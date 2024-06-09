Україна готує нову виробничу платформу для снарядів калібру 155-мм, - Зеленський

Україна готує виробничу платворму для снарядів 155 калібру.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Є прогрес і по артилерії, включно з виробництвом в Україні снарядів калібру 155, готуємо нову виробничу платформу", - заявив Зеленський.

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Разом з тим, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна завдяки угоді з французько-німецьким оборонним конгломератом KNDS отримала першу іноземну ліцензію на виробництво снарядів 155 калібру.

"Підписана вчора угода між KNDS та одним з українських виробників — дуже важлива. Чому? Бо це перша в Україні ліцензія на виробництво снарядів 155 калібру", – написав він.

За словами Камишіна, маючи на руках таку угоду, український партнер KNDS "зможе досить швидко підготувати майданчик та почати випуск продукції".