Україна детально займається підготовкою двосторонньої безпекової угоди між нашою державою і Сполученими Штатами, - Зеленський. ВIДЕО
Україна активно займається підготовкою двосторонньої безпекової угоди зі Сполученими Штатами Америки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.
"Покровський напрямок, Донеччина. Там майже щодня незмінно найважче по фронту. Найбільший тиск окупанта. Щодня – найбільша кількість боїв. Лише за вчора – більше 40 атак, сьогодні, на цей час, вже більше 20.
Кожен наш воїн, хто саме там знищує ворога, кожен наш солдат і командир, які роблять все, щоб втримати наші позиції, допомогти воїнам на позиціях поруч, – усім вам особлива вдячність.
Максимум зусиль, щоб у вас та в усієї нашої армії було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем. Була вже сьогодні доповідь Головкома Сирського, ще буде доповідь керівника ГУР Буданова – ми готуємо наші нові кроки. Україна обов’язково захистить себе.
Також цими днями детально займаємося підготовкою двосторонньої безпекової угоди між нашою державою і Сполученими Штатами. Робимо все, щоб лідерство Америки відчувалось", - наголосив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
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Зброю роби!!! Дрони збирайте на засіданнях ВР!! А то за бюджетні гроші хрінню маєтесь..
https://www.youtube.com/watch?v=nM1oqJcF14c
США проти нашого вступу до НАТО це очевидно. Можна скільки завгодно співати, танцювати, скакати...., але факт є фактом. Так, що те, що пропонує на сьогодні США, а це безпекової угода потрібно брати. А то й без цього залишимось.
Верховний продюсер-менеджер Верховного вже без СТАВКИ ,( бо там вже рулить повністю Єрмак )- готує свій власний бенефіс миру разом з лярвою генпрокурошою Венедіктовою нині Надвзичайна послицею Єрмак у Швейцарії, ще й друга Хйла аргентинця папу обробляють ...
Тобто, якщо Мексика чи Венесуела нападуть на США, Україна має "вписатися"за США?
Чи достатньо буде висловити "глибоку занепокоєність"?
Результат передбачуваний.
А найвеличніший Лідор не може і за підтримки всього світу. Чи не хоче?
Ой, какаяразніца.
https://www.youtube.com/watch?v=nM1oqJcF14c
- З чим можна порівняти відеозвернення Зеленського під час війни?
- З серіалом "Хата на тата"
- Чим вони відрізняються?
- Реквізитами...
передайте там навеху - я лояльний!
хочіш от сам свой пахлава за бесплатно сьем? - не ну от хочіш да?
а твой пахлава за не забесплатно хочіш да?
...
всі танцюють...
ну не знаю, мо кулебою підкорми....