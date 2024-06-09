Украина готовит новую производственную платформу для снарядов калибра 155-мм, - Зеленский
Украина готовит производственную платформу для снарядов 155 калибра.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Есть прогресс и относительно артиллерии, включая производство в Украине снарядов калибра 155, готовим новую производственную платформу", - заявил Зеленский.
Вместе с тем, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина благодаря соглашению с французско-германским оборонным конгломератом KNDS получила первую иностранную лицензию на производство снарядов 155 калибра.
"Подписанное вчера соглашение между KNDS и одним из украинских производителей - очень важное. Почему? Потому что это первая в Украине лицензия на производство снарядов 155 калибра", - написал он.
По словам Камышина, имея на руках такое соглашение, украинский партнер KNDS "сможет достаточно быстро подготовить площадку и начать выпуск продукции".
Пожалуйста, подождите...
або адепт руZZкого гундяєвського кривослав`я Ванюшка баканаФФ...
Знайшов нову іграшку для лохторату, на пару місяців вистачить для відосів.
Знову продає майбутне, а не перелічує досягнення.
"висловлювався з повагою (хоча зневажав його як людину)"
І ніщо вас не бентежить? Вважаєте це нормальним?
Тут водителю маршрутки кричай возле (завод) Байрактара останови. Но для врага это будет сюрпризом
Зеленский сам все расскажет. В подробностях.
Похоже для него и война - всего лишь спектакль.
Даже неспокойно как то стало...
Теперь все прояснилось... Рашики начали копить ракеты, и жду координаты.
Сєпар Захарченко в Донецьку ротом Лондон завойовував, а цей ротом вже два роки випускає в Україні то Барайктари, то німецьки БТРи, то тепер снаряди 155мм. Коли вже передоз щоб хтось з ВР став в.о. президента, думаю толку буде більше, аби тільки не дЄрмак.
Для зручності (бл*дь), пишіть це зразу російською...
Якби не ти...