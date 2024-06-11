Конференция по восстановлению Украины будет рассматривать вопросы обороны и усиления военной поддержки Украины, - вицеканцлер ФРГ Габек

Конференция по восстановлению Украины, которая начинается сегодня, 11 июня, в Берлине, будет посвящена не только вопросам восстановления, но и обороне и увеличению военной поддержки Украины.

Об этом заявил в комментарии журналистам министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Габек перед началом Ukraine Recovery Conference в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Война продолжается с большой жестокостью. Конференция называется конференцией по восстановлению, но когда я посещал Киев несколько месяцев назад с господином Зеленским мы быстро согласились, что это должна быть конференция по восстановлению и обороне. Военное сотрудничество также стоит на повестке дня, ведь военная поддержка Украины также должна быть продолжена", - подчеркнул он.

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Габек указал на огромные страдания украинского населения в результате российских атак и почти полностью разрушенную энергетическую систему Украины.

"Но Германия и ее друзья и союзники стоят рядом с Украиной", - заверил он.

Министр экономики отметил, что основанные Германией фонды и инвестиционные программы "привлекают много компаний в Украину", а "поддержка стабилизации энергетической системы работает на полную мощность".

"И военное сотрудничество также становится все более конкретным, и некоторые немецкие компании в Украине сейчас уже создали свои собственные ремонтные центры или производственные мощности. Поэтому эта конференция посвящена тому, чтобы сделать вещи как можно более конкретными", - добавил Габек.

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Напомним, сегодня, 11 июня 2024 года, в Берлине начинается конференция по восстановлению Украины - Ukraine Recovery Conference, в которой примут участие президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц.