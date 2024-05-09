Министр развития Германии Шульце прибыла с визитом в Киев. ФОТО
В Киев в четверг, 9 мая, с неанонсированным визитом прибыла министр развития ФРГ Свенья Шульце.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.
Отмечается, что визит министра проходит в рамках подготовки к конференции по вопросам восстановления, которая пройдет в Берлине 11 и 12 июня и должна собрать более 1500 участников.
По данным издания, переговоры Шульце в Киеве будут касаться расширения украинской электросети с помощью Германии, подготовки квалифицированных рабочих и восстановления гражданских объектов в Украине.
"Люди здесь ежедневно отстраивают свою страну, они не сдаются. Поэтому очень важно, чтобы была не только поддержка оружием, но и поддержка гражданского восстановления", - заявила она.
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Чайка Київ
показать весь комментарий09.05.2024 11:40 Ответить Мне нравится 1
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