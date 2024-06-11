Зеленский приехал на Конференцию по восстановлению Украины в Германию
Владимир Зеленский приехал в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины и переговоров с Федеральным канцлером Олафом Шольцом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.
По его словам, URC2024 (Ukraine Recovery Conference или Международная конференция по вопросам восстановления Украины - Ред.) объединит правительства, десять из которых - на уровне премьер-министров, компании и организации для помощи Украине. В условиях российского воздушного террора срочные решения для украинской энергетики будут основным приоритетом.
"С Олафом Шольцом будем говорить о дальнейшей оборонной поддержке, развитии украинской системы ПВО, совместном производстве вооружений. Скоординируем позиции накануне Саммита мира, саммита Европейского совета и саммита НАТО", - рассказал Зеленский.
Кроме того, он встретится с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и Президентом Бундестага Бербель Бас, посетит военную базу, где проходят обучения наши военные.
Ранее Зеленский утвердил состав делегации, которая будет представлять Украину на третьей конференции по восстановлению, которая начинается завтра в столице Германии Берлине.
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На конференцію з відновлення України у Берлін Німеччину представляє канцлер Шольц, а Україну - невідомо який голова делегації. Очевидно, для української влади це не таке важливе питання як для німецькоїhttps://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWeMe9dgqcJvz4qOdc7u9WM6Q2uiMNvksmxgX67hFlEx388uiGp0wbs0uKH3z1WWBE_rOUzA_8B69Tm-fV7DuqEyneMfTVfGaPSyiejWYnmMZ4zy9VpnwPndhwj_dAirbs0z8aWVApEb8QJePQ-YAwHPH-hXHlXv3TEWlq-Z3ez4ftK7yDG0szoTzYonrY4-SCbCFnFsk7t1Es5QA6wvy4avuh5SMdppGAD-w9o9oigOQ&__tn__=-UC%2CP-R
УПД. Через пару годин після мого посту на сайті президента зʼявився указ про склад української делегації. В ньому є кілька міністрів https://www.president.gov.ua/documents/652024-rp-50961?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2pKhlAPBb3td8r1A3wjRXMgKGyCZCz51Hudt_isz-W1vNuUv4c7xJ_OB8_aem_AS_qEudy9a-rf9j66OGR1yshFqj6rIpb0YM93hx_2j1inLDUL-doykCTMOJa7rG8VJqCHpt0r0OF0uw8uXGyu9eJ https://www.president.gov.ua/documents/652024-rp-50961 , але нема прізвищ Кулеби, Чернишова та інших згаданих в пості фігурантів. В порядку денному конференції поки без змін, всі ці прізвища тільки шо були)))) https://www.urc-international.com/preliminary-agenda-urc-2024?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2nbgRcvuDLbmWtvI6SDNLwDAx6BJ5wmMXKrC8urJV1ChD-110BN_EGSxw_aem_AS8-e2Rsvx38m4QzzToTARv2QbOHc7yH4b-kS6uf8ETWkbxhF2qM7xPq_6LUkYzQxpbbX0qPpyUOSwtNKuuv2-EU https://www.urc-international.com/preliminary-agenda-urc…
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Нарешті оприлюднили порядок денний https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsurl.li%2Fujlqc%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2NQBB9ctzjQpHu4BkxnyWrnd-HC0Cij9lkqoJHa-ba9kIcY61RH6s_AgY_aem_AS_JccYIEwkECzZGXMTqkacr3qRFRQVhdqfk0Ouu0hv_PzQ-sgXKGK8atelvx09KNfd6rdO4Lif4RMktSAN6EBwT&h=AT2tj62BAZSjFIz9eX7AxYdB_FDicCT_uFeF3Q6M07QuNDQfnwh6pN8jE8BuRsJzGY1zNO6Vs9K1xnel7EQEGrjcv1xdSH6OVsD4O6s-7ng4Cs0Uw1FnXYEXLoQgQ0rA0hfHRtF5wg&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT0P6JL2PqnTHbt14faF9tIuOkLozapU45URkcXW3gqoPf_DC0CSAJjj4eK6m9BKWa6OD43xolshaTwBA-Zzm0W6niWOHnbkUiN48qbEmWNNl54cQm_WFl7O81794XVqw-iDR7UwVcRwnABPieggO3gIHvPyZDgtja-8x8n0q99kzq7osMA3xKWwBZAS3D64FXFDEcnV-ev7tmPmSATShnxxEybW0B0LYHKYWOvhLOb24nI9jSbxCf7_oZujjtk http://surl.li/ujlqc велетенської конференції «Ukraine Recovery Conference» в Берліні, де ми б мали розповідати західним бюргерам як класно інвестувати в відбудову Україну. Як ви вже знаєте, Офіс президента перед цим заходом вигнав з міністерства інфраструктури Кубракова. Шмигаль особисто заборонив їхати на цей захід голові Держвідновлення Мустафі Найєму.
