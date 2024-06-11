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Зеленський приїхав на Конференцію з відновлення України в Німеччину

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський приїхав до Німеччини для участі в Конференції з відновлення України та переговорів із Федеральним канцлером Олафом Шольцом. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

За його словами, URC2024 ( Ukraine Recovery Conference або Міжнародна конференція з питань відновлення України - Ред.) об’єднає уряди, десять із яких - на рівні прем’єр-міністрів, компанії та організації для допомоги Україні. В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть основним пріоритетом.

"З Олафом Шольцом говоритимемо про подальшу оборонну підтримку, розбудову української системи ППО, спільне виробництво озброєнь. Скоординуємо позиції напередодні Саміту миру, саміту Європейської ради та саміту НАТО", - розповів Зеленський.

Крім того, він зустрінеться з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та Президентом Бундестагу Бербель Бас, відвідаю військову базу, де проходять навчання наші військові.

Раніше Зеленський затвердив склад делегації, яка представлятиме Україну на третій конференції з відновлення, що розпочинається завтра у столиці Німеччини Берліні.

Читайте: В уряді Німеччини закликали створити спецфонд для відновлення України поза федеральним бюджетом

Автор: 
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Топ коментарі
+10
Крот ермак и связной кабахидзе на задании,а пианист под прикрытием.
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11.06.2024 00:58
+9
Андрій Борисович прибув на конференцію в Німеччину,в своїй улюбленій,нестіраній,помнутій піжамі,в супроводі Зеленського.
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11.06.2024 00:49
+7
Не гоните!
Всім зрозуміло, що на конференцію приїхав довірена людина Єрмака - Ростислав Шурма.
А Зеленський там тільки "на підтанцовці".
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11.06.2024 00:58
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А що від цього Україні?
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11.06.2024 00:48 Відповісти
Андрій Борисович прибув на конференцію в Німеччину,в своїй улюбленій,нестіраній,помнутій піжамі,в супроводі Зеленського.
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11.06.2024 00:49 Відповісти
Конференція з відновлення України у Берліні: Треш і угар на *******

На конференцію з відновлення України у Берлін Німеччину представляє канцлер Шольц, а Україну - невідомо який голова делегації. Очевидно, для української влади це не таке важливе питання як для німецькоїhttps://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWeMe9dgqcJvz4qOdc7u9WM6Q2uiMNvksmxgX67hFlEx388uiGp0wbs0uKH3z1WWBE_rOUzA_8B69Tm-fV7DuqEyneMfTVfGaPSyiejWYnmMZ4zy9VpnwPndhwj_dAirbs0z8aWVApEb8QJePQ-YAwHPH-hXHlXv3TEWlq-Z3ez4ftK7yDG0szoTzYonrY4-SCbCFnFsk7t1Es5QA6wvy4avuh5SMdppGAD-w9o9oigOQ&__tn__=-UC%2CP-R

УПД. Через пару годин після мого посту на сайті президента зʼявився указ про склад української делегації. В ньому є кілька міністрів https://www.president.gov.ua/documents/652024-rp-50961?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2pKhlAPBb3td8r1A3wjRXMgKGyCZCz51Hudt_isz-W1vNuUv4c7xJ_OB8_aem_AS_qEudy9a-rf9j66OGR1yshFqj6rIpb0YM93hx_2j1inLDUL-doykCTMOJa7rG8VJqCHpt0r0OF0uw8uXGyu9eJ https://www.president.gov.ua/documents/652024-rp-50961 , але нема прізвищ Кулеби, Чернишова та інших згаданих в пості фігурантів. В порядку денному конференції поки без змін, всі ці прізвища тільки шо були)))) https://www.urc-international.com/preliminary-agenda-urc-2024?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2nbgRcvuDLbmWtvI6SDNLwDAx6BJ5wmMXKrC8urJV1ChD-110BN_EGSxw_aem_AS8-e2Rsvx38m4QzzToTARv2QbOHc7yH4b-kS6uf8ETWkbxhF2qM7xPq_6LUkYzQxpbbX0qPpyUOSwtNKuuv2-EU https://www.urc-international.com/preliminary-agenda-urc…

