Конференция по восстановлению Украины будет рассматривать вопросы обороны и усиления военной поддержки Украины, - вицеканцлер ФРГ Габек
Конференция по восстановлению Украины, которая начинается сегодня, 11 июня, в Берлине, будет посвящена не только вопросам восстановления, но и обороне и увеличению военной поддержки Украины.
Об этом заявил в комментарии журналистам министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Габек перед началом Ukraine Recovery Conference в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Война продолжается с большой жестокостью. Конференция называется конференцией по восстановлению, но когда я посещал Киев несколько месяцев назад с господином Зеленским мы быстро согласились, что это должна быть конференция по восстановлению и обороне. Военное сотрудничество также стоит на повестке дня, ведь военная поддержка Украины также должна быть продолжена", - подчеркнул он.
Габек указал на огромные страдания украинского населения в результате российских атак и почти полностью разрушенную энергетическую систему Украины.
"Но Германия и ее друзья и союзники стоят рядом с Украиной", - заверил он.
Министр экономики отметил, что основанные Германией фонды и инвестиционные программы "привлекают много компаний в Украину", а "поддержка стабилизации энергетической системы работает на полную мощность".
"И военное сотрудничество также становится все более конкретным, и некоторые немецкие компании в Украине сейчас уже создали свои собственные ремонтные центры или производственные мощности. Поэтому эта конференция посвящена тому, чтобы сделать вещи как можно более конкретными", - добавил Габек.
Напомним, сегодня, 11 июня 2024 года, в Берлине начинается конференция по восстановлению Украины - Ukraine Recovery Conference, в которой примут участие президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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На конференцію з відновлення України у Берлін Німеччину представляє канцлер Шольц, а Україну - невідомо який голова делегації. Очевидно, для української влади це не таке важливе питання як для німецької.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWeMe9dgqcJvz4qOdc7u9WM6Q2uiMNvksmxgX67hFlEx388uiGp0wbs0uKH3z1WWBE_rOUzA_8B69Tm-fV7DuqEyneMfTVfGaPSyiejWYnmMZ4zy9VpnwPndhwj_dAirbs0z8aWVApEb8QJePQ-YAwHPH-hXHlXv3TEWlq-Z3ez4ftK7yDG0szoTzYonrY4-SCbCFnFsk7t1Es5QA6wvy4avuh5SMdppGAD-w9o9oigOQ&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов
УПД. Через пару годин після мого посту на сайті президента зʼявився указ про склад української делегації. В ньому є кілька міністрів https://www.president.gov.ua/documents/652024-rp-50961?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2pKhlAPBb3td8r1A3wjRXMgKGyCZCz51Hudt_isz-W1vNuUv4c7xJ_OB8_aem_AS_qEudy9a-rf9j66OGR1yshFqj6rIpb0YM93hx_2j1inLDUL-doykCTMOJa7rG8VJqCHpt0r0OF0uw8uXGyu9eJ https://www.president.gov.ua/documents/652024-rp-50961 , але нема прізвищ Кулеби, Чернишова та інших згаданих в пості фігурантів. В порядку денному конференції поки без змін, всі ці прізвища тільки шо були)))) https://www.urc-international.com/preliminary-agenda-urc-2024?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2nbgRcvuDLbmWtvI6SDNLwDAx6BJ5wmMXKrC8urJV1ChD-110BN_EGSxw_aem_AS8-e2Rsvx38m4QzzToTARv2QbOHc7yH4b-kS6uf8ETWkbxhF2qM7xPq_6LUkYzQxpbbX0qPpyUOSwtNKuuv2-EU https://www.urc-international.com/preliminary-agenda-urc…
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Нарешті оприлюднили порядок денний https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsurl.li%2Fujlqc%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2NQBB9ctzjQpHu4BkxnyWrnd-HC0Cij9lkqoJHa-ba9kIcY61RH6s_AgY_aem_AS_JccYIEwkECzZGXMTqkacr3qRFRQVhdqfk0Ouu0hv_PzQ-sgXKGK8atelvx09KNfd6rdO4Lif4RMktSAN6EBwT&h=AT2tj62BAZSjFIz9eX7AxYdB_FDicCT_uFeF3Q6M07QuNDQfnwh6pN8jE8BuRsJzGY1zNO6Vs9K1xnel7EQEGrjcv1xdSH6OVsD4O6s-7ng4Cs0Uw1FnXYEXLoQgQ0rA0hfHRtF5wg&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT0P6JL2PqnTHbt14faF9tIuOkLozapU45URkcXW3gqoPf_DC0CSAJjj4eK6m9BKWa6OD43xolshaTwBA-Zzm0W6niWOHnbkUiN48qbEmWNNl54cQm_WFl7O81794XVqw-iDR7UwVcRwnABPieggO3gIHvPyZDgtja-8x8n0q99kzq7osMA3xKWwBZAS3D64FXFDEcnV-ev7tmPmSATShnxxEybW0B0LYHKYWOvhLOb24nI9jSbxCf7_oZujjtk http://surl.li/ujlqc велетенської конференції «Ukraine Recovery Conference» в Берліні, де ми б мали розповідати західним бюргерам як класно інвестувати в відбудову Україну. Як ви вже знаєте, Офіс президента перед цим заходом вигнав з міністерства інфраструктури Кубракова. Шмигаль особисто заборонив їхати на цей захід голові Держвідновлення Мустафі Найєму.
