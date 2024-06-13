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Новости
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Зеленский о саммите G-7: Ожидаем важных решений по обороне и экономике Украины

Зеленський візьме участь у засідання G7

Президент Владимир Зеленский примет участие в заседании лидеров G-7.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что большая часть саммита будет посвящена оборонной и экономической устойчивости Украины.

"И мы ждем сегодня важных решений. Главные темы для нас - развитие коалиции истребителей, оптимизация обучения пилотов, ускоренные поставки самолетов. Развитие украинской системы ПВО на основе мощнейших западных комплексов и наращивание дальнобойных возможностей. Утверждение формата использования российских активов в пользу Украины, в частности - для развития нашего ОПК, совместного производства оружия", - говорится в сообщении.

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Зеленский примет участие в заседании G-7 и проведет ряд двусторонних встреч: с хозяйкой саммита, Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, премьер-министрами Канады и Великобритании Джастином Трюдо и Риши Сунаком, Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

"Год назад на саммите НАТО в Вильнюсе G7 приняла Декларацию о поддержке Украины. Сегодня в рамках этой Декларации мы подписываем два последних соглашения по безопасности с членами "семерки". Украинский народ, наши воины видят, что G7 - навсегда с Украиной. Я благодарен нашим партнерам за веру в нас и нашу победу", - подытожил президент.

Ранее сообщалось, что 13 июня стартует саммит G-7.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите G7 в Италии объявит о помощи Украине в размере 242 млн фунтов стерлингов (примерно 309 млн долларов).

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Автор: 

G7 (836) Зеленский Владимир (20474) саммит (1171)


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Топ комментарии
+7
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13.06.2024 11:57
+6
Потужно очікуємо!!!!!
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13.06.2024 11:57
+5
ждунчик
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13.06.2024 12:35
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може хто знає чим Україні той самміт допоможе? порадуйте серце. Стільки навколо нього ажиотажу що капець...
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13.06.2024 11:55 Ответить
Документ зі Сполученими Штатами буде безпрецедентним, как и Будапештский меморандум
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13.06.2024 11:57 Ответить
Потужно очікуємо!!!!!
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13.06.2024 11:57 Ответить
Ще й встигаємо ГВати ротом виробляти...
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13.06.2024 12:14 Ответить
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13.06.2024 11:57 Ответить
зате, нове поганяло має: Очікувало.
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13.06.2024 12:17 Ответить
Зеля-йди геть!
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13.06.2024 11:59 Ответить
Цьому завжди пафосні тексти подають на суфлер. Від Саміту миру теж "очікується небачений прорив, і потужний сигнал". Але основна тема, яку Зельониє ************ - гарантії безпеки зернового дерибану. В Україні вже дифіцит зерна, а ці до останнього вивезуть. Дуже ефективний схематоз по виведенню бабок в офшори.
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13.06.2024 12:01 Ответить
Зачем то, что сказал клоун по тому или иному поводу выкладывать в новостях? Неужели это еще кому то интересно? Только что бы очередых е...уков клоуну напихали? Тогда да,согласен.
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13.06.2024 12:21 Ответить
Одним словом: ждун.
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13.06.2024 12:26 Ответить
Може йому хтось натякне, що допомогу - в обмін на повернення Голіка, Шевченка та інших казнокрадів в Україну з подальшим арештом і посадкой ???
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13.06.2024 12:30 Ответить
Ему все время было наср@ть на Г-7, а сейчас вдруг ожидает от них важные решения.
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13.06.2024 12:34 Ответить
ждунчик
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13.06.2024 12:35 Ответить
Коли вибори будуть ??? А байки вже не хаваються ! Набридли небилиці про мільярд дерев, мільйон дронів, гігават електрики і таке інше ( на що списують реальні гроші з нашої з вами кишені ))).
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13.06.2024 12:46 Ответить
Ти, сволото, від когось очікуєш, потвора зелена???? А самим тільки красти і брехати? Лайно смердюче!
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13.06.2024 13:04 Ответить
А нахрена Бубон Балабол нужен!!!!!???
Только киздит, все вопросы решает Запад. !
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13.06.2024 13:08 Ответить
 
 