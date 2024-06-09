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Україна детально займається підготовкою двосторонньої безпекової угоди між нашою державою і Сполученими Штатами, - Зеленський. ВIДЕО

Україна активно займається підготовкою двосторонньої безпекової угоди зі Сполученими Штатами Америки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Покровський напрямок, Донеччина. Там майже щодня незмінно найважче по фронту. Найбільший тиск окупанта. Щодня – найбільша кількість боїв. Лише за вчора – більше 40 атак, сьогодні, на цей час, вже більше 20.

Кожен наш воїн, хто саме там знищує ворога, кожен наш солдат і командир, які роблять все, щоб втримати наші позиції, допомогти воїнам на позиціях поруч, – усім вам особлива вдячність.

Максимум зусиль, щоб у вас та в усієї нашої армії було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем. Була вже сьогодні доповідь Головкома Сирського, ще буде доповідь керівника ГУР Буданова – ми готуємо наші нові кроки. Україна обов’язково захистить себе.

Також цими днями детально займаємося підготовкою двосторонньої безпекової угоди між нашою державою і Сполученими Штатами. Робимо все, щоб лідерство Америки відчувалось", - наголосив глава держави.

Читайте: Україна готує нову виробничу платформу для снарядів калібру 155-мм, - Зеленський

Автор: 

безпека (936) Зеленський Володимир (23973) звернення (607) угода (676) США (23054)


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Топ коментарі
+18
Що це за поц? Якесь зіпсоване та прострочене говеня.
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09.06.2024 20:52
+16
До ср@ки карі очі твої угоди..

Зброю роби!!! Дрони збирайте на засіданнях ВР!! А то за бюджетні гроші хрінню маєтесь..
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09.06.2024 20:48
+11
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09.06.2024 21:35
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До ср@ки карі очі твої угоди..

Зброю роби!!! Дрони збирайте на засіданнях ВР!! А то за бюджетні гроші хрінню маєтесь..
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09.06.2024 20:48 Відповісти
ВІДЕО Єрмак - Зеленський , 31хв40 сек -хто тут ким керує
https://www.youtube.com/watch?v=nM1oqJcF14c
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09.06.2024 21:31 Відповісти
Як верховний ПРодюсер верховному лідОру вказівним пальчиком так - подь сюди, розвернись щось накажу тобі ... А воно таке... послухало , відвернулося ( в умі собі сказало- янетрапкаякась!!!) Губки наступило, носиком зробило якусь затяжечку , ііііі ... виконало наказ ларьочніка - видало ачерєдную распльцовачную цитатку дня...
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10.06.2024 01:32 Відповісти
Що це за поц? Якесь зіпсоване та прострочене говеня.
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09.06.2024 20:52 Відповісти
"За відсутністю кращого, доводиться задовольнятися малим".
США проти нашого вступу до НАТО це очевидно. Можна скільки завгодно співати, танцювати, скакати...., але факт є фактом. Так, що те, що пропонує на сьогодні США, а це безпекової угода потрібно брати. А то й без цього залишимось.
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09.06.2024 20:59 Відповісти
Не пишіть дурні. США і без цих угод нам допомагають і будуть допомагати. Нам потрібно було НАТО і ЗСУ довели, що Україна може бути в НАТО, але Зеленський, єрмак і татаров довели корупцією і мародерством, що нам до НАТО ще далеко і точно не на часі. Чи хтось думає, що Байден і США забулися образи криворізьким антимайданівцем Байдена "Чому ми не в НАТО", "якщо ти не приїдеш на саміт, то пуйло буде аплодувати стоячи" ... та багато іншого. Ці "угоди" виключно піар Зеленського і більше нічого.
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09.06.2024 21:31 Відповісти
Що можна було ще почути, крім того, якби не Зеленський. Якби не Зеленський ми б уже закінчили війну, відвоювали всі території, були в НАТО, в ЄС, у космосі... Але одного терміну для здійснення мрії виявилося замало, ми хочемо ще, а то не встигли. Взяли на собі вантаж, а підняти та витягти з ями не вписуємось у строки, тяжкий вантаж. А в договорі з народом терміни не вказали, ну так, щоб напевно, продовжити їх собі. Подумаєш, у нас форс мажор з'явився і вся ця усна домовленість із народом коту під хвіст. Але нам потрібно ще трохи і буде ось-ось.
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09.06.2024 21:48 Відповісти
То воно обіцяло піти з посади, не йти на другий строк - а по суті узурпувало владу..тупе, криворогате чмо воно..
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09.06.2024 21:55 Відповісти
Якби наарід 73% у 2019 році не повівся на брехню бенязелі, то ми б уже точно мали запрошення до НАТО, бо Порошенко і Байден завжди знайдуть спільну мову і точно впевнений, що якщо було вторгнення кацапів, то б вони сиділи десь біля перекопу, а не на лівому березі Дніпра. Не було б перебоїв з освітленням, були б цілі міста Маріуполь, Бахмут та інші, бо в нас були б свої ракети і ніхто б не розмінував міння поля.
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09.06.2024 22:33 Відповісти
Запрошення до НАТО, це як завжди двері відчинені. Ми вас не чекаємо, але ви зачекайте біля порога. Тим більше, що перед тим як говорити з Байденом, треба було б розмовляти з Трампом. А з Трампом стосунки у Порошенка були такі собі, не м'які. Тож не потрібно перескакувати через Президента США і тепер уже Ви не пишіть дурні. А за 73% народа України я помовчу, бо згадувати таке минуле тут не дуже *******.
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09.06.2024 22:58 Відповісти
"згадувати таке минуле тут не дуже *******"...ти себе у множині називаєш...?
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09.06.2024 23:38 Відповісти
віктор федорович, сиди вже там собі в кацапії. Ти вже тут наговорив.
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09.06.2024 23:47 Відповісти
Ти русскій?
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10.06.2024 00:01 Відповісти
Хто проігнорував саміт НАТо , куди Україна була запрошена?
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10.06.2024 17:40 Відповісти
При такій владі, ніхто двері в хату не відкриє!
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10.06.2024 12:24 Відповісти