В общім весь символізм нашої заї*батєльської підготовки до спілкування з донорами про мільярди став самий перший пункт порядку денного на заході, що почнеться завтра вранці. Це ви бачите на першому скріні - менше ніж за добу до початку заходу у нас невідомий навіть голова делегації!)))) Шольц - є. Урсула - є. А у нас - «викинемо камінь-ножиці-бумага».
На жаль, це тупе банальне позорище. І всі розуміють, що воно пов'язане з тим, що Зеленський і Єрмак під час вторгнення втратили довіру до Кубракова як безвідмовного виконавця: начав здавать будівельних хабарників в НАБУ, придумувать якусь захисну нормативку від корупції. Не по понятіям, кароч.
Тому мені було дуже цікаво хто в нашій делегації буде на панелі, присвяченій грошам в інфраструктурі. Аж гульк! Олексій Кулеба в статусі «доповідача від імені президента України».
Прізвище цього заступника Єрмака вже вигулькувало у гонитві за крісло міністра по будівництву. І у нього є підстави претендувати на посаду, яка контролюватиме майбутні мільярди доларів на відбудову.
По-перше, Кулеба до вторгнення працював в КМДА, і Кличко вже тоді казав, що Кулебу йому рекомендував особисто Єрмак. І коли Кличка заганяли на відставку пачкою справ ДБР і поліції, то департамент Кулеби був єдиним, який оминули обшуки.
Зараз Кулеба в Офісі президента має кабінет поруч з кабінетом Юрія Голиком, незабутнім координатором «Великого будівництва».
Також Кулеба від імені ОП курує будівництво фортифікацій обладміністраціями. І це ж треба, з усіх «губернаторів» на цю панель взяли Віталія Кіма з Миколаївщини. Саме в його фортифікаційних кошторисах ціна деревини була завищена втричі порівняно з ринком, і це було рекордом серед усіх ОДА.
Від мерів взяли Ігоря Терехова з Харкова. По чистому співпадінню (справді, я навіть не знав, що він буде на конференції), ми саме сьогодні опублікували історію про закупівлю його комунальниками проводів по ціні х1,5.
В общім не буду вас перегружать емоціями. Треш і угар на обличчя.
https://www.facebook.com/yuurii.nikolov?__cft__[0]=AZWeMe9dgqcJvz4qOdc7u9WM6Q2uiMNvksmxgX67hFlEx388uiGp0wbs0uKH3z1WWBE_rOUzA_8B69Tm-fV7DuqEyneMfTVfGaPSyiejWYnmMZ4zy9VpnwPndhwj_dAirbs0z8aWVApEb8QJePQ-YAwHPH-hXHlXv3TEWlq-Z3ez4ftK7yDG0szoTzYonrY4-SCbCFnFsk7t1Es5QA6wvy4avuh5SMdppGAD-w9o9oigOQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Юрій Ніколов
Цікаві штришки до того, як Зе-влада зриває нормальне повоєнне відновлення. І підриває довіру до нас топів рівня Урсули фон дер Ляєн.
Шольц на конференції з відновлення буде.
Урсула теж.
А хто буде головою делегації від України - неясно.
Тобто замість того, аби налагодити відносини з ФРН через двох топових політиків - ОП підсовує країні свиню.
Між іншим про Урсулу. За підсумками виборів до Європарламенту - рідна партія політикині ХДС/ХСС тріумфально перемогла на виборах у Німеччині. Електоральна карта Німеччини потужно посіріла - де є гроші і вплив, там перемога опозиції.
Сама фон дер Ляєн збирається лишатися на другий термін і сказала уже в коментарях західним ЗМІ, що буде робити коаліцію з політсилами, що мають, зокрема, проєвропейську та проукраїнську позиції - «міцний центр».
Тобто для того аби красти гроші на відновлення - товариші із ОП ладні посратись із Урсулою.
Те, що зробила Банкова напередодні розмови про великі гроші - це підстава і зрада вищого рівня. Бо сама Урсула - представниця справжніх old money. Прадід політикині був одним із найуспішніших підприємців Європи ХІХ століття, заклав методи і напрямки бізнесу, заробив гігантські статки на торгівлі хлопком із РФ. Його діти стали бізнесовою та політичною елітою Німеччиною. І робити таке, що робе зараз Єрмак і Ко - це свинство. Бізнес так не працює.
https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva?__cft__[0]=AZWJ_qIFzBD3jhoGGpBG_lA6IQocA0OK4qEpenPe4ldf0uV3b09MV6vLhIVfe4GzlSKcp6zM5Le2eH_VYlquCwEKIlPAyocO3aMbZy93peThlJZNooXY8BFSAWlqr4eH0oH7EwV4KM8fG7VkjheKjT6fIbrQZyOJL72pdHg6Lt143CuFQi2KjUshiLUfsjxOpIYpp4HQ3qXrZm4O9tRJuu-fqUCUxbG18CPcmvviKjtOZnJLG50Tew1tvfrxmIDMTMU&__tn__=-UC%2CP-R Marina Daniluk-Yarmolaeva
За гуманітарну допомогу, він уже ВІДПОВІВ разом з оточенням з ОПУ??
Генпрокурор, мабуть, і досі, після 21 травня, ще чухає потилицю ….
Як не крути, с 650 партій ГумДопомоги від Західних Парнерів, починаючи з молочних сумішей для діток і завершуючи переліком техніки для життєзабезпечення НАСЕЛЕННЯ, просто «десь», зникло!!