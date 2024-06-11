Зеленский приехал на Конференцию по восстановлению Украины в Германию

Владимир Зеленский приехал в Германию для участия в Конференции по восстановлению Украины и переговоров с Федеральным канцлером Олафом Шольцом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем телеграм-канале.

По его словам, URC2024 (Ukraine Recovery Conference или Международная конференция по вопросам восстановления Украины - Ред.) объединит правительства, десять из которых - на уровне премьер-министров, компании и организации для помощи Украине. В условиях российского воздушного террора срочные решения для украинской энергетики будут основным приоритетом.

"С Олафом Шольцом будем говорить о дальнейшей оборонной поддержке, развитии украинской системы ПВО, совместном производстве вооружений. Скоординируем позиции накануне Саммита мира, саммита Европейского совета и саммита НАТО", - рассказал Зеленский.

Кроме того, он встретится с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и Президентом Бундестага Бербель Бас, посетит военную базу, где проходят обучения наши военные.

Ранее Зеленский утвердил состав делегации, которая будет представлять Украину на третьей конференции по восстановлению, которая начинается завтра в столице Германии Берлине.

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