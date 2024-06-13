Украина подпишет соглашения о безопасности с США и Японией. Документ со Штатами будет беспрецедентным, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня Украина подпишет соглашения о безопасности с США и Яппонией.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Глава государства отметил, что сегодня в Италии подпишет двусторонние соглашения по безопасности с президентом США Джозефом Байденом и премьер-министром Японии Фумио Кишидой.
"Документ с Соединенными Штатами будет беспрецедентным, как и положено лидерам поддержки Украины", - добавил Зеленский.
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+21 Михайло Иляш
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+11 18c49ed2
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+10 Людмила Полякова #573716
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Пізновато в етері з'явилось воно..
2. «Безпекова угода» може бути подписана як з Ізраїлем- та отриман статус «союзника США поза НАТО». (Але це не відмінне НАТО у майбутнему).
3. Всі інші « безпекові угоди», тим більш на термін діючої адміністрації е лише «договорами про співробітнецтво», а не « гарантіями безпеки».
4. Уся взаімодія України з США повинна починатися з посилання на « Будапешський меморандум» 1994.
Бо це е единий документ США якій забовьязуе США бути гарантом безпеки.
але зелебобікам зайде
Україна та США сьогодні планують укласти довгострокову безпекову угоду. Але вона не буде ратифікована Конгресом, тому в будь-який момент майбутній президент Сполучених Штатів може вийти з неї, пише The Washington post
10-річна угода має на меті зобов'язати майбутні адміністрації США підтримувати Україну, але офіційні особи визнали, що у разі, зокрема, перемоги Трампа на виборах, він може вийти з угоди і її майбутнє буде неясним, додає WP.
Жодної безпеки поза НАТО не існує.
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https://aspi.com.ua/news/politika/mi-berem-iniciativu-u-svoi-ruki-abi-ne-stati-na-grabli-minskikh-ugod-zelenskiy#gsc.tab=0