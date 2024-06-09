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Украина готовит новую производственную платформу для снарядов калибра 155-мм, - Зеленский

155-мм снаряди

Украина готовит производственную платформу для снарядов 155 калибра.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Есть прогресс и относительно артиллерии, включая производство в Украине снарядов калибра 155, готовим новую производственную платформу", - заявил Зеленский.

Также читайте: Уже есть договоренности с партнерами по дополнительным системам ПВО, - Зеленский

Вместе с тем, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина благодаря соглашению с французско-германским оборонным конгломератом KNDS получила первую иностранную лицензию на производство снарядов 155 калибра.

"Подписанное вчера соглашение между KNDS и одним из украинских производителей - очень важное. Почему? Потому что это первая в Украине лицензия на производство снарядов 155 калибра", - написал он.

По словам Камышина, имея на руках такое соглашение, украинский партнер KNDS "сможет достаточно быстро подготовить площадку и начать выпуск продукции".

Олександр Камишін про ліцензію на снаряди 155 калібру
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Топ комментарии
+32
Не має на чому піаритись,почав розкривати інформацію,яка має гриф секретності.ВоФка,ти би ще геолокацію виставив в вільний доступ,а то і це за тебе прийдеться Андрію Борисовичу робити або Подоляку з Арахамією,в них досвід є,вже наводили ракети на Яворівський полігон.
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09.06.2024 00:11
+23
Відріжте нарколизі язика..
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09.06.2024 00:13
+22
Новина ніби добра, але зелені клептомани здатні просрати все, до чого дотягнуться.
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09.06.2024 00:07
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Новина ніби добра, але зелені клептомани здатні просрати все, до чого дотягнуться.
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09.06.2024 00:07 Ответить
Це не новина, це бо новини це про події які не відбулись, а фантазії не є подією
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09.06.2024 07:12 Ответить
Не має на чому піаритись,почав розкривати інформацію,яка має гриф секретності.ВоФка,ти би ще геолокацію виставив в вільний доступ,а то і це за тебе прийдеться Андрію Борисовичу робити або Подоляку з Арахамією,в них досвід є,вже наводили ракети на Яворівський полігон.
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09.06.2024 00:11 Ответить
геолокацію скине Лєнка Зе(як і в 2014-15 рр.)