Верховний продюсер-менеджер Верховного вже без СТАВКИ ,( бо там вже рулить повністю Єрмак )- готує свій власний бенефіс миру разом з лярвою генпрокурошою Венедіктовою нині Надвзичайна послицею Єрмак у Швейцарії, ще й друга Хйла аргентинця папу обробляють ...
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09.06.2024 21:00 Відповісти
Візит Верховного продюсера Верховного недоголовнокомандуючого до Ватикану учора 8 липня .
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09.06.2024 21:01 Відповісти
Спеціально подивлюся васкренава Салавьйова - чи з другом Хйла папою покаже Єрмака ... ???
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09.06.2024 21:05 Відповісти
...8 червня 2024 р
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09.06.2024 21:37 Відповісти
Через "папашку аргентинского" получил новые инструкции от фсб
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09.06.2024 22:03 Відповісти
Це начальник Верховного. Мабуть привіз туалетний папір Папі.
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09.06.2024 21:32 Відповісти
То він літак вкраденої готівки привіз до банку ватикану..
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09.06.2024 21:56 Відповісти
Посміхаися - бо з такою кислою образиною - гроші не дадуть
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09.06.2024 21:03 Відповісти
Їрмакаку на гілляку!
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09.06.2024 21:20 Відповісти
куйло "забив" ватікано -українській агентурі "стрєлку" для "вводної інструкції "
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09.06.2024 21:22 Відповісти
Україна детально займається підготовкою двосторонньої безпекової угоди між нашою державою і Сполученими Штатами Джерело:
Тобто, якщо Мексика чи Венесуела нападуть на США, Україна має "вписатися"за США?
Чи достатньо буде висловити "глибоку занепокоєність"?
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09.06.2024 21:07 Відповісти
вова, проплачене Порохом THE TIME ,з інтерв"ю антикорупціонерки Дар"ї Калинюк у тому числі, тобі сказало - ТАТАРОВ ТА ЄРМАК ЦЕ ТВІЙ кінець! Не той , що по роялю гатив а справжній писець - у тебе ще є час почистити свої конюшні
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09.06.2024 21:14 Відповісти
Хто займається, д'єрмак? Оте тіло про яке штати вже давно казали прибрати бо воно токсичне! Ну то капець тим угодам!
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09.06.2024 21:22 Відповісти
І що вони дадуть ці угоди? Нічого. Західні країни готові підписувати різні пвпірці, а саме головне підписувати відовились - це реальну допомогу і захист, вступ до НАТО. Але з єрмаками, татаровими і Зеленськими у той клуб не беруть. Укрїнці замість НАТО вибрали собі слуг Зеленських, татарових і єрмаків.
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09.06.2024 21:25 Відповісти
Прострочене, обкурене чмо вдає, що воно чимось керує.
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09.06.2024 21:33 Відповісти
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09.06.2024 21:35 Відповісти
Ага. Єрмак займається.
Результат передбачуваний.
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09.06.2024 21:37 Відповісти
" Порох одним мінським папірцем зупинив русню. Одним с..аним папірцем!
А найвеличніший Лідор не може і за підтримки всього світу. Чи не хоче?
Ой, какаяразніца.
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09.06.2024 21:46 Відповісти
"Мятеж" против Ермака в Киеве / The Times: Ермак - "самая большая проблема" Зеленского / №754 Швец
https://www.youtube.com/watch?v=nM1oqJcF14c
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09.06.2024 22:07 Відповісти
Три роки тому треба було домовитись з США про позаблоковий союз. А так це марення нікому не потрібно.
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09.06.2024 22:37 Відповісти
мізки включай хоть іноді. В конституції записано, НАТО!!!
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10.06.2024 12:16 Відповісти
Ну і щоб змінилося?
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10.06.2024 12:17 Відповісти
Розмова з кінокритиком про політику...
- З чим можна порівняти відеозвернення Зеленського під час війни?
- З серіалом "Хата на тата"
- Чим вони відрізняються?
- Реквізитами...
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10.06.2024 00:28 Відповісти
я за андрея міхаличя чі там міхал андерічя - слюшай какой разніца, да?
передайте там навеху - я лояльний!
хочіш от сам свой пахлава за бесплатно сьем? - не ну от хочіш да?
а твой пахлава за не забесплатно хочіш да?
...
всі танцюють...
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10.06.2024 00:36 Відповісти
ленка на рибалке... - полює скумбрію...
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10.06.2024 00:41 Відповісти
на Порошенка, *****, не клю - мо на арахімічного, буба?
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10.06.2024 00:50 Відповісти
він у відрядженні в Ханої - едина людина яку кітайці з размаху зa свого примуть..
ну не знаю, мо кулебою підкорми....
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10.06.2024 00:54 Відповісти
Як же воно задовбало чути від маріонетки ці слова.Про "Україна-повія","сіньйор-голодомор","договорімся по середінке","адін народ" всі забули.Про "бо невтік" теж забули.
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10.06.2024 05:27 Відповісти
Як воно за-ло
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10.06.2024 05:28 Відповісти
Спочатку довіру треба мати від США, її у тебе немає зовсім, це по перше, по друге, ви там на Банковій взагалі нічого для перемоги не робите, тільки знаєте, що ( ******* и *******!)
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10.06.2024 12:13 Відповісти
 
 