В общім весь символізм нашої заї*батєльської підготовки до спілкування з донорами про мільярди став самий перший пункт порядку денного на заході, що почнеться завтра вранці. Це ви бачите на першому скріні - менше ніж за добу до початку заходу у нас невідомий навіть голова делегації!)))) Шольц - є. Урсула - є. А у нас - «викинемо камінь-ножиці-бумага».
На жаль, це тупе банальне позорище. І всі розуміють, що воно пов'язане з тим, що Зеленський і Єрмак під час вторгнення втратили довіру до Кубракова як безвідмовного виконавця: начав здавать будівельних хабарників в НАБУ, придумувать якусь захисну нормативку від корупції. Не по понятіям, кароч.
Тому мені було дуже цікаво хто в нашій делегації буде на панелі, присвяченій грошам в інфраструктурі. Аж гульк! Олексій Кулеба в статусі «доповідача від імені президента України».
Прізвище цього заступника Єрмака вже вигулькувало у гонитві за крісло міністра по будівництву. І у нього є підстави претендувати на посаду, яка контролюватиме майбутні мільярди доларів на відбудову.
По-перше, Кулеба до вторгнення працював в КМДА, і Кличко вже тоді казав, що Кулебу йому рекомендував особисто Єрмак. І коли Кличка заганяли на відставку пачкою справ ДБР і поліції, то департамент Кулеби був єдиним, який оминули обшуки.
Зараз Кулеба в Офісі президента має кабінет поруч з кабінетом Юрія Голиком, незабутнім координатором «Великого будівництва».
Також Кулеба від імені ОП курує будівництво фортифікацій обладміністраціями. І це ж треба, з усіх «губернаторів» на цю панель взяли Віталія Кіма з Миколаївщини. Саме в його фортифікаційних кошторисах ціна деревини була завищена втричі порівняно з ринком, і це було рекордом серед усіх ОДА.
Від мерів взяли Ігоря Терехова з Харкова. По чистому співпадінню (справді, я навіть не знав, що він буде на конференції), ми саме сьогодні опублікували історію про закупівлю його комунальниками проводів по ціні х1,5.
В общім не буду вас перегружать емоціями. Треш і угар на обличчя.
https://www.facebook.com/yuurii.nikolov?__cft__[0]=AZWeMe9dgqcJvz4qOdc7u9WM6Q2uiMNvksmxgX67hFlEx388uiGp0wbs0uKH3z1WWBE_rOUzA_8B69Tm-fV7DuqEyneMfTVfGaPSyiejWYnmMZ4zy9VpnwPndhwj_dAirbs0z8aWVApEb8QJePQ-YAwHPH-hXHlXv3TEWlq-Z3ez4ftK7yDG0szoTzYonrY4-SCbCFnFsk7t1Es5QA6wvy4avuh5SMdppGAD-w9o9oigOQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Юрій Ніколов
"Саміт миру", на якому не буде торкатися питання миру.
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Всім зрозуміло, що на конференцію приїхав довірена людина Єрмака - Ростислав Шурма.
А Зеленський там тільки "на підтанцовці".
Володимир Зеленський зазначає, що не читає Telegram-каналів, тільки кілька разів відкривав і побачив, що в них "у цілому якийсь хаос і сюр", а ті, хто їх веде, не є журналістами. (https://ua.interfax.com.ua/news/political/640580.html )
за день до цього заходу в Берліні в Україні у відставку подав глава Держагентства відновлення Мустафа Найєм . На початку травня цього року парламент України проголосував за відставку міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.
Ділове видання Financial Times оцінило ці кроки саме перед конференцією в Берліні як "руйнівні" дії. Це, як пише видання, підриває довіру Заходу до уряду України та до президента Зеленського.
Чому? А тому, що Кубракова звільнили, а Наєм сам пішов.
В Берліні розпочалася конференція з відновлення. Німеччина є лідером серед країн ЄС за підтримкою Києва.
Звичайно, оцінювати її результати будемо не по оплескам українським посадовцям, а по конкретним результатам- інвестиційним проєктам.
На жаль, подібні зібрання в Швейцарії і UK не залучили в Україну інвесторів.
Конференція відбувається на тлі скандалу з відставками міністра Кубракова і директора Агенції з відновлення Мустафи Найема.
На Конференції працює й делегація ВР. І якщо СН представлена своїми керівниками Д. Арахамією і О. Шуляк, то «ЄС» в такому праві вчергове відмовлено. Керівництвом ВР відмовлено П.Порошенку представляти Раду в складі делегації.
Але в цій делегації взагалі чимало дивних персонажів (дивіться скрін за ссиллю). Представники ОПЗЖ, або ж пан Торохтій від слуг, який прославився скандалами з відпочинком під час війни Хоч, може, це йому від слуг подарунок на день народження .
Як би там не було, українській делегації удачі. Привезти з Берліну не лише аплодисменти і фотографії, а інвестиції і проєкти. Вони зараз Україні дуже потрібні.