або адепт руZZкого гундяєвського кривослав`я Ванюшка баканаФФ...
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09.06.2024 09:50 Ответить
Відріжте нарколизі язика..
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09.06.2024 00:13 Ответить
воин, вот что лично ты сделал для Украины и для победы?
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09.06.2024 10:35 Ответить
ти зебільний дебіл чи дебільний зебіл із ізіком в опі?
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09.06.2024 10:51 Ответить
Коли чую словосполучення "комерційна угода", чомусь на думку одразу спадає анекдот з 90-х, де після підписання угоди один комерсант пішов шукати вагон повидла, а інший - гроші.
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09.06.2024 00:19 Ответить
Дайтє єму исчо пять лєт…
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09.06.2024 00:31 Ответить
Краще дайте йому оселедця
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09.06.2024 05:56 Ответить
Мільон дронів, мільярд дерев, бабусяфон.
Знайшов нову іграшку для лохторату, на пару місяців вистачить для відосів.
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09.06.2024 00:34 Ответить
Яке ж воно потворне..
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09.06.2024 00:39 Ответить
Цю новину за два роки не перевіриш.
Знову продає майбутне, а не перелічує досягнення.
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09.06.2024 00:44 Ответить
Володимире Олександровичу, Ви ж розумна людина! Нащо ворогу про це заздалегідь знати? Хай це стало б сюрпризом. А тепер ще винюхають місце будівництва, і буде нам ще одне місце, яке треба щільно прикривати.
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09.06.2024 00:44 Ответить
Господи, ну для чого і для кого оце "Ви ж розумна людина". Вже всі розуміють про відсутність будь якого розуму в голові Верховного. І як щось може стати сюрпризом для ворога при єрмаку?
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09.06.2024 01:02 Ответить
Президент - це символ країни, як прапор, герб та гімн. Можна не поважати людину, яка займає пост Президента, але саме ця людина зараз цю посаду уособлює. Навіть коли Янукович був Президентом, я й про нього висловлювався з повагою (хоча зневажав його як людину).
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09.06.2024 01:29 Ответить
Цей "символ країни" вбив стільки українців, що не повагу, а прокляття собі і усім своїм потомкам заслужив на сторіччя. І те, що ця потвора зараз займає місце президента - сором для країни і зневага до самого посту.
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09.06.2024 07:38 Ответить
Дивні речі ви пишете...
"висловлювався з повагою (хоча зневажав його як людину)"
І ніщо вас не бентежить? Вважаєте це нормальним?
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09.06.2024 08:45 Ответить
Повага до посади Президента, незалежно від того, хто її зараз займає.
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09.06.2024 14:40 Ответить
Ніхто й не має претензій до посади. Але якщо посаду обіймає самодур та нікчема, то йому потрібно на це прямо вказувати а не терпіти знущання.
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09.06.2024 14:58 Ответить
Це ваше право - висловлюватися так, як ви вважаєте за потрібне. Як і моє. Те, що ви кажете, то лукавство. Прапор, герб та гімн не можуть зраджувати та знищувати Україну. А людина - може. І нічого він не "уособлює", навіть ті, хто давав владу Голобородьку, вважали, що нехай 5 років побуде. А він створив авторитаризм і намагається навічно всістись як батя-х..йло. Знищує країну, знищує народ, прокляття йому, його "менеджерам" до сьомого коліна.
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09.06.2024 10:52 Ответить
Та я ж з цим не сперечаюсь, і на Майдан у 2013/14 теж виходив - саме проти людини, щоб він пішов з посади, якій не відповідає.
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09.06.2024 14:41 Ответить
"Володимире Олександровичу, Ви ж розумна людина!" Далі можна не читати.
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09.06.2024 07:33 Ответить
Ага, не болтай, враг не дремлет.
Тут водителю маршрутки кричай возле (завод) Байрактара останови. Но для врага это будет сюрпризом
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09.06.2024 09:10 Ответить
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09.06.2024 00:49 Ответить
И не надо агентам никакие шифровки посылать в москву.
Зеленский сам все расскажет. В подробностях.
Похоже для него и война - всего лишь спектакль.
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09.06.2024 01:01 Ответить
А де поділась стара виробнича платформа? Про яку ми чуємо кілька років " ну от, ось ось і ще ось ось.
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09.06.2024 01:06 Ответить
Там де міністр оборони зеленского таран дів українську гармату Богдана - є така стаття - похерили.
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09.06.2024 11:31 Ответить
А я то думаю, чего это сегодня так мало тревог было. И ежедневная вечерняя ракета, уже четвертый день не прилетает.
Даже неспокойно как то стало...
Теперь все прояснилось... Рашики начали копить ракеты, и жду координаты.
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09.06.2024 01:15 Ответить
Україна готує нову виробничу платформу для снарядів калібру 155-мм, - Зеленський Джерело:
Сєпар Захарченко в Донецьку ротом Лондон завойовував, а цей ротом вже два роки випускає в Україні то Барайктари, то німецьки БТРи, то тепер снаряди 155мм. Коли вже передоз щоб хтось з ВР став в.о. президента, думаю толку буде більше, аби тільки не дЄрмак.
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09.06.2024 01:35 Ответить
Ой, це добре!
Для зручності (бл*дь), пишіть це зразу російською...
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09.06.2024 01:53 Ответить
а потім пердак дасть координати і кацапы ударят ракетами а зеленый мерзотник буде розводити руками
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09.06.2024 04:07 Ответить
Понятия Военная тайна и Совершенно Секретно в цирке не существует...
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09.06.2024 05:54 Ответить
Це замість асфальту будуть снаряди? Неподобство!
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09.06.2024 06:18 Ответить
У просроченного недержание.... речи.
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09.06.2024 06:46 Ответить
Платформа вже була готова в 2019.
Якби не ти...
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09.06.2024 07:07 Ответить
Членограя - геть!
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09.06.2024 07:20 Ответить
......йшов 3й (третій) рік війни......
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09.06.2024 08:50 Ответить
Для початку було б непогано стару запустити ,а не про нову балаболити! Ушльопок грьобаний!
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09.06.2024 09:56 Ответить
Вже бачили мільйон дронів, мільярд дерев, булька ти мильна
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09.06.2024 20:18 Ответить
 
 