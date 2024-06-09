Украина тщательно занимается подготовкой двустороннего соглашения о безопасности между нашим государством и Соединенными Штатами, - Зеленский. ВИДЕО
Украина активно занимается подготовкой двустороннего соглашения по безопасности с Соединенными Штатами Америки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.
"Покровское направление, Донецкая область. Там почти ежедневно неизменно тяжелее всего по фронту. Наибольшее давление оккупанта. Ежедневно - наибольшее количество боев. Только за вчера - более 40 атак, сегодня, в настоящее время, уже более 20.
Каждый наш воин, кто именно там уничтожает врага, каждый наш солдат и командир, которые делают все, чтобы удержать наши позиции, помочь воинам на позициях рядом, - всем вам особая благодарность.
Максимум усилий, чтобы у вас и у всей нашей армии было больше оружия, больше техники, больше современных систем. Был уже сегодня доклад Главкома Сырского, еще будет доклад руководителя ГУР Буданова - мы готовим наши новые шаги. Украина обязательно защитит себя.
Также в эти дни подробно занимаемся подготовкой двустороннего соглашения по безопасности между нашим государством и Соединенными Штатами. Делаем все, чтобы лидерство Америки ощущалось", - подчеркнул глава государства.
Пожалуйста, подождите...
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Зброю роби!!! Дрони збирайте на засіданнях ВР!! А то за бюджетні гроші хрінню маєтесь..
https://www.youtube.com/watch?v=nM1oqJcF14c
США проти нашого вступу до НАТО це очевидно. Можна скільки завгодно співати, танцювати, скакати...., але факт є фактом. Так, що те, що пропонує на сьогодні США, а це безпекової угода потрібно брати. А то й без цього залишимось.
Верховний продюсер-менеджер Верховного вже без СТАВКИ ,( бо там вже рулить повністю Єрмак )- готує свій власний бенефіс миру разом з лярвою генпрокурошою Венедіктовою нині Надвзичайна послицею Єрмак у Швейцарії, ще й друга Хйла аргентинця папу обробляють ...
Тобто, якщо Мексика чи Венесуела нападуть на США, Україна має "вписатися"за США?
Чи достатньо буде висловити "глибоку занепокоєність"?
Результат передбачуваний.
А найвеличніший Лідор не може і за підтримки всього світу. Чи не хоче?
Ой, какаяразніца.
https://www.youtube.com/watch?v=nM1oqJcF14c
- З чим можна порівняти відеозвернення Зеленського під час війни?
- З серіалом "Хата на тата"
- Чим вони відрізняються?
- Реквізитами...
передайте там навеху - я лояльний!
хочіш от сам свой пахлава за бесплатно сьем? - не ну от хочіш да?
а твой пахлава за не забесплатно хочіш да?
...
всі танцюють...
ну не знаю, мо кулебою підкорми....