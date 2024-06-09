Украина тщательно занимается подготовкой двустороннего соглашения о безопасности между нашим государством и Соединенными Штатами, - Зеленский. ВИДЕО

Украина активно занимается подготовкой двустороннего соглашения по безопасности с Соединенными Штатами Америки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

"Покровское направление, Донецкая область. Там почти ежедневно неизменно тяжелее всего по фронту. Наибольшее давление оккупанта. Ежедневно - наибольшее количество боев. Только за вчера - более 40 атак, сегодня, в настоящее время, уже более 20.

Каждый наш воин, кто именно там уничтожает врага, каждый наш солдат и командир, которые делают все, чтобы удержать наши позиции, помочь воинам на позициях рядом, - всем вам особая благодарность.

Максимум усилий, чтобы у вас и у всей нашей армии было больше оружия, больше техники, больше современных систем. Был уже сегодня доклад Главкома Сырского, еще будет доклад руководителя ГУР Буданова - мы готовим наши новые шаги. Украина обязательно защитит себя.

Также в эти дни подробно занимаемся подготовкой двустороннего соглашения по безопасности между нашим государством и Соединенными Штатами. Делаем все, чтобы лидерство Америки ощущалось", - подчеркнул глава государства.

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