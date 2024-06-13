"Велика сімка" домовилась про кредит Україні на $50 мільярдів за рахунок активів РФ, – ЗМІ (оновлено)

Лідери країн "Великої сімки" (G7) досягли домовленості про виділення $50 млрд для України за рахунок використання заморожених активів РФ.

Про це пише AFP із посиланням на Єлисейський палац, передає "Європейська правда".

У канцелярії французького президента зазначають, що Україна отримає кредит до кінця 2024 року.

"Є домовленість. Як завжди в G7, лідери ухвалюють рішення, а технічні фахівці згодом виконують свою роботу для надання йому форми", – повідомив представник Єлисейського палацу.

Досягнення домовленості підтверджує німецьке інформагентство dpa із посиланням на власні джерела.

Французька газета Le Monde із посиланням на представника президента Франції уточнює, що Україна отримає від союзників $50 млрд найближчим часом, а погашати позику будуть за рахунок доходів від використання заморожених активів центробанку РФ.

"Якщо через ті чи інші причини російські активи будуть розморожені або надходжень від російських активів буде недостатньо для фінансування кредиту, тоді нам доведеться розглянути питання про те, як розділити навантаження", – зазначив співрозмовник видання.

Очікується, що рішення офіційно схвалять на саміті "Великої сімки" 13-14 червня, після чого країни мають визначити технічні аспекти його реалізації.

Нагадаємо, йдеться про пропозицію США, яка передбачає, що G7 нададуть Україні кредит у $50 млрд, який виплачуватимуть коштом прибутків, отриманих від заморожених російських активів.

Водночас Євросоюз також працював над втіленням власної схеми, яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів у країнах ЄС для фінансування військової допомоги Україні. У лютому Рада ЄС ухвалила рішення окремо обліковувати такі доходи, а 21 травня країни Євросоюзу погодили план використання цих коштів.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель оцінив доходи від заморожених російських активів у близько 3 мільярдів євро на рік, ці кошти планують спрямувати на військову та цивільну підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає можливим виділення Україні першого мільярда євро від прибутків із заморожених активів РФ вже 1 липня.

При цьому влада ЄС дозволила європейському депозитарію Euroclear, у якому зберігається більша частина заморожених активів російського центробанку, залишити собі отримані від їх інвестування прибутки у 2022 та 2023 роках на загальну суму близько 5 мільярдів євро. Таким чином, ці кошти не будуть передані Україні в рамках рішення, яке наразі обговорюється у ЄС, писало видання Politico.