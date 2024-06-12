Кулеба и вице-канцлер ФРГ Габек обсудили помощь Германии в восстановлении поврежденной энергетической системы Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и вице-канцлер Германии Роберт Габек обсудили дальнейшие шаги, как Германия может помочь в восстановлении поврежденной энергетической системы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

"Всегда рад встрече с вице-канцлером Германии Робертом Габеком. Мы обсудили дальнейшие шаги, как Германия может помочь в восстановлении поврежденной энергетической системы Украины накануне зимнего сезона. Мы также сосредоточились на дальнейшем содействии в привлечении немецких компаний к развитию оборонно-промышленной базы Украины. Я благодарен Роберту и всем нашим немецким друзьям за их преданную поддержку", - написал Кулеба.

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Ранее сообщалось, что во время Международной конференции по восстановлению Украины URC 2024 в Берлине при участии и в присутствии министра энергетики Украины Германа Галущенко заключено 12 важных соглашений для восстановления энергетики.