****************

Нарешті оприлюднили порядок денний https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsurl.li%2Fujlqc%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2NQBB9ctzjQpHu4BkxnyWrnd-HC0Cij9lkqoJHa-ba9kIcY61RH6s_AgY_aem_AS_JccYIEwkECzZGXMTqkacr3qRFRQVhdqfk0Ouu0hv_PzQ-sgXKGK8atelvx09KNfd6rdO4Lif4RMktSAN6EBwT&h=AT2tj62BAZSjFIz9eX7AxYdB_FDicCT_uFeF3Q6M07QuNDQfnwh6pN8jE8BuRsJzGY1zNO6Vs9K1xnel7EQEGrjcv1xdSH6OVsD4O6s-7ng4Cs0Uw1FnXYEXLoQgQ0rA0hfHRtF5wg&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT0P6JL2PqnTHbt14faF9tIuOkLozapU45URkcXW3gqoPf_DC0CSAJjj4eK6m9BKWa6OD43xolshaTwBA-Zzm0W6niWOHnbkUiN48qbEmWNNl54cQm_WFl7O81794XVqw-iDR7UwVcRwnABPieggO3gIHvPyZDgtja-8x8n0q99kzq7osMA3xKWwBZAS3D64FXFDEcnV-ev7tmPmSATShnxxEybW0B0LYHKYWOvhLOb24nI9jSbxCf7_oZujjtk http://surl.li/ujlqc велетенської конференції «Ukraine Recovery Conference» в Берліні, де ми б мали розповідати західним бюргерам як класно інвестувати в відбудову Україну. Як ви вже знаєте, Офіс президента перед цим заходом вигнав з міністерства інфраструктури Кубракова. Шмигаль особисто заборонив їхати на цей захід голові Держвідновлення Мустафі Найєму.

В общім весь символізм нашої заї*батєльської підготовки до спілкування з донорами про мільярди став самий перший пункт порядку денного на заході, що почнеться завтра вранці. Це ви бачите на першому скріні - менше ніж за добу до початку заходу у нас невідомий навіть голова делегації!)))) Шольц - є. Урсула - є. А у нас - «викинемо камінь-ножиці-бумага».

На жаль, це тупе банальне позорище. І всі розуміють, що воно пов'язане з тим, що Зеленський і Єрмак під час вторгнення втратили довіру до Кубракова як безвідмовного виконавця: начав здавать будівельних хабарників в НАБУ, придумувать якусь захисну нормативку від корупції. Не по понятіям, кароч.

Тому мені було дуже цікаво хто в нашій делегації буде на панелі, присвяченій грошам в інфраструктурі. Аж гульк! Олексій Кулеба в статусі «доповідача від імені президента України».

Прізвище цього заступника Єрмака вже вигулькувало у гонитві за крісло міністра по будівництву. І у нього є підстави претендувати на посаду, яка контролюватиме майбутні мільярди доларів на відбудову.

По-перше, Кулеба до вторгнення працював в КМДА, і Кличко вже тоді казав, що Кулебу йому рекомендував особисто Єрмак. І коли Кличка заганяли на відставку пачкою справ ДБР і поліції, то департамент Кулеби був єдиним, який оминули обшуки.

Зараз Кулеба в Офісі президента має кабінет поруч з кабінетом Юрія Голиком, незабутнім координатором «Великого будівництва».

Також Кулеба від імені ОП курує будівництво фортифікацій обладміністраціями. І це ж треба, з усіх «губернаторів» на цю панель взяли Віталія Кіма з Миколаївщини. Саме в його фортифікаційних кошторисах ціна деревини була завищена втричі порівняно з ринком, і це було рекордом серед усіх ОДА.

Від мерів взяли Ігоря Терехова з Харкова. По чистому співпадінню (справді, я навіть не знав, що він буде на конференції), ми саме сьогодні опублікували історію про закупівлю його комунальниками проводів по ціні х1,5.

В общім не буду вас перегружать емоціями. Треш і угар на обличчя.

https://www.facebook.com/yuurii.nikolov?__cft__[0]=AZWeMe9dgqcJvz4qOdc7u9WM6Q2uiMNvksmxgX67hFlEx388uiGp0wbs0uKH3z1WWBE_rOUzA_8B69Tm-fV7DuqEyneMfTVfGaPSyiejWYnmMZ4zy9VpnwPndhwj_dAirbs0z8aWVApEb8QJePQ-YAwHPH-hXHlXv3TEWlq-Z3ez4ftK7yDG0szoTzYonrY4-SCbCFnFsk7t1Es5QA6wvy4avuh5SMdppGAD-w9o9oigOQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Юрій Ніколов
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11.06.2024 01:36 Відповісти
Нехай послухає Кобахідзе з Грузії, як Україна сама винна, що війна йде.
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11.06.2024 00:52 Відповісти
Без Кубракова. Просто по3.14*дєть.
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11.06.2024 00:53 Відповісти
"Конференція з відновлення України", коли Вовчанськ і ТЕСи зносять "під нуль".

"Саміт миру", на якому не буде торкатися питання миру.

