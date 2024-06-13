Украина подпишет соглашения о безопасности с США и Японией. Документ со Штатами будет беспрецедентным, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня Украина подпишет соглашения о безопасности с США и Яппонией.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил, что сегодня в Италии подпишет двусторонние соглашения по безопасности с президентом США Джозефом Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кишидой.

"Документ с Соединенными Штатами будет беспрецедентным, как и положено лидерам поддержки Украины", - добавил Зеленский.

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