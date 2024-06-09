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Україна готує нову виробничу платформу для снарядів калібру 155-мм, - Зеленський

155-мм снаряди

Україна готує виробничу платворму для снарядів 155 калібру.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Є прогрес і по артилерії, включно з виробництвом в Україні снарядів калібру 155, готуємо нову виробничу платформу", - заявив Зеленський.

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Разом з тим, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна завдяки угоді з французько-німецьким оборонним конгломератом KNDS отримала першу іноземну ліцензію на виробництво снарядів 155 калібру.

"Підписана вчора угода між KNDS та одним з українських виробників — дуже важлива. Чому? Бо це перша в Україні ліцензія на виробництво снарядів 155 калібру", – написав він.

За словами Камишіна, маючи на руках таку угоду, український партнер KNDS "зможе досить швидко підготувати майданчик та почати випуск продукції".

Олександр Камишін про ліцензію на снаряди 155 калібру

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Топ коментарі
+32
Не має на чому піаритись,почав розкривати інформацію,яка має гриф секретності.ВоФка,ти би ще геолокацію виставив в вільний доступ,а то і це за тебе прийдеться Андрію Борисовичу робити або Подоляку з Арахамією,в них досвід є,вже наводили ракети на Яворівський полігон.
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09.06.2024 00:11
+23
Відріжте нарколизі язика..
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09.06.2024 00:13
+22
Новина ніби добра, але зелені клептомани здатні просрати все, до чого дотягнуться.
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09.06.2024 00:07
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Новина ніби добра, але зелені клептомани здатні просрати все, до чого дотягнуться.
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09.06.2024 00:07 Відповісти
Це не новина, це бо новини це про події які не відбулись, а фантазії не є подією
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09.06.2024 07:12 Відповісти
Не має на чому піаритись,почав розкривати інформацію,яка має гриф секретності.ВоФка,ти би ще геолокацію виставив в вільний доступ,а то і це за тебе прийдеться Андрію Борисовичу робити або Подоляку з Арахамією,в них досвід є,вже наводили ракети на Яворівський полігон.
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09.06.2024 00:11 Відповісти
геолокацію скине Лєнка Зе(як і в 2014-15 рр.)

