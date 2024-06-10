Зеленський затвердив склад делегації на конференцію з відновлення у Берліні. ПЕРЕЛІК

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка представлятиме Україну на третій конференції з відновлення, що розпочинається завтра у столиці Німеччини Берліні.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження оприлюднено на сайті ОП.

Так, делегацію очолить віцепрем’єрка-міністр економіки Юлія Свириденко.

До складу також увійдуть:

міністр енергетики Герман Галущенко;

міністр соціальної політики Оксана Жолнович;

міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін;

міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко;

міністр фінансів Сергій Марченко;

віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина;

перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков;

заступник глави ОП Ростислав Шурма.

Свириденко дозволили вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації України, залучати в установленому порядку для забезпечення її роботи радників, експертів, технічних працівників.

Міністерству економіки України за погодженням із Міністерством закордонних справ України доручено затвердити вказівки делегації України для участі в Конференції з питань відновлення України (URC2024).

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