УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11133 відвідувача онлайн
Новини
9 068 33
Німеччина (7097) Зеленський (22448) відновлення (526)

Зеленський затвердив склад делегації на конференцію з відновлення у Берліні. ПЕРЕЛІК

Хто поїде на конференцію з відновлення

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка представлятиме Україну на третій конференції з відновлення, що розпочинається завтра у столиці Німеччини Берліні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження оприлюднено на сайті ОП.

Так, делегацію очолить віцепрем’єрка-міністр економіки Юлія Свириденко.

До складу також увійдуть:

  • міністр енергетики Герман Галущенко;
  • міністр соціальної політики Оксана Жолнович;
  • міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін;
  • міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко;
  • міністр фінансів Сергій Марченко;
  • віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина;
  • перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков;
  • заступник глави ОП Ростислав Шурма.

Свириденко дозволили вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації України, залучати в установленому порядку для забезпечення її роботи радників, експертів, технічних працівників.

Міністерству економіки України за погодженням із Міністерством закордонних справ України доручено затвердити вказівки делегації України для участі в Конференції з питань відновлення України (URC2024).

Дивіться: Україна детально займається підготовкою двосторонньої безпекової угоди між нашою державою і Сполученими Штатами, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
ну не зєлєнскай а єрмак затвердив
показати весь коментар
10.06.2024 16:08
+14
бачите?
прямо, батько рідний!
і про село знає. і, особисто, відрядження виписує.
тільки, до п'яти рахувати не вміє.
показати весь коментар
10.06.2024 16:08
+14
Галущенко, Шурма... все ясно.
показати весь коментар
10.06.2024 16:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бачите?
прямо, батько рідний!
і про село знає. і, особисто, відрядження виписує.
тільки, до п'яти рахувати не вміє.
показати весь коментар
10.06.2024 16:08 Відповісти
************ завтердили мародерновірних мародерів
показати весь коментар
10.06.2024 17:11 Відповісти
ну не зєлєнскай а єрмак затвердив
показати весь коментар
10.06.2024 16:08 Відповісти
А дермака що немає, чи дермак президент?
показати весь коментар
10.06.2024 16:11 Відповісти
та ні, він до бенефісу у Швейцарії готується
показати весь коментар
10.06.2024 17:25 Відповісти
Делегація - суцільне г**но.
показати весь коментар
10.06.2024 16:11 Відповісти
Щури вже біжать з корабля ЗЕ-Єрмака
показати весь коментар
10.06.2024 16:18 Відповісти
"Тєбє дєнєг нікто нє даст! У тєбя скучноє ліцо." (с) 😊 Це ж треба, серед члєнів дєлєгації - найбільш зашкварені корупціонери, наприклад Шурма, про якого на Заході вже статті виходили. 😊 І зелень справді вважає, що цим дадуть грошей? Могли б відправити представників громад, особливо прифронтових, мерів міст, але - ні! Вони таки справді амеби.
показати весь коментар
10.06.2024 16:35 Відповісти
А зараз про приємне...


показати весь коментар
10.06.2024 16:12 Відповісти
а ***** шастать по чужій землі.
показати весь коментар
10.06.2024 16:19 Відповісти
а саме смішне що і міна напевно була кацапська.
нам не до мін - в нас дороги!
показати весь коментар
10.06.2024 16:23 Відповісти
Мабуть яйця відірвало ...
показати весь коментар
10.06.2024 17:46 Відповісти
і це було потужно, якщо не іпсо...
показати весь коментар
10.06.2024 16:12 Відповісти
Галущенко, Шурма... все ясно.
показати весь коментар
10.06.2024 16:12 Відповісти
Щось я татарава у списках клоуна не побачив.
показати весь коментар
10.06.2024 16:14 Відповісти
яка "зелена делегація",таке буде й відновлення України(вірніше не буде)
показати весь коментар
10.06.2024 16:16 Відповісти
Єрмака в списку нема. Пиши заяву на звільнення!
показати весь коментар
10.06.2024 16:18 Відповісти
Шурма є.
Я спокійна
показати весь коментар
10.06.2024 16:24 Відповісти
а шаурма там для чого? Берлін провідати, скупитися?
показати весь коментар
10.06.2024 16:26 Відповісти
Таке саме питання задав, а потім прочитав ваше
показати весь коментар
10.06.2024 19:01 Відповісти
Як *оберкапо*,німці знають.
показати весь коментар
10.06.2024 19:13 Відповісти
Та да - і весь список Порошенко затвердив. Так, троліку?
Це для таких ІПСО ти вчора зареєструвався на цьому ресурсі? Хоча...кого я питаю
показати весь коментар
10.06.2024 16:42 Відповісти
Скільки ж їх державним коштом їздить по закордонах.
показати весь коментар
10.06.2024 16:41 Відповісти
Потужна делегація, а ще кілька сот радників, охоронців і прислуги. Потрачені на це гроші могли би піти на оборону
показати весь коментар
10.06.2024 17:05 Відповісти
Так, ці навідновлюють... власні достатки!
показати весь коментар
10.06.2024 17:59 Відповісти
А Шаурма як в цей список вписується? Щ
показати весь коментар
10.06.2024 19:00 Відповісти
Дуже "потужна та авторитетна" делегація! Але є нюанси. Їхня компетенція закінчується там,де починаються інтереси України!
показати весь коментар
10.06.2024 19:32 Відповісти
Привыкай мысли излагать не половинчато, мол догадайся сам. Могёшь по-взрослому и конкретно?
показати весь коментар
11.06.2024 10:23 Відповісти
Хм...Юлия Свириденко возглавляет? Я думаю это перебор, пишут, что она замешана на Черниговщине в очень "некрасивых" делах и западные партнёры это читали...
показати весь коментар
11.06.2024 10:20 Відповісти
 
 