Зеленський затвердив склад делегації на конференцію з відновлення у Берліні. ПЕРЕЛІК
Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка представлятиме Україну на третій конференції з відновлення, що розпочинається завтра у столиці Німеччини Берліні.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне розпорядження оприлюднено на сайті ОП.
Так, делегацію очолить віцепрем’єрка-міністр економіки Юлія Свириденко.
До складу також увійдуть:
- міністр енергетики Герман Галущенко;
- міністр соціальної політики Оксана Жолнович;
- міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін;
- міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко;
- міністр фінансів Сергій Марченко;
- віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина;
- перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков;
- заступник глави ОП Ростислав Шурма.
Свириденко дозволили вносити за погодженням із Міністерством закордонних справ України зміни до складу делегації України, залучати в установленому порядку для забезпечення її роботи радників, експертів, технічних працівників.
Міністерству економіки України за погодженням із Міністерством закордонних справ України доручено затвердити вказівки делегації України для участі в Конференції з питань відновлення України (URC2024).
Будь ласка, зачекайте...
прямо, батько рідний!
і про село знає. і, особисто, відрядження виписує.
тільки, до п'яти рахувати не вміє.
нам не до мін - в нас дороги!
Я спокійна
Це для таких ІПСО ти вчора зареєструвався на цьому ресурсі? Хоча...кого я питаю