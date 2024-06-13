Зеленский о саммите G-7: Ожидаем важных решений по обороне и экономике Украины

Президент Владимир Зеленский примет участие в заседании лидеров G-7.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что большая часть саммита будет посвящена оборонной и экономической устойчивости Украины.

"И мы ждем сегодня важных решений. Главные темы для нас - развитие коалиции истребителей, оптимизация обучения пилотов, ускоренные поставки самолетов. Развитие украинской системы ПВО на основе мощнейших западных комплексов и наращивание дальнобойных возможностей. Утверждение формата использования российских активов в пользу Украины, в частности - для развития нашего ОПК, совместного производства оружия", - говорится в сообщении.

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Зеленский примет участие в заседании G-7 и проведет ряд двусторонних встреч: с хозяйкой саммита, Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, премьер-министрами Канады и Великобритании Джастином Трюдо и Риши Сунаком, Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

"Год назад на саммите НАТО в Вильнюсе G7 приняла Декларацию о поддержке Украины. Сегодня в рамках этой Декларации мы подписываем два последних соглашения по безопасности с членами "семерки". Украинский народ, наши воины видят, что G7 - навсегда с Украиной. Я благодарен нашим партнерам за веру в нас и нашу победу", - подытожил президент.

Ранее сообщалось, что 13 июня стартует саммит G-7.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите G7 в Италии объявит о помощи Украине в размере 242 млн фунтов стерлингов (примерно 309 млн долларов).

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