........
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11.06.2024 00:56 Відповісти
Крот ермак и связной кабахидзе на задании,а пианист под прикрытием.
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11.06.2024 00:58 Відповісти
Не гоните!
Всім зрозуміло, що на конференцію приїхав довірена людина Єрмака - Ростислав Шурма.
А Зеленський там тільки "на підтанцовці".
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11.06.2024 00:58 Відповісти
Лосіни, каблуцяри й приспів гей-гей??
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11.06.2024 01:17 Відповісти
Блазень не на підтанцовці. Він зараз ПРИКРИТТЯ єрмака і його посіпак.
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11.06.2024 08:52 Відповісти
про це глава держави https://t.me/V_Zelenskiy_official/10692 написав у своєму телеграм-каналі.

Володимир Зеленський зазначає, що не читає Telegram-каналів, тільки кілька разів відкривав і побачив, що в них "у цілому якийсь хаос і сюр", а ті, хто їх веде, не є журналістами. (https://ua.interfax.com.ua/news/political/640580.html )
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11.06.2024 01:01 Відповісти
DW

за день до цього заходу в Берліні в Україні у відставку подав глава Держагентства відновлення Мустафа Найєм . На початку травня цього року парламент України проголосував за відставку міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

Ділове видання Financial Times оцінило ці кроки саме перед конференцією в Берліні як "руйнівні" дії. Це, як пише видання, підриває довіру Заходу до уряду України та до президента Зеленського.
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11.06.2024 01:03 Відповісти
КАРЕТА ЇХАЛА, КОЛЕСА ПЕРЛИСЯ...!)
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11.06.2024 01:12 Відповісти
А що робити,якщо єрмак раптом звільнить зєлєнського і назначить татароаа? А вибори заборонені у час воєнного стану…..
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11.06.2024 01:17 Відповісти
ну він же не дурачок какой-то, й нетряпкаякась ,й нелох
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11.06.2024 03:56 Відповісти
ото буратіно! та ти спочатку отримай те, що треба відновлювати! бо це зроблять москалі і питати тебе не будуть!
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11.06.2024 04:05 Відповісти
А для чого цьому шпінделю те, що потрібно відновлювати? Головне: "гроші, батьку (тобто донори), гроші!"
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11.06.2024 05:49 Відповісти
Куди воно ще не приїхало таблом виблискувати?
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11.06.2024 06:04 Відповісти
Я уявляю ,як що до Чьорнобиля після трагедіі замість вчених-ядерщиків приїхав би КВНщік масляков разом з помічником могілевіча("крещеним батьком" мафіі снг).
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11.06.2024 06:27 Відповісти
Скоро термин "зелёные насаждения" заиграет новым смыслом.
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11.06.2024 07:10 Відповісти
Ріка Шпрее, яка протікає через Берлін, звичайно менша, ніж Одер, або Ельба, не кажучи вже про Рейн, але глибини в Шпрее вистачить, щоб втопити в ній всю ЗЕлуплену делегацію і Комахідзе на додачу.
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11.06.2024 08:49 Відповісти
Замість профільних спеціалістів Єрмак прислав домовлятися про майбутні потоки особисто ЗЄ.

Чому? А тому, що Кубракова звільнили, а Наєм сам пішов.
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11.06.2024 08:50 Відповісти
Если в Украине будет диктатура, никто с Запада страну восстанавливать не будет. Беженцы получат статус политических беженцев.
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11.06.2024 09:09 Відповісти
https://t.me/irynagerashchenko/15108 Ірина Геращенко :
В Берліні розпочалася конференція з відновлення. Німеччина є лідером серед країн ЄС за підтримкою Києва.
Звичайно, оцінювати її результати будемо не по оплескам українським посадовцям, а по конкретним результатам- інвестиційним проєктам.
На жаль, подібні зібрання в Швейцарії і UK не залучили в Україну інвесторів.
Конференція відбувається на тлі скандалу з відставками міністра Кубракова і директора Агенції з відновлення Мустафи Найема.
На Конференції працює й делегація ВР. І якщо СН представлена своїми керівниками Д. Арахамією і О. Шуляк, то «ЄС» в такому праві вчергове відмовлено. Керівництвом ВР відмовлено П.Порошенку представляти Раду в складі делегації.
Але в цій делегації взагалі чимало дивних персонажів (дивіться скрін за ссиллю). Представники ОПЗЖ, або ж пан Торохтій від слуг, який прославився скандалами з відпочинком під час війни Хоч, може, це йому від слуг подарунок на день народження .
Як би там не було, українській делегації удачі. Привезти з Берліну не лише аплодисменти і фотографії, а інвестиції і проєкти. Вони зараз Україні дуже потрібні.
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11.06.2024 15:37 Відповісти
 
 