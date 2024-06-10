В правительстве Германии призвали создать спецфонд для восстановления Украины вне федерального бюджета

Министр развития федерального правительства Германии Свенья Шульце призвала создать спецфонд для восстановления Украины вне федерального бюджета.

Об этом пишет Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

Шульце, представляющая Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца, заявила, что обязательства Германии перед Украиной должны быть "надежнее".

"Помощь Украине не может соответствовать принципам ежегодного формирования федерального бюджета, особенно учитывая, что ее объем превышает обычный бюджет", - заявила министр.

Издание добавляет, что министр финансов ФРГ Кристиан Линднер отказывается создавать специальный фонд вне бюджета на 2025 год.

Напомним, что 11 июня в Берлине состоится третья конференция по восстановлению Украины. Президент Владимир Зеленский уже утвердил состав делегации.

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