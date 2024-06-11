Конференція з відновлення України розглядатиме питання оборони та посилення військової підтримки України, - віцеканцлер ФРН Габек

Конференція з відновлення України, яка розпочинається сьогодні, 11 червня, у Берліні, буде присвячена не лише питанням відновлення, але й обороні та збільшенню військової підтримки України.

Про це заявив в коментарі журналістам міністр економіки, віцеканцлер ФРН Роберт Габек перед початком Ukraine Recovery Conference у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Війна триває з великою жорстокістю. Конференція називається конференцією з відновлення, але коли я відвідував Київ кілька місяців тому з паном Зеленським ми швидко погодилися, що це має бути конференція з відновлення та оборони. Військова співпраця також стоїть на порядку денному, адже військова підтримка України також має бути продовжена", - наголосив він.

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Габек вказав на величезні страждання українського населення внаслідок російських атак та майже повністю зруйновану енергетичну систему України.

"Але Німеччина та її друзі й союзники стоять поруч з Україною", - запевнив він.

Міністр економіки зазначив, що започатковані Німеччиною фонди та інвестиційні програми "залучають багато компаній в Україну", а "підтримка стабілізації енергетичної системи працює на повну потужність".

"І військова співпраця також стає все більш конкретною, і деякі німецькі компанії в Україні зараз вже створили свої власні ремонтні центри чи виробничі потужності. Тож ця конференція присвячена тому, щоб зробити речі якомога конкретнішими", - додав Габек.

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Нагадаємо, сьогодні, 11 червня 2024 року, у Берліні розпочинається конференція з відновлення України - Ukraine Recovery Conference, у якій візьмуть участь президент України Володимир Зеленський та канцлер ФРН Олаф Шольц.