини Роберт Габек обговорили подальші кроки, як Німеччина може допомогти у відновленні пошкодженої енергетичної системи України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

"Завжди радий зустрічі з віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком. Ми обговорили подальші кроки, як Німеччина може допомогти у відновленні пошкодженої енергетичної системи України напередодні зимового сезону. Ми також зосередилися на подальшому сприянні залученню німецьких компаній до розвитку оборонно-промислової бази України. Я вдячний Роберту та всім нашим німецьким друзям за їхню віддану підтримку", - написав Кулеба.

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Раніше повідомлялося, що під час Міжнародної конференції з відновлення України URC 2024 у Берліні за участі та у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка укладено 12 важливих угод для відновлення енергетики.

Автор: 

енергетика (2601) Кулеба Дмитро (3604) Габек Роберт (78)


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Можно и без Кулебы это решить , решало. На фото это да , не более..
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12.06.2024 15:01 Відповісти
Шо сталось ? Кулєбякін в краватці ? А взутий в кеди чи мешти.
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12.06.2024 15:24 Відповісти
А до чього тут кулеба(до відновлення). На "заході" гопоті внятно відповіли,що про відновлення вирішувати будуть тіки разом з місцевими представниками,а не через єрмака.
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12.06.2024 17:37 Відповісти
 
 