або адепт руZZкого гундяєвського кривослав`я Ванюшка баканаФФ...
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09.06.2024 09:50 Відповісти
Відріжте нарколизі язика..
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09.06.2024 00:13 Відповісти
воин, вот что лично ты сделал для Украины и для победы?
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09.06.2024 10:35 Відповісти
ти зебільний дебіл чи дебільний зебіл із ізіком в опі?
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09.06.2024 10:51 Відповісти
Коли чую словосполучення "комерційна угода", чомусь на думку одразу спадає анекдот з 90-х, де після підписання угоди один комерсант пішов шукати вагон повидла, а інший - гроші.
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09.06.2024 00:19 Відповісти
Дайтє єму исчо пять лєт…
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09.06.2024 00:31 Відповісти
Краще дайте йому оселедця
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09.06.2024 05:56 Відповісти
Мільон дронів, мільярд дерев, бабусяфон.
Знайшов нову іграшку для лохторату, на пару місяців вистачить для відосів.
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09.06.2024 00:34 Відповісти
Яке ж воно потворне..
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09.06.2024 00:39 Відповісти
Цю новину за два роки не перевіриш.
Знову продає майбутне, а не перелічує досягнення.
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09.06.2024 00:44 Відповісти
Володимире Олександровичу, Ви ж розумна людина! Нащо ворогу про це заздалегідь знати? Хай це стало б сюрпризом. А тепер ще винюхають місце будівництва, і буде нам ще одне місце, яке треба щільно прикривати.
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09.06.2024 00:44 Відповісти
Господи, ну для чого і для кого оце "Ви ж розумна людина". Вже всі розуміють про відсутність будь якого розуму в голові Верховного. І як щось може стати сюрпризом для ворога при єрмаку?
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09.06.2024 01:02 Відповісти
Президент - це символ країни, як прапор, герб та гімн. Можна не поважати людину, яка займає пост Президента, але саме ця людина зараз цю посаду уособлює. Навіть коли Янукович був Президентом, я й про нього висловлювався з повагою (хоча зневажав його як людину).
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09.06.2024 01:29 Відповісти
Цей "символ країни" вбив стільки українців, що не повагу, а прокляття собі і усім своїм потомкам заслужив на сторіччя. І те, що ця потвора зараз займає місце президента - сором для країни і зневага до самого посту.
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09.06.2024 07:38 Відповісти
Дивні речі ви пишете...
"висловлювався з повагою (хоча зневажав його як людину)"
І ніщо вас не бентежить? Вважаєте це нормальним?
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09.06.2024 08:45 Відповісти
Повага до посади Президента, незалежно від того, хто її зараз займає.
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09.06.2024 14:40 Відповісти
Ніхто й не має претензій до посади. Але якщо посаду обіймає самодур та нікчема, то йому потрібно на це прямо вказувати а не терпіти знущання.
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09.06.2024 14:58 Відповісти
Це ваше право - висловлюватися так, як ви вважаєте за потрібне. Як і моє. Те, що ви кажете, то лукавство. Прапор, герб та гімн не можуть зраджувати та знищувати Україну. А людина - може. І нічого він не "уособлює", навіть ті, хто давав владу Голобородьку, вважали, що нехай 5 років побуде. А він створив авторитаризм і намагається навічно всістись як батя-х..йло. Знищує країну, знищує народ, прокляття йому, його "менеджерам" до сьомого коліна.
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09.06.2024 10:52 Відповісти
Та я ж з цим не сперечаюсь, і на Майдан у 2013/14 теж виходив - саме проти людини, щоб він пішов з посади, якій не відповідає.
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09.06.2024 14:41 Відповісти
"Володимире Олександровичу, Ви ж розумна людина!" Далі можна не читати.
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09.06.2024 07:33 Відповісти
Ага, не болтай, враг не дремлет.
Тут водителю маршрутки кричай возле (завод) Байрактара останови. Но для врага это будет сюрпризом
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09.06.2024 09:10 Відповісти
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09.06.2024 00:49 Відповісти
И не надо агентам никакие шифровки посылать в москву.
Зеленский сам все расскажет. В подробностях.
Похоже для него и война - всего лишь спектакль.
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09.06.2024 01:01 Відповісти
А де поділась стара виробнича платформа? Про яку ми чуємо кілька років " ну от, ось ось і ще ось ось.
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09.06.2024 01:06 Відповісти
Там де міністр оборони зеленского таран дів українську гармату Богдана - є така стаття - похерили.
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09.06.2024 11:31 Відповісти
А я то думаю, чего это сегодня так мало тревог было. И ежедневная вечерняя ракета, уже четвертый день не прилетает.
Даже неспокойно как то стало...
Теперь все прояснилось... Рашики начали копить ракеты, и жду координаты.
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09.06.2024 01:15 Відповісти
Україна готує нову виробничу платформу для снарядів калібру 155-мм, - Зеленський Джерело:
Сєпар Захарченко в Донецьку ротом Лондон завойовував, а цей ротом вже два роки випускає в Україні то Барайктари, то німецьки БТРи, то тепер снаряди 155мм. Коли вже передоз щоб хтось з ВР став в.о. президента, думаю толку буде більше, аби тільки не дЄрмак.
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09.06.2024 01:35 Відповісти
Ой, це добре!
Для зручності (бл*дь), пишіть це зразу російською...
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09.06.2024 01:53 Відповісти
а потім пердак дасть координати і кацапы ударят ракетами а зеленый мерзотник буде розводити руками
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09.06.2024 04:07 Відповісти
Понятия Военная тайна и Совершенно Секретно в цирке не существует...
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09.06.2024 05:54 Відповісти
Це замість асфальту будуть снаряди? Неподобство!
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09.06.2024 06:18 Відповісти
У просроченного недержание.... речи.
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09.06.2024 06:46 Відповісти
Платформа вже була готова в 2019.
Якби не ти...
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09.06.2024 07:07 Відповісти
Членограя - геть!
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09.06.2024 07:20 Відповісти
......йшов 3й (третій) рік війни......
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09.06.2024 08:50 Відповісти
Для початку було б непогано стару запустити ,а не про нову балаболити! Ушльопок грьобаний!
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09.06.2024 09:56 Відповісти
Вже бачили мільйон дронів, мільярд дерев, булька ти мильна
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09.06.2024 20:18 Відповісти
 
 