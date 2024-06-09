Україна детально займається підготовкою двосторонньої безпекової угоди між нашою державою і Сполученими Штатами, - Зеленський. ВIДЕО

Україна активно займається підготовкою двосторонньої безпекової угоди зі Сполученими Штатами Америки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Покровський напрямок, Донеччина. Там майже щодня незмінно найважче по фронту. Найбільший тиск окупанта. Щодня – найбільша кількість боїв. Лише за вчора – більше 40 атак, сьогодні, на цей час, вже більше 20.

Кожен наш воїн, хто саме там знищує ворога, кожен наш солдат і командир, які роблять все, щоб втримати наші позиції, допомогти воїнам на позиціях поруч, – усім вам особлива вдячність.

Максимум зусиль, щоб у вас та в усієї нашої армії було більше зброї, більше техніки, більше сучасних систем. Була вже сьогодні доповідь Головкома Сирського, ще буде доповідь керівника ГУР Буданова – ми готуємо наші нові кроки. Україна обов’язково захистить себе.

Також цими днями детально займаємося підготовкою двосторонньої безпекової угоди між нашою державою і Сполученими Штатами. Робимо все, щоб лідерство Америки відчувалось", - наголосив глава держави.

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