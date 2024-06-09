Україна готує нову виробничу платформу для снарядів калібру 155-мм, - Зеленський
Україна готує виробничу платворму для снарядів 155 калібру.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Є прогрес і по артилерії, включно з виробництвом в Україні снарядів калібру 155, готуємо нову виробничу платформу", - заявив Зеленський.
Разом з тим, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна завдяки угоді з французько-німецьким оборонним конгломератом KNDS отримала першу іноземну ліцензію на виробництво снарядів 155 калібру.
"Підписана вчора угода між KNDS та одним з українських виробників — дуже важлива. Чому? Бо це перша в Україні ліцензія на виробництво снарядів 155 калібру", – написав він.
За словами Камишіна, маючи на руках таку угоду, український партнер KNDS "зможе досить швидко підготувати майданчик та почати випуск продукції".
Будь ласка, зачекайте...
або адепт руZZкого гундяєвського кривослав`я Ванюшка баканаФФ...
Знайшов нову іграшку для лохторату, на пару місяців вистачить для відосів.
Знову продає майбутне, а не перелічує досягнення.
"висловлювався з повагою (хоча зневажав його як людину)"
І ніщо вас не бентежить? Вважаєте це нормальним?
Тут водителю маршрутки кричай возле (завод) Байрактара останови. Но для врага это будет сюрпризом
Зеленский сам все расскажет. В подробностях.
Похоже для него и война - всего лишь спектакль.
Даже неспокойно как то стало...
Теперь все прояснилось... Рашики начали копить ракеты, и жду координаты.
Сєпар Захарченко в Донецьку ротом Лондон завойовував, а цей ротом вже два роки випускає в Україні то Барайктари, то німецьки БТРи, то тепер снаряди 155мм. Коли вже передоз щоб хтось з ВР став в.о. президента, думаю толку буде більше, аби тільки не дЄрмак.
Для зручності (бл*дь), пишіть це зразу російською...
Якби не ти...