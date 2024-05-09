Міністерка розвитку Німеччини Шульце прибула з візитом до Києва. ФОТО

До Києва у четвер, 9 травня, з неанонсованим візитом прибула міністерка розвитку ФРН Свенья Шульце.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

Зазначається, що візит міністерки відбувається в рамках підготовки до конференції з питань відновлення, яка пройде у Берліні 11 і 12 червня та має зібрати понад 1500 учасників.

За даними видання, переговори Шульце в Києві будуть стосуватися розширення української електромережі за допомогою Німеччини, підготовки кваліфікованих робітників та відбудови цивільних об'єктів в Україні.

"Люди тут щодня відбудовують свою країну, вони не здаються. Тому дуже важливо, щоб була не лише підтримка зброєю, але й підтримка цивільної відбудови", - заявила вона.

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