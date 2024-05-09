Міністерка розвитку Німеччини Шульце прибула з візитом до Києва. ФОТО
До Києва у четвер, 9 травня, з неанонсованим візитом прибула міністерка розвитку ФРН Свенья Шульце.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.
Зазначається, що візит міністерки відбувається в рамках підготовки до конференції з питань відновлення, яка пройде у Берліні 11 і 12 червня та має зібрати понад 1500 учасників.
За даними видання, переговори Шульце в Києві будуть стосуватися розширення української електромережі за допомогою Німеччини, підготовки кваліфікованих робітників та відбудови цивільних об'єктів в Україні.
"Люди тут щодня відбудовують свою країну, вони не здаються. Тому дуже важливо, щоб була не лише підтримка зброєю, але й підтримка цивільної відбудови", - заявила вона.
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Чайка Київ
показати весь коментар09.05.2024 11:40 Відповісти Мені подобається 1
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